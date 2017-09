PCV SIGUE ADELANTE CON LA CANDIDATURA VICTORIOSA DE VITICO CASTILLO EN APURE

Caracas, 19 sep. 2017, Tribuna Popular TP.- Carlos Aquino, integrante de la dirección nacional del PCV, aseguró que la tolda comunista mantiene su compromiso con la candidatura de Víctor “Vitico” Castillo para la gobernación del estado Apure, como una demostración de que sí es posible construir un gobierno regional genuinamente popular. De igual forma, el partido del Gallo Rojo ratificó que mantiene su apoyo a las otras 22 candidaturas, en alianza perfecta con el PSUV y demás organizaciones políticas del proceso bolivariano.

Aquino, director de Tribuna Popular, indicó que la consigna acordada por la dirección nacional es “Juntos por la Patria, para Resistir y Avanzar”, y el llamado al pueblo trabajador a ejercer una postura crítica y consecuentemente revolucionaria a través de la tarjeta del PCV.

El primer criterio definido por el PCV para estas elecciones ha sido “procurar ser parte de ese muro de contención para que esos sectores claramente identificados con la derecha no ocupen esos espacios de gobierno regional”, con lo cual la frase “Juntos por la Patria” define esa necesidad de construir acuerdos electorales, aún con las diferencias que el PCV ha expresado en diversos momentos sobre varias candidaturas.

En el caso del estado Apure, el PCV aseguró que la decisión de apoyar al cantante y productor agropecuario Víctor Castillo para la gobernación apureña, es “indeclinable”, y no es una candidatura “simbólica, no es una candidatura para fijar posición y marcar diferencia, es una candidatura para la victoria combativa y revolucionaria, para demostrar cómo se pueden hacer las cosas realmente, con participación, con gestión popular, con gestión abierta; no con discurso, sino con prácticas concretas y reales,”

Durante la rueda de prensa tomó la palabra Víctor Castillo, quien agradeció el apoyo del PCV a su candidatura, luego de identificar la coincidencia en criterios y valoraciones políticas sobre la situación del estado Apure y la falta de respuesta oportuna hacia las poblaciones y trabajadores.

Finalmente, Aquino indicó que el PCV se encuentra listo para iniciar la campaña electoral, el 23 de septiembre, de cara a las elecciones regionales, según las fechas anunciadas por el Consejo Nacional Electoral.

