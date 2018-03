PCV: Reconversión monetaria no resuelve graves problemas

Caracas, 27 mar. 2018, Tribuna Popular TP.- El Partido Comunista de Venezuela (PCV) aseguró que la reciente decisión del gobierno nacional de iniciar una reconversión monetaria para el próximo mes de junio no resuelve los problemas fundamentales que aquejan al país, por lo que deben tomarse medidas que reactiven el aparato productivo nacional, detengan la inflación y fortalezcan el poder adquisitivo del salario.

Así lo expresó Héctor Alejo Rodríguez, integrante del Buró Político del PCV, al señalar que esta política de reconversión monetaria debe estar acompañada por iniciativas que tengan un efecto real sobre la difícil crisis económica actual.

“Restar tres ceros a la moneda no resuelve el deterioro del poder adquisitivo del salario del pueblo trabajador, no detiene la inflación, no frena la acción de las bandas criminales vinculadas al contrabando, no golpea a los monopolios de la distribución”, expresó Rodríguez.

La tolda comunista ha insistido en aplicar una política de disciplina fiscal que organice la contabilidad nacional, emprender un control estatal sobre las importaciones y evitar el financiamiento estatal a la burguesía, impulsar una política realmente planificada de industrialización de la actividad agrícola y otros sectores económicos estratégicos, así como la nacionalización de la banca, entre otras medidas urgentes.

El gobierno nacional anunció la eliminación del actual cono monetario, la eliminación de tres ceros a las denominaciones y su sustitución a partir del mes de junio de una nueva familia de monedas y billetes, los cuales serán llamados “Bolívar Soberano”, este proceso no contará con un periodo de transición como se hizo en la anterior conversión monetaria de 2007.