General de EEUU amenaza a Maduro: «Una bala en la frente puede ser su salida de Venezuela»

Tribuna Popular.- El general de Brigada estadounidense (r) Anthony Tata aseguró que la Administración de Trump contempla todas las opciones para el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, entre ellas el asesinato del jefe de Estado venezolano por parte de Fuerzas Especiales de EEUU.

«Él (Maduro) necesita entender que una bala en la frente puede ser su salida de Venezuela. Ese es sólo el resultado final y nosotros tenemos esa capacidad», expresó el general en el programa de Trish Reagan, de la cadena Fox News, el jueves pasado.

El exasesor militar durante el gobierno de Bill Clinton complementó que el retiro del personal diplomático estadounidense del territorio venezolano «es un verdadero indicador clave que advierte que nos estamos preparando para apretarle los tornillos al régimen de Maduro».

«Las acciones de Mike Pompeo (Secretario de Estado de EEUU) son evidencia de que hay una clara consideración de intervención militar en proceso. Desde mi punto de vista, es lo que realmente tenemos que hacer»

La periodista, tras afirmar que «Maduro no se va a ir», comentó: «Yo hablé hace unas dos semanas con la vicepresidenta de él, Delcy Rodríguez, quien me dijo que Maduro no iba a renunciar»; y Reagan completó: «Si ellos no están dispuestos a irse, ¿cómo los sacas? ¿Eso implica utilizar las Fuerzas Especiales?»; a lo que Tata respondió con alusiones sobre lo que finalmente hizo EEUU con sus antiguos aliados Osama Bin Laden y Manuel Noriega. «Nosotros tenemos la capacidad de entrar a Venezuela y hacer lo que tenemos que hacer para sacar a Maduro», sentenció el general.

Entre los elementos para pretender justificar una intervención militar de EEUU a Venezuela, Tata, además del repetido argumento de una «crisis humanitaria de proporciones épicas», señaló «los nexos (del Gobierno venezolano) con Rusia, Irán, Hezbolá y Cuba, que son enemigos nuestros, y además Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo».

«Así que tenemos muchas razones para intervenir. Por eso necesitamos un plan sofisticado, tal y como lo tuvimos en 1994 con la invasión a Haití», expresó el general estadounidense.

Para mayor claridad de la táctica en la que mueve EEUU, con su dosis de cinismo, Tata afirmó: «Tenemos que localizar y atacar quirúrgicamente los lugares en donde se escande Maduro. Necesitamos proteger a (Juan) Guaidó, tenemos que llevarlo al poder y ayudar al pueblo de Venezuela»

ViDEO: General (r) Anthony Tata aseguró que Fuerzas Especiales de EEUU pueden matar al presidente Maduro