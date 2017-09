HUELLA PROFUNDA EN LA HISTORIA

HÉCTOR ALEJO RODRÍGUEZ. Especial para TP

Secretario General de la JCV

La Juventud Comunista de Venezuela (JCV) arriba este 16 de septiembre a sus 70 años de historia. Como organización juvenil del Partido Comunista de Venezuela (PCV), atravesó por las más duras etapas de la lucha de clases y antiimperialista que caracterizaron el siglo XX en nuestro país. La creación de la Juventud Comunista en 1947, fue una obra heroica de los jóvenes del PCV. A los pocos meses la JCV recibió su bautizo de fuego, asumir la tarea de luchar en la más férrea clandestinidad contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, sobreviviendo no sólo a la ilegalidad y la feroz represión de la dictadura, sino que además logró salir muy fortalecida, con un importante desarrollo de su trabajo e influencia de masas entre los jóvenes.

Una de las más importantes contribuciones de la JCV a la juventud venezolana fue sin duda toda su laboriosa y sistemática actividad organizativa y preparación política de los jóvenes en todos los sectores y latitudes del país. Las más ricas y diversas manifestaciones organizadas de los jóvenes en los caseríos campesinos, barrios, centros de trabajo, estudio, espacios culturales y deportivos; fueron las sólidas bases que hicieron posible la gesta heroica de aquella generación que con mucha valentía, convicción patriótica y antiimperialista enfrentó la dictadura de Pérez Jiménez, la lucha armada contra los gobiernos pro-imperialistas de AD-Copei y la posterior resistencia contra la implementación de medidas antipopulares de los gobiernos de turno.

Experiencia para la victoria futura

La historia de la JCV demuestra que sin la organización de los jóvenes y su tenaz lucha, no será posible enfrentar con éxito el poder de los capitalistas y alcanzar derechos en favor de la juventud. Las conquistas no caen del cielo, no son regalos que otorgan gobiernos compasivos, siempre serán el resultado de la lucha organizada y consciente de la juventud, capaz de unificar sus aspiraciones y fuerzas para enfrentar el poder político del capital.

De igual forma, de nuestros 70 años de historia extraemos la valiosa enseñanza de que los jóvenes no tienen perspectiva si sólo se centran en las conquistas reivindicativas en el marco del sistema, desconectados del objetivo superior que es la derrota y superación del orden capitalista.

En el orden burgués, con el interés de la ganancia capitalista, no son conciliables las aspiraciones y derechos del pueblo trabajador y la juventud a una vida digna. De allí, la imposibilidad científica de alcanzar conquistas estables y duraderas para la juventud en el marco del capitalismo. Toda conquista social, mientras se preserva la base perversa de la explotación, será endeble y efímera.

La lucha por los derechos de los jóvenes está inseparablemente vinculada con la lucha por la derrota del orden capitalista y la construcción de la sociedad socialista.

Ideas, organización y lucha

Los 70 años de lucha de la JCV son un legado invaluable para la construcción del futuro. La dura crisis capitalista que hoy padece el país tiene muy poco de novedoso en comparación con las crisis del siglo pasado. En esencia los resultados siguen siendo los mismos; los trabajadores y jóvenes pagan las terribles consecuencias, mientras los capitalistas amasan enormes fortunas a costa del sufrimiento de las masas trabajadoras.

La actual crisis ocurre en un contexto internacional particular: la agudización de la arremetida de las potencias imperialistas contra el país, con el firme objetivo de derrocar al Gobierno para pretender así recomponer su dominación política en la región y controlar los cuantiosos recursos energéticos y minerales que posee Venezuela.

La victoria sobre las pretensiones de dominación imperialista no es posible si el agravamiento de la crisis capitalista interna sigue avanzando en un mayor deterioro de la calidad de vida del pueblo trabajador, la entrega de las conquistas y la conciliación con el gran capital; de igual forma, una salida revolucionaria de la crisis capitalista sólo puede tener como resultado el afianzamiento de los principios de independencia, soberanía y desarrollo independiente frente a las imposiciones del capital monopolista mundial.

Una enorme responsabilidad tiene por delante nuestra heroica Juventud Comunista, donde la labor educativa y organizativa entre las masas juveniles estudiantiles asume una importancia vital. Hacer frente a la crisis con la fuerza de las ideas, la organización y la lucha de los jóvenes, es hoy la única garantía de triunfo frente a la amenaza imperialista y los efectos nocivos de la crisis capitalista sobre nuestros derechos y conquistas.

Lograr la proeza de arribar a 70 años de historia es la mayor demostración de la vigencia y pertinencia histórica de una organización que está llamada a desempeñar un papel protagónico en las luchas decisivas por venir. Siempre al lado del pueblo trabajador, las causas justas de la sociedad y las aspiraciones nobles de nuestra juventud por conquistar su derecho al futuro; la JCV es un poderoso y revolucionario instrumento para la revolución social que enrumbará definitivamente nuestro país hacia el futuro. La sociedad libre de explotación del hombre por el hombre es el único y necesario camino.

