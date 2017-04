Partido Comunista de Noruega contra la ilegalización del PCV (Es, En)

No a la ilegalización del Partido Comunista de Venezuela

El Partido Comunista de Noruega (NKP) apoya la campaña «¡No a la ilegalización del PCV!». Por 86 años, el PCV ha estado luchando por la clase trabajadora y el pueblo de Venezuela. Ahora, por cuarta vez, es amenazado con ser ilegalizado.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela ha establecido nuevas «Normas para la renovación de nóminas de inscritos de las organizaciones con fines políticos nacionales», y ha hecho obligatorio que los miembros de todos los partidos se inscriban directamente ante el CNE.

Los datos personales de las personas inscritas en un partido se harán públicos y accesibles en la página web del CNE. Esto es violatorio de los derechos de los ciudadanos a la privacidad de sus opiniones políticas y debilita el principio del voto secreto. Es contrario a los Estatutos y principios orgánicos del PCV como partido de cuadros, y es potencialmente peligroso para la vida interna del Partido.

El PCV envió el 10 de junio de 2016 una carta al CNE explicando sus objeciones y proponiendo modificaciones a las Normas, pero las autoridades electorales nunca respondieron, incumpliendo su obligación constitucional de hacerlo. El 16 de febrero de 2017, el PCV introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia un recurso de nulidad del Artículo 25 de la ley de partidos políticos, que establece el requisito de «renovación» de los partidos, por ser inconstitucional. El CNE, sin embargo, inició el proceso de «renovación» el pasado 4 de marzo.

El calendario anunciado por el CNE establece que al PCV le corresponde «renovarse» el 20 y 21 de mayo; el PCV no participará en ese proceso. El informe final de los resultados será publicado entre el 9 y el 19 de julio. En consecuencia, el PCV será «cancelado» y perderá su estatus legal y personalidad jurídica, con todas las implicaciones que esto tiene.

El Partido Comunista de Noruega opina que estos procedimientos formales de «renovación» son una excusa disfrazada para ilegalizar al principal, más antiguo y más persistente instrumento para la lucha de la clase trabajadora y el pueblo venezolano contra la dominación imperialista y la explotación.

El Partido Comunista de Noruega encuentra este proceso de «renovación» completamente inaceptable y exige protección para los derechos y garantías constitucionales del PCV.

Asimismo, el Partido Comunista de Noruega denuncia la interferencia imperialista contra la soberanía y la autodeterminación del pueblo de Venezuela.

Oslo, 19 de abril de 2017.

Por el BP del CC del Partido Comunista de Noruega

Runa Evensen

Presidenta

Svend Haakon Jacobsen

Secretario Internacional

* * * * * * *

NO TO THE ILLEGALIZATION OF PCV

Communist Party (CP) of Norway supports the campaign “No to the illegalization of PCV”. PCV has for 86 years been fighting for the working class and the people of Venezuela. Now PCV is for the fourth time threatened with illegalization.

The National Elections Council (CNE) has established new “Rules for Renewal of Enrollment Lists of members of Organizations for National Political Purposes”, and it is mandatory that the membership of all parties must register directly with CNE.

Personal data of registered persons of a party will be open and accessible on CNE web.

This is violating citizen’s right to privacy about political choices, and weakens the principle of secret vote. It is against the Statutes and organic principles of PCV as a party of cadres, and is potentially dangerous to the internal life of the party.

PCV sent in June 10th 2016 a letter to CNE explaining the objections and proposing amendments, but the electoral authorities never replied, disregarding their constitutional duty to do so. On February 16th 2017 PCV filed an appeal for the annulment of Article 25 of the Law of Political Parties, which establishes the requirement of “renewal” of political parties, as such requirement is unconstitutional. CNE nevertheless started the process of “renewal” March 4th.

CNE`s schedule announced due for PCV is 20th and 21st May. PCV will not participate. The final report on the results will be announced between July 9thand 19th. PCV will be “cancelled” and will lose its legal status and entity, with all the implications that this entails.

CP of Norway finds these formal procedures of “renewal” an unacceptable disguised excuse to illegalize the main, oldest and most persistent instrument for the struggle of the Venezuelan working class and people against imperialist domination and exploitation.

CP of Norway finds this “renewal” process total unacceptable, and claim protection of the rights and constitutional guarantees of PCV.

CP of Norway also denunciate the imperialist interference against the sovereignty and self-determination of the Venezuelan people!

Oslo, 19th of April 2017

PB of CC of CP of Norway

Runa Evensen

Chairwoman

Svend Haakon Jacobsen

International Secretary