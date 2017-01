FNLCT exige respuesta constitucional al Gobierno Nacional

¡Por la Defensa y Transformación Revolucionaria de las Empresas Estatales!

Caracas, 19 ene. 2017, Tribuna Popular TP.- El Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (FNLCT) exigió al Presidente Nicolás Maduro respuesta a documento entregado por la organización el pasado 30 de noviembre del 2016, junto a un amplio número de dirigentes sindicales del sector público que hacen vida en el Movimiento Obrero y Popular por la Defensa y Transformación Revolucionaria de las Empresas Estatales.

Como se recordará, el recién constituido Movimiento Obrero y Popular por la Defensa y Transformación Revolucionaria de las Empresas Estatales, conjuntamente con el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (FNLCT), realizó una visita colectiva a la sede de la Presidencia de la República y consignó el escrito mencionado donde se denuncian desde despidos injustificados, violaciones a derechos laborales, hechos graves de corrupción, administración ineficiente y autoritaria, desmantelamiento de empresas, intenciones de reprivatizaciones, entre otras situaciones que suceden en numerosas entidades de trabajo de propiedad estatal, tales como las empresas y unidades de producción adscritas a CVAL (en proceso de supresión), los centrales azucareros de CVA Azúcar (en igual situación), la Red de Abastos Bicentenarios, entre muchas otras.

En la Carta Abierta se plantean propuestas dirigidas a rescatar y fortalecer las empresas públicas bajo un nuevo modelo de gestión basado en el control obrero y popular y se solicita formalmente al presidente Nicolás Maduro una audiencia, a los fines de ahondar y detallar las propuestas, pero también para entregar pruebas de las denuncias de corrupción y manejos irresponsables de tales entidades de trabajo por parte de autoridades civiles y militares que han producido un grave daño al patrimonio público y debilitado al proceso bolivariano, golpeando a amplios sectores de obreros y campesinos.

No sólo es un sensible error político del Ejecutivo Nacional no responder esa comunicación y no propiciar un espacio para escuchar a las y los trabajadores que la suscriben, sino que además es una violación a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, concretamente de su artículo 51, que establece: “Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos, y a obtener oportuna y adecuada respuesta, señalaron los dirigentes.

VIDEO: