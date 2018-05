Compromiso para el presente y el futuro

Discurso del presidente Nicolás Maduro tras suscribir el «Acuerdo unitario marco PSUV-PCV»

Tribuna Popular.- El hecho histórico e inédito de la suscripción del «Acuerdo unitario marco PSUV-PCV», realizada en la sesión de clausura de la 14ª Conferencia Nacional del Partido Comunista de Venezuela (PCV), el pasado 26 de febrero, ha generado gran interés y expectativa por parte de las fuerzas de la paz y el progreso, a nivel nacional e internacional.

Sólo el contenido del acuerdo «para enfrentar la crisis del capitalismo dependiente y rentista de Venezuela con acciones políticas y socioeconómicas antiimperialistas, patrióticas y populares», bastaría para justificar este interés, pero, además, destacan el proceso de construcción del mismo y el compromiso público asumido por el presidente Nicolás Maduro tras suscribirlo.

Por la importancia y trascendencia de lo expresado en este acto, transcribimos seguidamente fragmentos del discurso del presidente Maduro, para que sirvan de referencia a las fuerzas obrero-campesinas, comuneras y populares:

[…] Como ha dicho Oscar Figuera, Secretario General, hemos tenido oportunidad de trabajar un documento conjunto que recoge buena parte de la ruta a transitar en los años que están por venir, que recoge los acuerdos […], la crítica y la autocrítica; pero sobre todo recoge las propuestas de cómo vamos a avanzar en el transcurso de los meses y años que están por venir […].

[…] es la primera vez en la historia de la revolución bolivariana, en la historia de la relación entre nuestras fuerzas políticas, que se trabaja un documento consensuado y se firma como compromiso para el transitar del tiempo presente y sobre todo para la construcción del futuro.

[…] El imperialismo se ha venido con todo contra Venezuela. Pero […] aquí estamos de pie, listos para nuevas victorias del pueblo […].

Yo estoy de acuerdo, y así se lo dije a los camaradas en la reunión de más dos horas que tuvimos […], lo que está en crisis en Venezuela es el capitalismo que se niega a morir […]. Decía Oscar Figuera en la reunión en privado, «bueno presidente, tenemos una crítica»; yo le decía «¿cuál es la crítica?»; «que aquí no está en crisis el socialismo […] lo que está en crisis es el modelo rentista petrolero capitalista […]» […], si es una crítica la asumo, pero yo creo que es un concepto correcto.

[…] Si eso se ha vivido en algún espacio de una dimensión de la vida nacional, es en la economía […]. Ahí está el centro de la contradicción de este tiempo histórico, y ahí es donde los revolucionarios, las revolucionarias, debemos dirigir nuestro esfuerzo principal, en que el nuevo modelo económico productivo al servicio del pueblo, que pone al ser humano en el centro, termine de dar un salto definitivo […].

Alertas, críticas y propuestas

Le decía yo a los compañeros ¿qué sería de nuestra patria si no tuviéramos una política muy clara de defensa del derecho al trabajo y al empleo, del derecho a la estabilidad social, del derecho al ingreso? […] tenemos que profundizar el empleo, su estabilidad, tenemos que profundizar el equilibrio y el fortalecimiento del salario real, estoy de acuerdo, es mi preocupación principal, pero de los ingresos reales de los trabajadores […] Y tenemos que blindar el ingreso salarial de los trabajadores en el transcurso de la batalla por ganar la guerra económica a favor del pueblo venezolano […]

Por eso yo agradezco este documento, por eso agradezco las críticas y las propuestas que el Partido Comunista de Venezuela ha traído y por eso me comprometo a profundizar en los mecanismos de consulta, de debate y de definición de aquí en adelante. […]

Y tengo que decir, a pesar de nuestros errores, a veces de incomunicación […] siempre he contado con el respaldo moral, político, el acompañamiento del Partido Comunista de Venezuela, con su palabra de alerta, con su palabra de verdad, con su humildad, con su lucha, con sus banderas del Gallo Rojo. No ha habido un momento de peligro en que las banderas del Gallo Rojo no hayan estado en las calles en manos de la juventud, en manos de los obreros, en manos de los hombres y mujeres que luchan desde el PCV con su honestidad, con su compromiso ¡Gracias Partido Comunista de Venezuela! ¡Gracias Juventud Comunista de Venezuela!

Nos hemos comprometido en este documento a profundizar todos los procesos de debate y elaboración política. Yo le he pedido al Buró Político que conformemos un equipo especial, junto a otros hermanos del Gran Polo Patriótico, y le he pedido al compañero Aristóbulo Istúriz que me represente en ese equipo para visualizar el Plan de la Patria 2025 y ver cuáles son las medidas de aceleración revolucionaria que hay que tomar en el campo económico, financiero, social, cultural y político en los primeros 100 días. […]

Hay que hacer un llamado a la soberanía popular. En la diversidad del Gran Polo Patriótico, de este poderoso movimiento, yo he llamado a la constitución de un Frente Amplio por la Patria […]. Oscar Figuera, camarada, hermano, he tomado la propuesta de ustedes de un frente amplio revolucionario, unido […].

He tomado la consigna aprendida muy joven […] una consigna de los vietnamitas: «unir a todo el que pueda ser unido contra el enemigo principal». […] Unir a todo el que pueda ser unido, para defender la patria. Unir a todo el que pueda ser unido, para construir la prosperidad, la igualdad y la felicidad del pueblo. […] Por eso lanzo el Frente Amplio por la Patria […].

Mucho por cumplir

[…] Son muchas cosas, hemos hablado de varios temas, hemos despejado varias dudas, hemos hablado de proyectos de futuro que tenemos que amasar juntos, escuchar opiniones […]. Pero yo sí quiero estar bien preparado […], yo sí quiero estar a tono, afilado y preparado para el día después, […] una nueva compuerta de aceleración de los cambios necesarios que Venezuela está reclamando […].

Compañeros que se dedican al estudio de la economía, yo lo digo, para una nueva transición económica del viejo capitalismo depredador rentista dependiente petrolero, al nuevo modelo económico productivo […].

[…] Y yo vengo a comprometerme con ustedes, que todas esas tareas de la construcción del futuro y con el apoyo del Partido Comunista de Venezuela y de la Juventud Comunista de Venezuela las vamos a hacer, así que oficialmente acepto la candidatura presidencial del Gallo Rojo […] ¡el Gallo Rojo va al combate! y tengan la seguridad de que vamos a tener una gran victoria revolucionaria, antiimperialista y socialista en las elecciones presidenciales […].

He tomado nota de muchas cosas que me han planteado, y les digo, desde ya hay que coordinar, compañero Aristóbulo, Jorge, he tomado nota, que hay algunas decisiones en el campo laboral, apegadas a la Constitución y a la Ley del Trabajo, que algunos organismos no respetan, y le he dado la orden al ministro del Trabajo que a trocha y mocha hacer valer la estabilidad laboral y el reenganche de los trabajadores. Los burócratas tienen que respetar la estabilidad laboral, el derecho a la estabilidad, el derecho a la sindicalización y a las luchas de la clase obrera.

Les digo, primera vez que de manera seria, detallada, precisa, hemos escrito nuestro compromiso moral, político, ideológico. Primera vez que hemos hecho un ejercicio de debate y hemos convertido el ejercicio de la crítica, la autocrítica, la propuesta, en un documento de compromiso. Yo he firmado este documento, y tengan la seguridad de que lo voy a cumplir con mi propia vida, me comprometo ante ustedes hermanos del Partido Comunista de Venezuela a llevar adelante un gobierno obrero, antiimperialista, popular, del pueblo ¡Así lo juro, así lo cumpliré! […]

https://issuu.com/tribuna_popular/docs/tp_2992/9