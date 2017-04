Pleno apoyo del Partido Comunista (Italia) al PCV (Es, It)

Solidaridad con el Partido Comunista de Venezuela

El Partido Comunista (Italia) denuncia el intento del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela para forzar al Partido Comunista de Venezuela (PCV) a revelar la lista de sus miembros bajo la amenaza de ser ilegalizado con base en la «Ley de partidos políticos, reuniones públicas y manifestaciones», impuesta en 1965 por el régimen reaccionario y policial betancourista.

El intento de resucitar esta anacrónica ley fascista está desprovisto de todo fundamento jurídico, estando en evidente contradicción con la Constitución de 1999, ya que viola sus principios básicos y espíritu democrático, pero es parte de un plan más amplio de los imperialistas para borrar definitivamente los logros de la Revolución Bolivariana –dirigidos por el comandante Hugo Chávez– y restaurar su pleno control y explotación de los vastos recursos del país, en un momento en el que las contradicciones del desarrollo capitalista han devenido en una grave crisis económica que afecta dramáticamente a la clase obrera y el pueblo de Venezuela.

En obediencia a las exigencias del imperialismo y llevando adelante sus planes, la burguesía nacional de Venezuela está nuevamente levantando la cabeza y tratando de golpear al más coherente y firme defensor de los derechos del pueblo y vanguardia revolucionaria de la clase obrera de Venezuela, el PCV, con una provocadora solicitud que podría dar lugar a su ilegalización.

Hacemos un llamado al Gobierno y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, para que no asuman la grave responsabilidad de convertirse en cómplices de esta tentativa reaccionaria indigna de un país democrático y les planteamos que hagan todo lo posible por detener este ataque al PCV y a la Constitución democrática de la Venezuela Bolivariana.

Nosotros, el Partido Comunista (Italia), expresamos al Partido Comunista de Venezuela nuestra fraternal solidaridad militante y el pleno apoyo a la correcta decisión de no revelar la lista de miembros, al tiempo que llamamos a la juventud y a los trabajadores italianos a apoyar la lucha revolucionaria del PCV contra la agresión imperialista y sus aliados internos, por el poder obrero, por el Socialismo.

¡EXTENDER AÚN MÁS LA LUCHA POR LA DERROTA DEFINITIVA DEL CAPITALISMO EN VENEZUELA!

¡VIVA EL PARTIDO COMUNISTA DE VENEZUELA!

Buró Político del Comité Central del Partido Comunista (Italia)

Roma, 8 de abril de 2017

*Esta carta fue consignada al Embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Italia tras una reunión con el Secretario General Marco Rizzo.

* * * * * * *

Solidarietà con il Partito Comunista del Venezuela

Il Partito Comunista (Italia) denuncia il tentativo del Consiglio Nazionale Elettorale del Venezuela di Costringere il Partito Comunista del Venezuela (PCV) a rivelare la lista dei suoi membri sotto la minaccia di messa fuori legge in base alla “Legge sui partiti politici, i raduni e le manifestazioni pubbliche”, imposta nel 1965 dal regime reazionario e poliziesco betancourtista.

Il tentativo di riesumare questa legge fascista fuori dal tempo è privo di ogni fondamento giuridico, essendo in evidente contrasto con la Costituzione del 1999, di cui viola i principi basilari e lo spirito democratico, ma è parte di un più vasto piano degli imperialisti per cancellare definitivamente le conquiste della Rivoluzione Bolivariana, guidata dal Comandante Hugo Chavez e ristabilire il proprio totale controllo e sfruttamento delle ingenti risorse del paese, in un momento, in cui le contraddizioni dello sviluppo capitalistico lo hanno precipitato in una grave crisi economica che colpisce drammaticamente la classe operaia e il popolo del Venezuela.

Obbedendo alla pretese dell’imperialismo e portando avanti i suoi piani, la borghesia nazionale venezuelana sta nuovamente alzando la testa e cerca di colpire il più coerente e inflessibile difensore dei diritti del popolo, il PCV, avanguardia rivoluzionaria della classe operaia del Venezuela, con una provocatoria richiesta che potrebbe determinarne la messa fuori legge.

Ci rivolgiamo al Governo e alla Camera Costituzionale della Suprema Corte di Giustizia del Venezuela, affinché non si assumano la grave responsabilità di rendersi complici di un tale tentativo reazionario, indegno di un paese democratico e li inviatiamo a fare tutto il possibile per fermare questo attacco al PCV e alla Costituzione democratica del Venezuela Bolivariano.

Noi, il Partito Comunista (Italia), esprimiamo al Partito Comunista del Venezuela la nostra fraterna solidarietà militante e pieno sostegno della giusta decisione di non rivelare la lista degli iscritti, mentre chiamiamo la gioventù e i lavoratori italiani a sostenere la lotta rivoluzionaria del PCV contro l’aggressione imperialista e i suoi alleati interni, per il potere operaio, per il Socialismo.

ESTENDERE ULTERIORMENTE LA LOTTA PER LA SCONFITTA FINALE DEL CAPITALISMO IN

VENEZUELA!

VIVA IL PARTITO COMUNISTA DEL VENEZUELA!

L’Ufficio Politico del Comitato Centrale del Partito Comunista (Italia)

Roma, 8 aprile 2017

* La lettera è stata trasmessa anche all’Ambasciatore della Repubblica Bolivariana del Venezuela in Italia a seguito di un incontro con il SG Marco Rizzo