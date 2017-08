PCV EXIGE LA APLICACIÓN DE SEVERAS SANCIONES CONTRA LA BANCA

La dirección nacional del Partido Comunista de Venezuela (PCV) exigió a la Asamblea Nacional Constituyente y al gobierno nacional la aplicación de sanciones severas contra los bancos privados y públicos, por su responsabilidad en las operaciones ilegales con los denominados “avances de efectivo” al no garantizar el acceso oportuno de la población a sus recursos ahorrados.

Así lo indicó Pedro Eusse, miembro de la dirección nacional de la tolda comunista, quien aseguró que “no basta con actuar contra los pequeños comerciantes que realizan estas operaciones ilegales, se debe actuar efectivamente en la aplicación eficiente de controles hacia la banca privada y pública”, ante lo cual también hizo un llamado para que SUDEBAN cumpla con su papel de organismo de control del sistema financiero.

La organización comunista indicó que el acceso al dinero en efectivo se ha convertido en un dolor de cabeza para el pueblo trabajador, dadas las limitaciones impuestas por la banca privada y pública para los retiros de dinero.

De igual forma, Eusse resaltó que la solución de fondo es la nacionalización revolucionaria del sistema financiero, bajo control obrero y popular, tal como lo ha planteado el PCV desde hace varios años, con el fin de colocar los importantes recursos y elevadas ganancias de este sector al servicio del desarrollo productivo del país, y evitar que aparezcan inconvenientes como los mencionados.

La amenaza a la humanidad es el imperialismo

“Nosotros condenamos la actuación agresiva, militarista y violatoria del derecho a la autodeterminación de los pueblos manifestada por Estados Unidos, por el imperialismo estadounidense y europeo, quienes ostentan el monopolio mundial sobre el armamento nuclear”, señaló Pedro Eusse, en nombre del Buró Político del Partido Comunista de Venezuela (PCV).

En rueda de prensa, la organización comunista expresó su preocupación por la tensa situación generada en la península coreana desde hace varias semanas por la pretensión imperialista de cercar a la República Popular Democrática de Corea, quien ha defendido su derecho a la soberanía, autodeterminación y defensa frente a una potencia nuclear como Estados Unidos.

Para el PCV, la amenaza a la paz mundial y a la propia existencia de la humanidad, se debe a que el imperialismo estadounidense y europeo, pero fundamentalmente Estados Unidos, concentra el monopolio de las armas nucleares con lo cual pretenden amenazar y controlar territorios que no se alinean con sus políticas.

“La amenaza a la humanidad no es Corea, no es China, no es Rusia ni siquiera, es el sistema mundial imperialista, mientras eso exista estamos amenazados todos y todas”, finalizó Eusse.