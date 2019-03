El sector eléctrico venezolano era un viejo objetivo de la CIA

Tribuna Popular.- Un memorándum filtrado por WikiLeaks en septiembre de 2010 pone de relieve las huellas del imperialismo detrás del reciente apagón nacional en Venezuela. El autor fue Srdja Popovic, miembro del conocido antro subversivo Center for Applied Non-Violent Action and Strategies (Centro para la Aplicación de Estrategias y Acción No Violenta; Canvas, por sus siglas en inglés), una organización con base en Belgrado (Serbia), financiada por National Endowment for Democracy (Fundación Nacional para la Democracia; NED, por sus siglas en inglés), la cual, a su vez, es subsidiaria de la CIA.

Canvas originalmente proviene de Otpor («Resistencia» en serbio), un grupo desestabilizador apoyado por el Gobierno de EEUU, la Unión Europea y Hollywood, para el eventual derrocamiento del presidente Slobodan Milosevic.

Tras su éxito en Serbia, Popovic fundó Canvas para la «promoción de la democracia», y el entrenamiento a activistas y políticos bajo las supuestas directrices de la lucha «no violenta» en la búsqueda de «cambios de régimen» incómodos para occidente.

Juan Guaidó, el autoproclamado «presidente encargado» de Venezuela, formó parte de los primeros cursos de entrenamiento dictados por Canvas en Belgrado a jóvenes estudiantes de grupos oposicionistas, luego de que la empresa injerencista estableciera en 2005 su objetivo de derrocar al entonces presidente Hugo Chávez.

Popovic escribe en su nota de 2010: «La clave en las debilidades actuales de Chávez es el deterioro en el sector eléctrico» de Venezuela. De igual forma señala que la planta hidroeléctrica Guri sería uno de los objetivos importantes.

El memorándum identifica el potencial colapso del sector eléctrico venezolano como «un punto de inflexión» que «probablemente tendría el impacto de galvanizar una agitación pública de forma que ningún grupo opositor esperaría generar». Precisa, además, que existe una «grave posibilidad de que un 70% de la red eléctrica del país» pudiera apagarse, y sugiere que un grupo opositor bien entrenado serviría a los fines de desestabilizar el entonces gobierno de Chávez.

Según el periodista estadounidense Max Blumenthal: «Nos adelantamos hasta marzo de 2019 y el escenario descrito por Popovic se está dando casi exactamente».

Guaidó está intentando aprovechar las consecuencias del apagón nacional –que el Gobierno legítimo, encabezado por Nicolás Maduro, denunció que se debió a ataques cibernéticos y electromagnéticos–, como bandera política para llamar a la gente a las calles, a su favor.

Los cálculos iniciales sobre las pérdidas producto de las fallas eléctricas se estiman en al menos 875 millones de dólares, lo cual, según se afirma, es equivalente a un punto del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Jóvenes y curas títeres de EEUU

En otros archivos publicados por Wikileaks se puede apreciar que compañías extranjeras han dirigido acciones de la oposición venezolana, al menos desde 2006, como se aprecia en correos electrónicos de las empresas Stratfor y Canvas.

En las comunicaciones se revela que ambas usaban a los estudiantes y a otros sectores de la sociedad. Uno de los informes, elaborado en enero del 2010 por Canvas, titulado «Análisis de la situación en Venezuela», propone una estrategia copiada del movimiento juvenil «pro-democrático» Otpor, que fue aplicada antes en Serbia donde, con apoyo de la CIA, se promovieron protestas estudiantiles para la denominada «revolución de colores» que derrocó a Milosevic en el 2000.

La táctica de Canvas en Venezuela era crear «movimientos estudiantiles» efectistas. Analistas destacan que en 2007 diseñó una especie de vanguardia juvenil que ayudó a la oposición a ganar el referéndum convocado por el Gobierno para reformar la Constitución Nacional de 1999.

Por su parte, Strategic Forecasting Inc. (Stratfor), que es una versión privada de la CIA, especializada en servicios de inteligencia y espionaje, ofreció un análisis dedicado a las corporaciones multinacionales que pretendían invertir en Venezuela. Los correos electrónicos filtrados se refieren al sector de la energía, la petroquímica y el petróleo en particular.

El 14 de enero de 2010, Karen Hooper, la analista de Stratfor para América Latina, escribió en un correo electrónico: «Parece que el colapso eléctrico podría ser una buena excusa para llamar a una emergencia nacional. Muy interesante». El 28 de enero de 2010, 14 días después, estaban estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV), de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), de la Universidad Simón Bolívar, Santa María y Monte Ávila, en la sede de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), en Caracas, entregando un documento en el cual exigían cese del racionamiento y mayor inversión en el sector eléctrico.

El 2 de febrero de 2010, Hooper, envió otro correo electrónico diciendo: «La iglesia y los estudiantes están actualmente encuestados en Venezuela como fiables y populares por encima de los partidos de la oposición… muy similar a lo que ocurrió en Serbia. El siguiente paso es reunirlos… en un funeral, una reunión, cualquier cosa. Es el siguiente paso clave».

Días antes, en rueda de prensa, el monseñor Oswaldo Azuaje, obispo auxiliar de Maracaibo, en nombre del departamento de Pastoral Juvenil y Universitario de la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV), manifestó que los jóvenes católicos llamaron a «reafirmar los valores que nos guíen por el camino de la construcción de una nueva civilización», y, por su parte, monseñor Baltazar Porras declaraba que la Asamblea Nacional (AN) –dirigida en ese momento por el PSUV– politizaba los disturbios estudiantiles y clamaba por «expertos» que atendieron el tema del racionamiento eléctrico.

Todo lo cual demuestra los niveles de articulación entre las organizaciones de inteligencia del Gobierno de EEUU y sus múltiples tentáculos internacionales, para cuyos objetivos ha captado a sectores juveniles y eclesiásticos apátridas, pero sin haber podido doblegar la dignidad del pueblo venezolano y su firme defensa de los derechos de autodeterminación y desarrollo soberano.

Fuentes: www.Granma.cu | www.RadioRebelde.cu | https://WikiLeaks.org