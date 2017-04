Mensaje del Partido Argelino por la Democracia y el Socialismo al Partido Comunista de Venezuela (Es, Fr)

Mensaje del Partido Argelino por la Democracia y el Socialismo al Partido Comunista de Venezuela



Los comunistas argelinos expresamos nuestra solidaridad con el Partido Comunista de Venezuela en su lucha contra la conspiración para prohibirlo por la aplicación de una antigua ley de 1965. Los apoyamos en su decisión de rechazar esa ley que fue promulgada por el Estado burgués a los pies del imperialismo estadounidense para suprimir y prohibir las actividades de los comunistas y cualquier fuerza opuesta a la dominación imperialista, en particular de los EE.UU., sobre Venezuela.

Las fuerzas reaccionarias de Venezuela han ido todavía más lejos en los últimos meses en la aplicación de esa ley opuesta y anterior a la Constitución de 1999 que garantiza el ejercicio de las libertades democráticas. El Consejo Nacional Electoral y la Sala Constitucional el Tribunal Supremo de Justicia, han emitido decisiones que obligan a los partidos políticos a proporcionar los nombres, direcciones y firmas de sus miembros, bajo pena de prohibición y enjuiciamiento. La maniobra se esconde groseramente bajo la razón falaz de renovar la legalización de los partidos y evitar la pertenencia simultánea a dos partidos políticos.

Aunque tuvo una abrumadora mayoría en el parlamento por años, el movimiento político fundado por Chávez y sus partidarios no hizo nada para derogar la ley de 1965. Ciertamente, esto no es un simple error. Es muy probable que esta deficiencia aparente haya sido el resultado de un cálculo de estrangular a los partidos que, aunque apoyaron las acciones de Chávez en favor del pueblo, siempre se han negado a fundirse en las filas del partido de Chávez debido a la naturaleza heterogénea de este partido y a la confusión ideológica de su línea y su programa.

Los comunistas argelinos formulamos esta apreciación a partir de la experiencia de nuestra relación de más de dos décadas con las corrientes pequeñoburguesas nacionalistas del FLN tras la independencia de Argelia. Estas corrientes en el gobierno practicaron una doble moral; prohibieron el Partido Comunista cinco meses después de la independencia y pretendieron construir el socialismo pero persiguiendo a los comunistas y obstaculizando con su inestabilidad ideológica y social la creación de las condiciones para ir al socialismo.

El PCV es el principal objetivo de esta operación antidemocrática y anticonstitucional. La maniobra destinada a impedir que el PCV disfrute de la legalidad y participe en las campañas electorales indica la existencia de una alianza de facto entre sectores influyentes del PSUV y la burguesía.

La clase obrera y amplias capas sociales populares sufren una brutal ofensiva combinada de la burguesía venezolana y el imperialismo mundial para borrar sus principales beneficios económicos y sociales, especialmente los obtenidos durante el gobierno de Chávez. La disminución de los ingresos petroleros y las actitudes reformistas pro-capitalistas ocultas o abiertas de muchos cuadros y dirigentes del llamado régimen “bolivariano”, han sido aprovechadas por la burguesía para lanzar su ofensiva. El sabotaje económico, la organización de la escasez de bienes de consumo, la fuga de capitales, han llevado al empobrecimiento de las masas populares.

Esta ofensiva ha sido posible porque el gobierno de Venezuela fue conciliador con la burguesía. Trató de luchar contra el dominio del imperialismo de Estados Unidos en Venezuela, pero no atacó la base de esa dominación: la propiedad capitalista y las fortunas amasadas a través del comercio y la especulación con los bienes de consumo masivo. Dejó intacta la máquina del Estado burgués y se contentó con distribuir los ingresos del petróleo en beneficio de los sectores más pobres. Pero esos ingresos han podido ser recuperados en gran parte por la burguesía ya que controla el comercio exterior e interior, así como los bancos. La burguesía se ha fortalecido económicamente, mientras que el gobierno anestesiaba a las masas con sus discursos “socialistas” que difundían las viejas ilusiones de que era posible mejorar de forma sostenible las condiciones de vida de los trabajadores sin abolir las relaciones capitalistas de producción. Esas mejoras sociales sólo fueron posibles gracias a la redistribución de los ingresos del petróleo, e hicieron creer que los principios del socialismo científico basado en la abolición de la propiedad privada de los medios de producción habían sido superados.

El régimen político que gobierna Venezuela desde hace 18 años bajo la bandera de “socialismo del siglo 21” reveló su naturaleza social frente a las presiones de la burguesía. Es un régimen pequeñoburgués socialdemócrata. Su ala de derecha pro-burguesa está actualmente involucrada en un plan de degradación de las conquistas sociales y de privatizaciones. Se convierte en peligroso auxiliar de la burguesía.

Las decisiones de las instituciones judiciales no son el resultado de la casualidad o el error. Sus promotores quieren dar muestras de buena conducta al imperialismo y la burguesía atacando al Partido Comunista, tratando de hacerlo desaparecer. Quieren evitar que el partido gane la gran masa de la clase obrera y los sectores populares que están asimilando las lecciones de la experiencia del estancamiento del socialismo pequeñoburgués “bolivariano”. Quieren evitar que un frente de la clase obrera y las masas tomen la iniciativa en defensa de las conquistas sociales de la época de Chávez, para romper la ofensiva de la burguesía y sus aliados en el poder, para ir verdaderamente en el camino hacia el socialismo.

Los comunistas argelinos hemos conocido bien ese tipo de experiencia bajo el régimen de partido único y su discurso socialista que preparó el terreno para la hegemonía total de la burguesía y el imperialismo.

Reiteramos nuestra plena solidaridad con nuestros camaradas de Venezuela.

Partido Argelino por la Democracia y el Socialismo

PADS

12 de abril de 2017

Message du Parti Algérien pour la Démocratie et le Socialisme au Parti Communiste du Venezuela

Les communistes algériens expriment leur solidarité avec le Parti communiste du Venezuela dans sa lutte pour faire échouer le complot destiné à l’interdire en application d’une vieille loi de 1965. Il l’appuie dans sa décision de la rejeter. Cette loi avait été promulguée par l’Etat bourgeois aux bottes de l’impérialisme américain pour réprimer et interdire les activités des communistes et de toute force opposée à la mainmise impérialiste, des USA notamment, sur le Venezuela.

Les forces réactionnaires vénézuéliennes sont encore allées plus loin ces derniers mois dans l’application de cette loi contraire et antérieure à la Constitution de 1999 qui garantit l’exercice des libertés démocratiques. Le Conseil National Électoral, le Tribunal Suprême de Justice, de même que la Chambre Constitutionnelle, ont émis des arrêts obligeant les partis politiques à leur fournir les noms, les adresses, les signatures de leurs adhérents sous peine d’interdiction et de poursuites pénales. La manœuvre se cache grossièrement sous le motif fallacieux de renouveler la légalisation des partis et d’empêcher l’appartenance simultanée à deux partis politiques. Alors qu’il avait eu une majorité écrasante au parlement pendant des années, le mouvement politique fondé par Chavez et ses partisans n’a rien fait pour abroger la loi de 1965. Il ne s’agit certainement pas d’une simple erreur. Il est très probable que cette carence apparente était le résultat d’un calcul pour étrangler les partis qui tout en soutenant l’action de Chavez en faveur du peuple ont toujours refusé de se fondre dans ses rangs en raison du caractère hétérogène de ce parti et de la confusion idéologique de sa ligne et de son programme. Les communistes algériens formulent cette appréciation en partant de l’expérience de leurs relations durant plus de deux décennies après l’indépendance de l’Algérie avec les courants petits-bourgeois nationalistes du FLN. Ces courants au pouvoir pratiquaient le double langage. Ils avaient interdit le parti communiste 5 mois après l’indépendance. Ils prétendaient construire le socialisme mais persécutaient les communistes et entravaient par leur instabilité idéologique et sociale la création des conditions pour aller au socialisme.

Le PCV est la cible principale de cette opération anti-démocratique et anti-constitutionnelle. La manœuvre qui vise à empêcher le PCV de jouir de la légalité et à participer aux campagnes électorales indique l’existence d’une alliance de fait entre des secteurs influents du PSUV et la bourgeoisie.

La classe ouvrière et de vastes catégories sociales populaires subissent une offensive brutale combinée de la bourgeoisie vénézuélienne et de l’impérialisme mondial pour effacer les grands acquis économiques et sociaux, notamment ceux arrachés ou obtenus durant les mandats de Chavez. La baisse des recettes pétrolières et les attitudes réformistes pro-capitalistes cachées ou ouvertes de nombreux cadres et responsables du régime dit “bolivarien” ont été exploitées par la bourgeoisie pour déclencher son offensive. Le sabotage économique, l’organisation de pénuries des biens de consommation, la fuite des capitaux ont conduit à appauvrir les masses populaires. Cette offensive a pu être menée parce que le gouvernement vénézuélien a été conciliant avec la bourgeoisie. Il a tenté de combattre la mainmise de l’impérialisme américain sur le Venezuela mais il ne s’est pas attaqué à la base de cette domination: la propriété capitaliste et les fortunes amassées au moyen des trafics et de la spéculation sur les biens de large consommation. Il a laissé intacte la machine d’Etat bourgeoise. Il s’est contenté de répartir les revenus pétroliers au profit des catégories les plus démunies. Mais ces revenus ont pu être récupérés en grande partie par la bourgeoisie étant donné qu’elle contrôle le commerce extérieur et intérieur ainsi que les banques. Elle s’est renforcée économiquement pendant que le gouvernement anesthésiait les masses populaires à l’aide de ses discours “socialistes” qui ont répandu les vieilles illusions sur les possibilités d’améliorer durablement les conditions de vie des travailleurs sans abolir les rapports de production capitalistes. Ces améliorations sociales n’ont été permises que grâce à la redistribution des revenus pétroliers. Elles ont faire croire que les principes du socialisme scientifique fondés sur l’abolition de la propriété privée des moyens de production étaient dépassés.

Le régime politique qui dirige le Venezuela depuis 18 ans sous le drapeau du “socialisme du 21ème siècle” a révélé sa nature sociale face aux pressions de la bourgeoisie. C’est un régime social-démocrate petit-bourgeois. Son l’aile droitière pro-bourgeoise est maintenant engagée dans un plan de remise en cause des conquêtes sociales et de privatisations. Elle se transforme en dangereux auxiliaire de la bourgeoisie.

Les arrêts des institutions judiciaires ne sont pas le résultat du hasard ou d’erreurs. Leurs promoteurs veulent donner des gages de bonne conduite à l’impérialisme et à la bourgeoisie en s’attaquant au Parti communiste, en tentant de le faire disparaître. Ils veulent empêcher le parti de gagner la grande masse de la classe ouvrière et des couches sociales populaires qui sont en train assimiler les leçons de l’expérience de l’impasse du socialisme petit-bourgeois “bolivarien”. Ils veulent l’empêcher de prendre la tête d’un front de la classe ouvrière et des masses populaires pour la défense des conquêtes sociales de la période Chavez, pour briser l’offensive de la bourgeoisie et de ses alliés dans le pouvoir, pour aller véritablement sur la voie du socialisme.

Les communistes algériens ont bien connu ce genre d’expérience sous le régime du parti unique et de sa phrase socialiste qui ont préparé le terrain à l’hégémonie totale de la bourgeoisie et de l’impérialisme.

Ils réitèrent leur entière solidarité avec leurs camarades du Venezuela.

Parti Algérien pour la Démocratie et le Socialisme

PADS

12 avril 2017