PCV solicita reunión urgente al Presidente Maduro para tratar proceso constituyente

Caracas, 3 jun. 2017, Tribuna Popular TP.- El Buró Político del Partido Comunista de Venezuela (PCV) solicitó en el día de ayer una audiencia urgente con el Presidente Nicolás Maduro con el objetivo, en primer lugar, de tratar todo los concerniente al proceso de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y de otras materias de la situación del país que consideran del máximo interés nacional.

La solicitud de audiencia urgente fue tomada por el Buró Político del PCV en una reunión extraordinaria realizada por el organismo en la mañana de ayer, con el objetivo de analizar y tomar una resolución con respecto a la decisión del compatriota Presidente Nicolás Maduro, de postular a un militante del PCV como candidato a la ANC por el estado de Miranda.

Frente a esta decisión del Presidente Maduro, el Buró Político del Comité Central del PCV resolvió no aceptar la iniciativa presidencial y no autorizar su inscripción “hasta tanto no se realice dicha reunión y se precisen criterios para el trabajo unitario y de alianza política, ningún organismo o militante del PCV o la JCV se incorporará al denominado «Comando Zamora», señala la respuesta hecha llegar a través del enlace del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) quien entregó la información y que es el asistente del diputado a la Asamblea Nacional, compatriota Héctor Rodríguez.

El PCV recordó en su mensaje de respuesta que “son las respectivas instancias de dirección del PCV las que deciden la política de alianzas del Partido y la prioridad en la selección y ubicación de cuadros militantes, lo cual implica que se desarrollen niveles de discusión y acuerdos entre las organizaciones aliadas, en las que no priven decisiones unilaterales”.

Por tal razón, el Buró Político hizo llegar al compatriota diputado Héctor Rodríguez y, a través de éste, al Presidente Nicolás Maduro, la solicitud de audiencia urgente “para tratar todo lo concerniente al proceso constituyente y otras materias que consideramos del máximo interés nacional. Igual solicitud de audiencia la realizamos para el FRENTE POPULAR ANTIIMPERIALISTA Y ANTIFASCISTA (FPAA)”, terminan señalando el comunicado.