Partido Comunista de Polonia: ¡No a la ilegalización del Partido Comunista de Venezuela! (Es, En)

Partido Comunista de Polonia: ¡No a la ilegalización del Partido Comunista de Venezuela!

El Partido Comunista de Polonia denuncia las acciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela para obstruir las actividades del Partido Comunista de Venezuela y prohibirlo.

Condenamos cualquier ley que limite la libertad de expresión y apunte a liquidar la democracia, tal como la que requiere la publicación de las listas de miembros de un partido para renovar su legalidad.

El Partido Comunista de Venezuela (PCV) es un representante de la clase trabajadora venezolana, y lucha por los intereses de quienes son oprimidos por el capitalismo. El PCV se cuenta entre las fuerzas que defienden la progresista revolución bolivariana y sus logros.

Todos quienes toleren los ataques contra este Partido son aliados del imperialismo y de los grupos que procuran desmantelar los avances sociales obtenidos por el pueblo venezolano. Venezuela atraviesa un difícil período, cuando está siendo amenazada por intervenciones foráneas y por la violencia de las fuerzas reaccionarias.

Expresamos nuestra solidaridad con las fuerzas populares que defienden los logros de la revolución. Apoyamos la decisión de la dirección del PCV de no entregar la lista de los miembros del Partido al Estado, a fin de proteger a los comunistas de la amenaza de persecución política.

Partido Comunista de Polonia (KPP)

No to the illegalization of the Communist Party of Venezuela!

Communist Party of Poland denounces actions of the National Electoral Council of Venezuela to obstruct activities and ban the Communist Party of Venezuela.

We condemn laws limiting freedom of speech and liquidating democracy, such as requirement of publishing lists of party members to renew its legalization.

Communist Party of Venezuela is a representative of the Venezuelan working class, struggling in the interest of those who were oppressed by the capitalism. Communist Party of Venezuela is among forces defending progressive Bolivarian revolution and its achievements.

All those who tolerate attack against it are allies of the imperialism and groups that strive to dismantle social gains of the Venezuelan people. Venezuela comes through difficult period, when it is being threatened with foreign intervention and violence of the reactionary forces.

We express our solidarity with the popular forces that are defending achievements of the revolution. We support decision of the Communist Party of Venezuela leadership not to hand over lists of the party members to the state and protecting communists from threat of political persecutions.

Communist Party of Poland (KPP)