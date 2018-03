PCV: DEBEN RESOLVERSE TEMAS PENDIENTES PARA DISCUTIR ALIANZA ELECTORAL

Caracas, 6 mar. 2018, Tribuna Popular TP.- El Buró Político del Partido Comunista de Venezuela (PCV) ratificó su plena disposición a trabajar en una fórmula unitaria de las fuerzas políticas revolucionarias para las próximas elecciones a los Concejos Legislativos estadales y municipales del 20 de mayo, aunque reconocieron que no sería una tarea fácil debido a sensibles temas pendientes por resolver por parte del gobierno nacional, como los casos de los municipios Simón Planas (Lara) y Libertador (Monagas).

Pedro Eusse, dirigente nacional de la organización comunista, señaló que este esfuerzo unitario requiere “compromiso de las distintas fuerzas, y a pesar de la disposición de nuestro partido y otras organizaciones, sabemos que será muy difícil alcanzar una unidad total, en algunos municipios la alianza será parcial”.

Este escenario está motivado en la falta de respuestas por parte del gobierno nacional, el partido de gobierno y el Consejo Nacional Electoral ante denuncias y exigencias de respeto a la voluntad popular hechas por diversas organizaciones revolucionarias ante irregularidades cometidas en las elecciones municipales del pasado 10 de diciembre.

Eusse recordó que está pendiente por parte del gobierno resolver la grave situación que se mantiene en el municipio Simón Planas (Lara), donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) juramentó a un Alcalde que no ganó las elecciones, y el municipio Libertador (Monagas) donde se desconoció la victoria evidente del PCV. Asimismo, resaltó otras irregularidades como la eliminación arbitraria de la tarjeta del Gallo Rojo y de otras organizaciones revolucionarias en boletas electorales de diversos municipios, ante lo cual el CNE no emitió ninguna respuesta, por lo cual Eusse reiteró que estos hechos deben revisarse y no deben volver a ocurrir.

Pueblo trabajador exige mayor respuesta del gobierno

La tolda comunista también llamó la atención del gobierno nacional a adoptar medidas urgentes y contundentes frente al alto costo de la vida, el pésimo estado de los servicios públicos, en especial la atención médica, transporte masivo y la distribución de alimentos, lo cual está llevando a una situación desesperante al pueblo venezolano.

El PCV planteó la necesidad de que se adopten medidas extraordinarias en materia de alimentación, en el marco del Decreto de Emergencia Económica vigente. “Se debe garantizar que lo que se produce en el campo llegue a los consumidores de manera directa, sin intermediación, desmontando los mecanismos de especulación”, informó Pedro Eusse.

“Hemos venido denunciando que se facilita más la importación y se obstaculiza la producción nacional”, lo cual se refleja en la irregular distribución del CLAP en diversas regiones, aún cuando se prometió que sería una asignación quincenal, esto no se ha cumplido, e incluso en numerosos municipios del país la distribución supera los 60 días.