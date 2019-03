¡Solidaridad con el pueblo de Venezuela! / Solidarity with the Venezuelan People!

DECLARACIÓN CONJUNTA

Denunciamos la intervención imperialista en Venezuela

¡Solidaridad con el pueblo de Venezuela!

Partidos Comunistas y Obreros de todo el mundo condenamos decisivamente los planes imperialistas, la práctica de socavar y las amenazas que lanzan los Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y sus gobiernos aliados en América Latina para derrocar al Presidente legalmente electo de Venezuela, Nicolás Maduro; así como los planes de someter al pueblo venezolano a los intereses imperialistas y robar los recursos de riqueza del país.

Después de la provocación fallida preparada por EEUU –utilizando la marioneta de los imperialistas, Guaidό–, el 23 de febrero en la frontera con Colombia, con el pretexto de “ayuda humanitaria”, se están promoviendo nuevos escenarios para un golpe de Estado o incluso un ataque militar imperialista, mientras que al mismo tiempo continúan estableciendo nuevas provocaciones que serán un pretexto para escalar la intervención.

¡Condenamos firmemente cualquier escenario de golpe de Estado y de intervención militar imperialista por EEUU y sus aliados!

¡Declaramos que encontrarán enfrente no sólo al pueblo de Venezuela, sino también a los Partidos Comunistas y Obreros, al movimiento obrero y popular de todo el mundo!

Condenamos rotundamente las declaraciones del Asesor de Seguridad Nacional de EEUU, John Bolton, de que el gobierno de EEUU sigue la doctrina Monroe que considera a América Latina como su exclusiva zona de interés.

¡América Latina pertenece a sus pueblos!

Fieles a los principios del Internacionalismo Proletario, expresamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano, que es el único responsable de los asuntos internos de su país. Expresamos nuestra solidaridad con el Partido Comunista de Venezuela, la Juventud Comunista de Venezuela y otras fuerzas antiimperialistas venezolanas quienes luchan en difíciles condiciones para defender los intereses del pueblo.

¡Abajo el imperialismo!

¡Los pueblos ganarán!

Partido Comunista de Albania Partido Comunista Alemán Partido argelino por la Democracia y el Socialismo (PADS) Partido del Trabajo de Austria Partido Comunista de Azerbaiyán Partido Comunista de Bangladesh Partido Comunista de Bohemia y Moravia Partido Comunista Brasileiro (PCB) Partido Comunista Británico Nuevo Partido Comunista Británico Partido Comunista de Canadá AKEL, Chipre Partido Socialista de los Trabajadores de Croacia Partido Comunista en Dinamarca Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE) Organización Socialista del Camino para la Libertad (EEUU) Partido Comunista de Filipinas (PKP 1930) Polo de Renacimiento Comunista en Francia Partido Comunista Unificado de Georgia Unión del Pueblo Gallego (UPG) Partido Comunista de Grecia (KKE) Partido Obrero Húngaro Partido Comunista de India Partido Tudeh, de Irán Partido Comunista de Irlanda Partido Comunista de Israel Partido Comunista, Italia Partido Comunista Jordano Movimiento Socialista de Kazajistán Partido Comunista Libanés Partido Socialista, Lituania Partido Comunista de Luxemburgo Partido Comunista de Malta Partido Comunista de México Partido Comunista de Noruega Nuevo Partido Comunista de los Países Bajos Partido Comunista Palestino Partido del Pueblo Palestino Partido Comunista de Paquistán Partido Comunista Paraguayo Partido Comunista Peruano Partido Comunista de Polonia Partido Comunista Portugués Fuerza de la Revolución, República Dominicana Partido Socialista Rumano Partido Comunista de la Federación Rusa Unión de Partidos Comunistas – PCUS Partido Obrero Comunista Ruso – PCUS Partido Comunista de la Unión Soviética Partido Comunista de Sri Lanka Partido Comunista de Suecia Partido Comunista de Suiza Partido Comunista Surafricano Partido Comunista de Turquía Partido Comunista de Ucrania Unión de Comunistas de Ucrania Nuevo Partido Comunista de Yugoslavia

We denounce the imperialist intervention in Venezuela.

Solidarity with the Venezuelan People!

We, Communist and Workers Party of the world, decisively denounce the imperialist plans, the undermining tactics and the menaces unleashed by the USA, the EU and their allied governments in Latin America, aiming at overthrowing the legally elected President of Venezuela, Nicolas Maduro; at subjugating the people of the country into their imperialist interests; and at looting the country’s wealth-producing resources.

After the failed provocation prepared by the USA using the imperialists’ puppet Guaidó on February 23rd in the Colombian borders, under the pretext of “humanitarian aid”, new scenarios are promoted for a coup or even an imperialist military attack, while simultaneously they continue the effort to organize more provocations that will give a pretext for the escalation of the intervention.

We strongly condemn every coup and imperialist military attack scenario of the USA and of their allies!

We decisively state that they will find against them not only the people of Venezuela, but also the Communist and Workers Parties, the working class’ and people’s movement all around the world!

We vehemently condemn the statements of John Bolton, National Security Advisor of the USA, according to which the government of the USA follows the Monroe Doctrine that considers the whole of Latin America as their exclusive zone of interest.

Latin America belongs to its peoples!

Loyal to the principles of Proletarian Internationalism we express our solidarity with the people of Venezuela; only the people of Venezuela has the capacity to decide on the internal affairs of its country. We express our solidarity with the Communist Party of Venezuela, the Communist Youth of Venezuela and other Venezuelan anti-imperialist forces that struggle under difficult conditions to defend the people’s interests.

Down with Imperialism!

The People Will Prevail!

Fuente: http://solidnet.org – KKE – We denounce the imperialist intervention in Venezuela