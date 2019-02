¡Fin a la injerencia y agresión contra Venezuela! / Stop interference and aggression against Venezuela!

¡Fin a la injerencia y agresión contra Venezuela!

¡Solidaridad con la Revolución bolivariana y el pueblo venezolano!

Condenamos firmemente la escalada de injerencia y chantaje de la Unión Europea contra la República Bolivariana de Venezuela, alineada y concertada con la operación golpista de la “autoproclamación” de un presidente fantoche, orquestada y dirigida por la Administración Trump que, en arrogante violación del Derecho Internacional, busca derribar el legítimo Presidente, Nicolás Maduro, electo por voto popular, y subvertir el orden constitucional venezolano.

Rechazamos la inadmisible declaración de la Unión Europea (UE) donde amenaza reconocer a un “presidente” creado por los EEUU, por la senda de su apoyo al golpe de Estado de 2002, al boicot, a la acción terrorista, al bloqueo económico, financiero, político y diplomático y la confiscación ilegal de los bienes y recursos financieros, que están en la base de los problemas de la economía de Venezuela y de las dificultades sentidas por su pueblo.

Repudiamos la escalada de agresión contra Venezuela llevada por los EEUU, la UE y gobiernos del llamado “Grupo de Lima”, que agrede la soberanía y los derechos de Venezuela y del pueblo venezolano y trata en realidad de saquear sus inmensos recursos, como el petróleo.

¡Exigimos el fin de la injerencia y de la agresión contra la República Bolivariana de Venezuela y el respeto por su soberanía e independencia!

¡Hacemos un llamado a la solidaridad con la Revolución bolivariana y el pueblo venezolano!

Partido Comunista Alemán

Partido Comunista de Bélgica

Partido Comunista de Bohemia y Moravia

Partido Comunista Británico

AKEL (Chipre)

Partido Comunista en Dinamarca

Partido Comunista de España

Partido Comunista de los Pueblos de España

Comunistas da Catalunya

Partido Comunista de Finlandia

Partido Comunista Francés

Partido Comunista de Grecia

Nuevo Partido Comunista de Holanda

Partido de los Trabajadores de Hungría

Partido Comunista de Irlanda

Partido de los Trabajadores de Irlanda

Partido Comunista Italiano

Partido de la Refundación Comunista – Izquierda Europea (Italia)

Partido Comunista (Italia)

Partido Comunista de Luxemburgo

Partido Comunista de Malta

Partido Comunista Portugués

Unión del Pueblo Gallego

Bloque Nacionalista Gallego

-/-

Stop interference and aggression against Venezuela!

Solidarity with the Bolivarian Revolution and the Venezuelan people!

We firmly condemn the escalation of interference and blackmail by the European Union against the Bolivarian Republic of Venezuela, aligned and concerted with the coup operation of «self-proclamation» of a puppet president, orchestrated and commanded by the Trump Administration who, in an arrogant violation of International Law, seeks to overthrow the legitimate President, Nicolás Maduro, elected by popular vote, and subvert the Venezuelan constitutional order.

We reject the inadmissible declaration of the European Union threatening recognizing of a “President” created by the USA, in line with its collusion with the coup d’état of 2002, the boycott, the terrorist action and the economic, financial, political and diplomatic blockade and the illegal confiscation of assets and financial resources, that are at the basis of the economic problems of Venezuela and the hardships felt by its people.

We repudiate the escalation in aggression against Venezuela perpetrated by the US, the EU and governments of the so-called ‘Lima Group’, which attack the sovereignty and rights of Venezuela and the Venezuelan people, and seeks to pillage its immense resources, such as oil.

We demand an end to the interference and aggression against the Bolivarian Republic of Venezuela and the respect for its sovereignty and independence!

We appeal for solidarity with the Bolivarian Revolution and the Venezuelan people!

-/-

Fim à ingerência e agressão contra a Venezuela!

Solidariedade com a Revolução bolivariana e o povo venezuelano!

Condenamos firmemente a escalada de ingerência e chantagem da União Europeia contra a República Bolivariana da Venezuela, alinhada e concertada com a operação golpista de «auto-proclamação» de um presidente fantoche, orquestrada e comandada pela Administração Trump que, em arrogante violação do Direito Internacional, procura derrubar o legítimo Presidente, Nicolás Maduro, eleito pelo voto popular, e subverter a ordem constitucional venezuelana

Rejeitamos a inadmissível declaração da União Europeia onde ameaça reconhecer um ‘presidente’ criado pelos EUA, na senda da sua conivência com o golpe de Estado de 2002, o boicote, a acção terrorista, o bloqueio económico, financeiro, político e diplomático e o confisco ilegal de bens e recursos financeiros, que estão na base dos problemas da economia da Venezuela e das dificuldades sentidas pelo seu povo.

Repudiamos a escalada de agressão contra a Venezuela levada a cabo pelos EUA, a UE e governos do chamado ‘Grupo de Lima’, que agride a soberania e os direitos da Venezuela e do povo venezuelano e visa colocar a saque os seus imensos recursos, como o petróleo.

Exigimos o fim da ingerência e da agressão contra a República Bolivariana da Venezuela e o respeito pela sua soberania e independência!

Apelamos à solidariedade com a Revolução bolivariana e o povo venezuelano!

-/-

