Vota Gallo Rojo, garantía de lucha

¡Por los derechos del pueblo y patria soberana!

Tribuna Popular.- El Partido Comunista de Venezuela (PCV), el decano de las organizaciones políticas en nuestro país con 87 años de intachable y combativa vida, siempre le ha hablado claro al pueblo, sin enmascarar la verdad de sus propuestas, planteamientos y análisis.

Varias generaciones de trabajadores de la ciudad y el campo pueden atestiguar que cuando el Partido del Gallo Rojo dice algo es porque lo ha meditado de manera profunda, lo ha discutido intensamente y lo ha estudiado en sus diferentes vertientes; y que, además, lo asume en su práctica y en su accionar. Es decir, la coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace; de la que lamentablemente tanto ha adolecido la política nacional en toda su historia republicana hasta nuestros días.

Cuando el PCV ha alertado acerca de las amenazas y agresiones del imperialismo estadounidense y de sus aliados europeos contra Venezuela, el pueblo sabe que las y los comunistas no lo hacen para tratar de encubrir o justificar las deficiencias, errores o inconsecuencias del Gobierno nacional, porque a lo largo de los 19 años de proceso bolivariano es la única organización que realmente ha mantenido su autonomía política frente a las tentaciones hegemonicistas y las naturales apetencias subordinantes del Ejecutivo, lo cual le ha permitido al PCV mantener una invariable línea crítica y propositiva.

Con modestia y abnegación, incluso más de una vez soportando estoicamente injustos e injustificables ataques desde las principales vocerías de la dirección del proceso bolivariano, el Partido del Gallo Rojo se ha mantenido firme en la defensa de las conquistas populares alcanzadas y en el empeño de la profundización revolucionaria, con la claridad de que se requiere elevar los niveles de conciencia, organización, movilización y combatividad clasista de nuestro pueblo para acumular la fuerza obrero-campesina, comunera y popular que se necesita para el triunfo de la revolución socialista en nuestro país.

Nadie puede ni podrá acusar al PCV de estar «cuidando cargo» o de estar preservando prebendas que jamás ha buscado ni aceptado. El pueblo trabajador sabe que las y los comunistas son gente llana y sencilla, honesta y desprendida, comprometida y luchadora, patriota y revolucionaria a carta cabal.

Prioridad inmediata

El PCV ha señalado claramente que en nuestro país no sólo es que todavía no hay socialismo sino que, además, aún no se ha iniciado la fase histórica de su construcción porque son sectores de la burguesía los que mantienen la hegemonía del poder político y esto determina el carácter burgués del Estado venezolano. En consecuencia, sigue siendo un objetivo central la conquista revolucionaria del poder por parte de la clase obrera y el pueblo trabajador.

El PCV también ha señalado la necesidad de un cambio en la política económica del Gobierno nacional, ya que ésta favorece a grupos civiles y militares que se han enriquecido en desmedro de los intereses de los sectores populares; así como un cambio en la política laboral, la cual favorece a la patronal pública y privada por encima de los derechos legales y legítimos de la clase trabajadora.

Pero, igualmente, el PCV ha dicho abiertamente que hoy la prioridad es preservar la soberanía e independencia nacionales, sobre todo en momentos en los que se incrementan las agresiones imperialistas contra nuestro país para apropiarse de las riquezas naturales y recursos estratégicos que requieren las potencias capitalistas para poder superar la crisis que tiene su sistema de explotación y expoliación de los pueblos y del ambiente.

En este contexto, el PCV convoca a la más férrea unidad patriótica del pueblo venezolano frente al enemigo común: el imperialismo; al tiempo que reitera sus propuestas para una salida revolucionaria a la crisis capitalista.

https://issuu.com/tribuna_popular/docs/tp_2994/16