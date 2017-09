PCV: CONVERSACIONES NO DEBEN IMPLICAR IMPUNIDAD NI ENTREGAR CONQUISTAS

Caracas, 19 sep. 2017, Tribuna Popular TP.- El Buró Político del Partido Comunista de Venezuela (PCV) señaló que las reuniones realizadas entre sectores de la oposición y el gobierno nacional no deben ser escenario para promover la impunidad contra personas que han cometido crímenes contra el pueblo, ni para negociar derechos y conquistas populares.

Así lo indicó Carlos Aquino, integrante del Buró Político, quien ratificó que el PCV no niega la posibilidad de que existan espacios para las conversaciones, sin embargo, alertó al movimiento popular y revolucionario sobre la necesidad de estar vigilantes con respecto al desarrollo de estas mesas.

“Esas conversaciones no pueden significar impunidad, esas conversaciones no pueden significar la entrega, la negociación de derechos y conquistas populares, la conciliación con sectores de la derecha, que además han demostrado claramente a qué intereses juegan y a qué intereses responden y no son los intereses del pueblo, son los intereses de las transnacionales”, enfatizó Aquino.

El dirigente comunista también se refirió a las declaraciones del presidente Nicolás Maduro al contabilizar, en más de 100, las reuniones preparatorias y conversaciones previas al encuentro en República Domincana.

“¡Ojalá el 10% de la cantidad de reuniones que han tenido con la oposición las hubiesen tenido con sectores del proceso! No la mitad, solo el 10%”, ironizó Aquino, quien pidió que el gobierno hiciera una reflexión sobre los continuos intereses y esfuerzos en conversar con sectores de la oposición y dejar de lado la necesidad de conformar genuinos espacios de dirección colectiva sobre la dirección del proceso político.

Finalmente, Carlos Aquino ratificó que el apoyo del PCV al gobierno nacional, aún con los desacuerdos en diversos aspectos, ha estado sustentado en una actitud transparente, “no se puede decir y jamás se podrá señalar al Partido Comunista de Venezuela que sus posiciones y expresiones de apoyo han estado condicionadas por algún espacio o por alguna prebenda”.

Celebración del 70 aniversario de la JCV

La dirección nacional del PCV también saludó la celebración del 70 aniversario de la Juventud Comunista de Venezuela, “organización que lleva en sus hombros, una larga historia y una larga tradición de lucha y combate, de mártires, de héroes, de heroínas, que durante estas siete décadas dejaron también su sangre, su vida, y entregaron todo su esfuerzo por lograr el objetivo que sigue guiando a las y los comunistas en Venezuela que es el proceso de acumulación necesaria, la unidad obrera, campesina y popular para el triunfo de la revolución proletaria y popular.”

Aquino señaló que la realización del V Festival Joven Guardia en San Agustín, Caracas, permitió el encuentro con organizaciones populares revolucionarias de la capital, y resaltar el ejemplo de camaradas como Italo Sardi y Omar Ramones, jóvenes dirigentes comunistas asesinados durante la época del puntofijismo.