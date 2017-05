Cruz Villegas, soldado de la clase obrera internacional

Homenaje en el Centenario de su nacimiento, con firmeza en la lucha revolucionaria

Por: CORRIENTE CLASISTA DE TRABAJADORES «CRUZ VILLEGAS» Especial para TP

Descendiente directo de esclavos libertos, forjado en la reciedumbre del trabajo y en la lucha obrera revolucionaria, el camarada Cruz Alejandro Villegas nació 100 años, el 3 de mayo de 1917, el mismo año del triunfo de la Gran Revolución Socialista de Octubre en Rusia, faro luminoso de la clase obrera mundial.

Aun adolescente se hizo albañil y tempranamente, entre 1935 y 1937, asume la lucha sindical, barrial, agraria y política, reivindicando al pueblo trabajador de la ciudad y el campo, contra el continuismo gomecista que representó el gobierno de Eleazar López Contreras.

En ese lapso, de vertiginoso activismo social y político clandestino, «el negro Cruz» participó activamente en las movilizaciones y huelgas contra la represión y por los derechos democráticos del pueblo venezolano, frente a un régimen postrado ante el imperialismo yanqui y europeo, particularmente al servicio de las compañías petroleras foráneas.

Estando vigente el anticomunista Inciso 6º del artículo 32 de la Constitución gomecista, su militancia política la inició en el Partido Republicano Progresista (PRP), participó en el proceso de unificación de los “partidos de izquierda” de la época, ingresando finalmente en el Partido Democrático Nacional (PDN) y en el Partido Comunista de Venezuela –de la mano del legendario Jorge Saldivia Gil–, donde permaneció toda su vida de intensa y apasionada actividad al servicio de la clase obrera y su vanguardia, llegando a ser miembro de su Comité Central.

Por supuesto, como consecuencia de su firmeza y activismo revolucionario, Cruz Villegas conoció los rigores de la cárcel desde su temprana juventud, a fines de los años 30, como adelanto de los prolongados encarcelamientos y confinamientos que sufriría años después, durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, al igual que muchos otros militantes del PCV.

Comunista integral

El camarada Cruz Villegas, símbolo nacional de la lucha sindical clasista, ejerció abnegada e indetenible militancia en el sindicalismo nacional e internacional, desde su ingreso a la Asociación Venezolana de Albañiles en 1936, pasando por la fundación de diversos sindicatos y su elección en las más altas responsabilidades en federaciones regionales y nacionales.

Participó en la fundación de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV) en 1963, de la que fue electo Presidente en 1967 y reelecto en diversos Congresos. Finalmente, se le otorgó la Presidencia Honoraria de dicha central clasista.

Como consecuente dirigente obrero clasista, asumió fervientemente el internacionalismo proletario y se hizo solidario con las luchas de las y los trabajadores del mundo contra la injusticia capitalista, en apoyo a los combates de los pueblos por su derecho a la autodeterminación, por el éxito de las experiencias de construcción socialista y por la paz mundial, frente a las guerras imperialistas.

La Federación Sindical Mundial (FSM), en reconocimiento a su inquebrantable posición de toda la vida, lo designó miembro de su Comité Ejecutivo en 1969.

Además de sus cualidades como luchador sindical y político, Cruz Villegas era un ser humano de gran sensibilidad y un comunicador innato, que integraba firmeza y humildad.

Orador elocuente y carismático, hábil en el humor espontáneo, desarrolló una singular vena poética que dio a luz el poemario Cárcel, amor, selva y libertad, editado en noviembre de 1980 con prólogo del inolvidable camarada –también poeta– Eduardo Gallegos Mancera, quien con sus palabras claras diría: “No faltará quien sonría: ¿Cruz, a los sesenta años, poeta? ¿Creador de versos el duro batallador sindical? ¿Cantor el albañil de otrora? Nada más absurdo que esas posibles sonrisas: la sensibilidad no sólo no está en contradicción con la reciedumbre revolucionaria, sino que es su indispensable complemento”.

Ejemplo vigente

Hoy, las y los comunistas y el movimiento obrero y sindical clasista revolucionario, rendimos justo homenaje al centenario camarada Cruz Villegas.

Y con ese referente, para transitar su ejemplo y traducirlo en avances en las luchas de nuestra clase obrera, su Partido, el Partido de las batallas históricas –pasadas, presentes y futuras– del proletariado venezolano, el PCV, constituyó la Corriente Clasista de Trabajadores y Trabajadoras «Cruz Villegas» (CCT-CV) que, entre otras tareas, está consagrado a la unidad combativa de las fuerzas clasistas del movimiento obrero y sindical, por lo que hace parte de la construcción en todo el país del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (FNLCT).

La esencia de Cruz Villegas, queda reflejada en sus propias palabras: “Tengo grandes y múltiples satisfacciones, me siento un hombre universal y profundamente venezolano. He aprendido a vivir la fraternidad y el cariño de todos los pueblos, me considero un ciudadano del mundo y un modesto soldado de la clase obrera internacional, a la cual he dado mi existencia y de la cual he recibido lo que yo pueda significar”.

Así, vamos entrelazando las luchas y esperanzas de todo el pueblo trabajador hasta derrotar la conspiración imperialista contra la patria y abrir brechas por la emancipación definitiva, elevando a clase dirigente a la clase obrera, la más revolucionaria de nuestra contemporaneidad.

Con el ejemplo imperecedero y referencial de Cruz Villegas, el gran dirigente comunista obrero, ratificamos el compromiso de luchar hasta vencer, derrotando al fascismo y al reformismo, para el triunfo de la verdadera revolución proletaria y popular.