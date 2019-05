Solidaridad internacionalista con el pueblo venezolano

Declaración del Secretario General de la FSM sobre Venezuela

El Secretario General de la Federación Sindical Mundial (FSM), George Mavrikos, participó en la gran manifestación del Primero de Mayo en el Puerto de El Pireo, en Grecia, y declaró:

“Todos nosotros, en cada rincón del planeta, tenemos que condenar el golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro en Venezuela. Condenamos al títere de los imperialistas, Juan Guaidó. Los imperialistas y las transnacionales quieren robar la riqueza de los recursos naturales de Venezuela. La clase obrera y el pueblo de Venezuela tienen que aplastar a los títeres de los imperialistas. ¡Venezuela no está sola!”

* * * * * * *

FSM condena enérgicamente el intento de golpe de Estado en Venezuela

La gran familia sindical de clase de la Federación Sindical Mundial (FSM), que aglutina a 97 millones de trabajadores y trabajadoras afiliadas en sindicatos de 130 países de todo el mundo, expresa su más enérgico y rotundo rechazo ante el intento de golpe de Estado orquestado por el imperialismo el día de ayer en la República Bolivariana de Venezuela e implementado por los lacayos de los EEUU y sus aliados internacionales.

La FSM sigue de paso firme al lado del pueblo venezolano y de los sindicatos clasistas y sus afiliados de Venezuela tal y como lo ha hecho siempre, expresando su solidaridad internacionalista con la clase obrera venezolana. Los sindicatos militantes en cada rincón del planeta tienen que rechazar vehementemente las maniobras de los imperialistas y sus títeres que quieren despojar al pueblo venezolano de sus recursos naturales y las riquezas de su patria.

La clase obrera ha de aplastar los planes del imperialismo y las transnacionales; en esos momentos la clase obrera mundial tiene que estar solidaria con el gobierno legítimo de Venezuela y el pueblo de ese hermano país.

Ahora por fin llegó el momento de abastecer y satisfacer las necesidades populares en los bienes básicos, acabar con las transnacionales y los monopolios en Venezuela, de modo que la tierra pertenezca a quienes la cultivan y los medios de producción a quienes los trabajan.

¡Viva la solidaridad internacionalista!

¡Abajo el imperialismo y sus marionetas!

¡Los pueblos vencerán!

Secretariado de la FSM

* * * * * * *

WPC statement in rejection of the new Coup attempt in Venezuela

The World Peace Council (WPC) denounces to the peace loving people in the world the new attempt for a Coup d’Etat in Venezuela,organized by the representatives of the reactionary oligarchy of the country hand in hand with their masters in the USA and the European Union. The failed attempt to overthrow the legitimate government of the Bolivarian Republic of Venezuela which was elected in 2018, proofs one more time that the “opposition forces” have no scruple and limits when acting together with the imperialists, in their economic war, in the actions of sabotage and on all other options in order to secure the control of the biggest oil reserves of the world along with the geostrategical control of the region.

The WPC expresses its vehement rejection to the imperialist manouvers of interference and attempted Coup and its solidarity with the brave people of Venezuela, which is the only one to determine its future and destiny.

We condemn the government of the USA and the leadership of the EU, for its machinations and ultimatums against the sovereign will of the people of Venezuela.

Hands Off Venezuela! Down with Imperialism! Long live the people of Venezuela!

WPC Secretariat

Athens 30.04.2019

* * * * * * *

IMPERIALISM, HANDS OFF VENEZUELA

The puppet of the US, Juan Guaido, stated today that the “final phase” of the overthrow of the legitimate president of Venezuela, Nicolas Maduro, has begun. Calling for the support of the military forces and the people of the country, Guaido is attempting a coup against the elected government of Venezuela.

This action brings new escalation to the violence in Venezuela and great dangers for the people of the country.

WFDY salutes the immediate response of the ministry of defence with the rejection of the attempted coup.

We reaffirm our support to the legitimate government of Venezuela and its rightful president, Nicolas Maduro Moros.

We express our total solidarity to the people of the country.

We condemn any foreign interference in Venezuela.

The antiimperialist youth of the world stands by the side of our member organisations of the country in this difficult moment.

We ask from all of our member organisations, to state clear that those attacks are not accepted and will not be tolerated!

We ask from all the peace-loving people of the planet to shout out loud: Imperialism, Hands off Venezuela!

World Federation of Democratic Youth (WFDY)

* * * * * * *

ACERCA DE LOS DESARROLLOS EN VENEZUELA

El Partido Comunista de Grecia (KKE) condena enérgicamente el intento de golpe de Estado en Venezuela que apunta a derrocar al presidente electo del país y para imponer como presidente a Guaidó u otra marioneta de los imperialistas.

El intento de golpe de Estado es parte de la sucia intervención de los EEUU, la UE y sus aliados, en Venezuela y nuestro pueblo debe condenarlo de manera decisiva.

El KKE expresa su solidaridad internacionalista con el pueblo de Venezuela, el Partido Comunista y la Juventud Comunista, que luchan a favor de los intereses populares.

OFICINA DE PRENSA DEL CC DEL KKE

30/4/2019

* * * * * * *

PCP condena nova intentona golpista contra a Venezuela

Partido Comunista Português (PCP) condena veementemente a nova intentona golpista contra a Venezuela e o seu povo, protagonizada por forças de extrema-direita responsáveis por acções de grande violência, com o apoio de um grupo de militares, e o suporte da Administração norte-americana de Trump e de governos reaccionários do chamado Grupo de Lima.

Uma nova intentona golpista que, na sequência das derrotas das provocações de 23 de Fevereiro e de 6 de Abril contra a Venezuela, e em afronta à ordem constitucional venezuelana, é dirigida contra o legítimo Presidente, Nicolás Maduro, e para submeter a República Bolivariana da Venezuela aos ditames dos EUA.

O PCP denuncia a sistemática acção de desestabilização, tentativas de golpes de Estado, boicotes, acção terrorista, sabotagem do sistema eléctrico e do abastecimento de água, especulação e açambarcamento, sanções, bloqueio económico, financeiro, político e diplomático, e a ameaça de intervenção militar, através das quais os EUA procuram agravar a situação económica da Venezuela e as dificuldades que o seu povo enfrenta.

O PCP considera que o Governo português, ao invés da posição de não demarcação ante a violenta acção das forças golpistas e dos EUA, e do alinhamento na tentativa do seu branqueamento, deveria condenar a acção golpista e rejeitar a constante ingerência e operação de desestabilização e subversão de que são alvo a Venezuela e o seu povo. Será esta a posição que, em coerência com os princípios da Constituição da República e o Direito Internacional, defenderá os interesses nacionais, incluindo os da comunidade portuguesa na Venezuela.

O PCP reafirma a sua solidariedade às forças bolivarianas e ao povo venezuelano e à sua luta em defesa da Revolução bolivariana e da soberania da sua pátria.

NOTA DO GABINETE DE IMPRENSA DO PCP

30 Abril 2019

* * * * * * *

Ante el nuevo intento de golpe fascista en Venezuela: con Maduro y con la Revolución. ¡No Pasarán!

Condenamos el intento de asalto orquestado por el diputado golpista Guaidó a la base área de La Carlota en Venezuela, junto a un reducido grupo de militares y civiles golpistas, incluyendo Leopoldo López, quien de este modo habría quebrantando su arresto domiciliario, por su responsabilidad en los hechos de violencia y muertes ocurridos en 2014.

Desde una avenida contigua a esta base aérea, Juan Guaidó con algunas personas armadas, está haciendo un nuevo llamamiento al pueblo venezolano y la Fuerza Armada para que se subleve contra el legítimo Presidente, Nicolás Maduro. Así, una vez más la oposición venezolana, en una operación auspiciada por el gobierno de Estados Unidos y algunos otros sectores internacionales, apuesta por un Golpe de Estado para intentar derrocar al Gobierno democrático de la República Bolivariana de Venezuela. Estos intentos golpistas y los llamados a la violencia son rechazados por el pueblo venezolano y por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que se mantiene firme en la defensa de los principios básicos de la paz y la soberanía de Venezuela.

Por todo ello, el Partido Comunista de España (PCE) y la Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE) hacemos un llamamiento a los movimientos pacifistas, a los demócratas y en general a todo el Movimiento de Solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela, a mantenerse alerta ante esta nueva intentona golpista, y preparando movilizaciones de apoyo a la democracia, la paz y el respeto a la soberanía del pueblo venezolano.

Exigimos una condena inmediata de la comunidad internacional al llamamiento de Juan Guaidó a derrocar al legítimo presidente, Nicolás Maduro, a través de un golpe militar.

30 de Abril de 2019

* * * * * * *

No al asilo político al golpista Leopoldo López. ¡Venezuela se respeta!

Exigimos al Gobierno español que rechace la posibilidad de dar asilo político y protección jurídica al líder y fundador del partido de extrema derecha Voluntad Popular, Leopoldo López Mendoza, quien tras quebrantar su arresto domiciliario y haber fracasado en la intentona golpista en las inmediaciones de la base aérea de La Carlota, se ha escondido en la embajada española en Caracas y no es descartable que solicite asilo político.

Por ello pedimos a Pedro Sánchez que ordene la inmediata expulsión de la Embajada Española de un delincuente como López, condenado legalmente en su país por su implicación en el asesinato de 43 personas en el marco de los disturbios violentos promovidos por él en el año 2014, y hacemos un llamamiento a revocar la concesión excepcional e irregular, por parte del anterior gobierno del PP, de la nacionalidad española al padre de dicho condenado.

Exigimos al Gobierno de España que deje de dar asilo a delincuentes como Antonio Ledezma, implicado en reiteradas acciones violentas en Venezuela, como la represión del llamado “Caracazo” en 1989, el golpe de Estado de 2002 y el plan terrorista llamado “La Salida” que incluía el bombardeo de instituciones oficiales y de la televisión pública Telesur. Estas concesiones por parte de los últimos gobiernos en nuestro país, permite al sector más extremista de la oposición venezolana a hacer de nuestro país una plataforma perfecta para sus actividades violentas y terroristas en contra del legítimo Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.

Después de la nueva intentona golpista y el llamamiento al alzamiento militar por parte de Guaidó y López, el futuro Gobierno de Pedro Sánchez debe posicionarse de manera clara en contra de ambos delicuentes y revocar su reconocimiento como “Presidente Encargado” al golpista Juan Guaidó. Seguir dando legitimidad al dirigente de Voluntad Popular, implicado en los disturbios de 2014 que provocaron la muerte de 43 personas y a la vez rechazar los llamamientos al alzamiento militar contra el legítimo Presidente, Nicolás Maduro, suponen una actitud cínica e irresponsable por parte del Partido Socialista.

Una vez más, el PCE reitera su apoyo al Presidente Nicolás Maduro, elegido democráticamente por un 67,84%, en los últimos comicios venezolanos celebrados el pasado 20 de mayo de 2018, los cuales contaron con la presencia de más de 200 observadores internacionales y con 17 auditorías de legalidad y sobre los que no existe ninguna reclamación en las administraciones venezolanas. Cabe destacar que tanto la Unión Europea como la ONU rechazaron la invitación a enviar observadores a estas elecciones en una clara connivencia con los planes de la Administración Trump y la extrema derecha venezolana.

Por todo ello exigimos respeto a la soberanía venezolana por parte de todos los líderes políticos españoles y por parte de la comunidad internacional y volvemos a hacer un llamamiento a que cesen las injerencias extranjeras contra el legítimo Gobierno venezolano.

2 de Mayo de 2019

* * * * * * *

Comunicado urgente de condena del PCPE contra el golpe de Estado de Venezuela

El Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) condena la asonada e intento de golpe de Estado que se trata de ejecutar en este día contra la República Bolivariana de Venezuela.

El PCPE expresa su absoluto repudio a los golpistas que junto a las fuerzas fascistas intentan ejecutar los planes de ocupación, rapiña, saqueo y represión que el imperialismo tiene preparado.

El PCPE transmite su inquebrantable principio de solidaridad internacionalista con el pueblo bolivariano de Venezuela, su presidente Nicolás Maduro y con las instituciones leales al proceso bolivariano, incluidas la FANB.

El PCPE considera que en este momento crítico de la lucha de clases en Venezuela, el protagonismo del pueblo venezolano debe ser el elemento fundamental en la derrota que hay que infligir al imperialismo y su bestia fascista.

El PCPE transmite el apoyo político y de combate al pueblo bolivariano que está en plena lucha por la conquista de su auténtica soberanía e independencia.

El PCPE comunica su total respaldo y fraternidad con el Partido Comunista de Venezuela (PCV), su militancia, su Comité Central, su Secretario General, con los que nos ponemos a su disposición en la trinchera del Estado español.

El PCPE exige una condena sin paliativos al gobierno provisional de Sánchez que, a la hora de redactar estas líneas, mantiene su silencio cómplice.

El PCPE hace un llamamiento a todas las fuerzas honestas y dignas del Estado español para manifestar la solidaridad con el pueblo bolivariano en forma de concentraciones y manifestaciones en la calle.

Es la hora de la verdad, ¡convirtamos el 30 de abril en Venezuela en otro histórico 9 de mayo de 1945 que supuso la derrota del nazismo por el Ejército Soviético!

¡¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!

¡¡VIVA LA LUCHA DEL PUEBLO BOLIVARIANO!!

Madrid a 30 de abril de 2019

* * * * * * *

El PCTE expresa solidaridad con la clase obrera venezolana ante el golpe de Estado

El Buró Político del Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE) condena enérgicamente el intento de golpe de Estado protagonizado por la derecha venezolana con el apoyo de un reducido grupo de militares y expresa su solidaridad con la clase obrera y el pueblo venezolano, que cuenta con el inalienable derecho a decidir libremente y sin injerencias el sistema político, económico y social que debe prevalecer en su país.

Condenamos la injerencia imperialista que distintas potencias extranjeras están llevando a cabo y muy especialmente el papel desempeñado por el gobierno español, que ansía provocar un cambio de gobierno en Venezuela para allanar el camino a los monopolios españoles en el expolio y saqueo de las riquezas venezolanas.

Condenamos el papel desempeñado por el Partido Socialista Obrero Español, afiliado a la misma Internacional que el partido político del golpista Juan Guaidó, al que el gobierno de Pedro Sánchez reconoció en su momento violando la soberanía venezolana y los más básicos principios del derecho internacional, que el imperialismo ha convertido en papel mojado.

Las declaraciones protagonizadas por distintos portavoces del gobierno y del PSOE, en el sentido de que no quieren un baño de sangre en Venezuela, se contradicen con la posición oficial del gobierno y con las distintas maniobras llevadas a cabo por la diplomacia y los monopolios españoles en contra de la soberanía venezolana. La socialdemocracia española y mundial, de nuevo, muestran su verdadero rostro apoyando un nuevo golpe de Estado imperialista.

El Partido Comunista de los Trabajadores de España llama a la clase obrera a convertir las manifestaciones del 1º de Mayo en un ejercicio de internacionalismo, expresando un apoyo masivo a la clase obrera venezolana y exigiendo al gobierno español y al PSOE que saquen sus manos de Venezuela.

¡Con la clase obrera venezolana contra el golpe!

¡Ni un minuto de respiro al gobierno imperialista español!

¡Proletarios de todos los países, uníos!

Madrid, 30 de abril de 2019

Buró Político del PCTE

* * * * * * *

Ante la presencia de Leopoldo López en la Embajada española

El PCTE exige explicaciones al Gobierno español sobre la presencia de Leopoldo López en la Embajada española en Venezuela

Distintos medios de comunicación reproducen hoy unas declaraciones del Ministro de Exteriores de Chile según las cuales el prófugo Leopoldo López se encontraría refugiado en la Embajada española en Venezuela.

El Partido Comunista de los Trabajadores de España exige al Gobierno español una explicación urgente, pues de confirmarse esta noticia se demostraría la implicación directa del gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE en el nuevo intento de golpe de Estado que se desarrolla en Venezuela.

En caso de que se confirme esta noticia, exigimos al Gobierno español la inmediata entrega del golpista Leopoldo López a las legítimas autoridades venezolanas.

Denunciamos el silencio cómplice de quienes desde que se cerrasen las urnas vienen rogando su entrada en el Gobierno del PSOE sin pronunciarse claramente sobre los sucesos en Venezuela y sobre la complicidad del Estado español con el proceso de injerencia imperialista y desestabilización que de forma multifacética se desarrolla en Venezuela.

Llamamos a convertir las manifestaciones del 1º de Mayo en un claror en solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de Venezuela, en contra del golpe de Estado y del imperialismo.

Oficina de Prensa del Comité Central.

1 de mayo de 2019.

* * * * * * *

Manos fuera de Venezuela, alto al golpismo

Rechazamos el intento de golpe contra el legítimo gobierno de Venezuela y el despliegue grotesco de los medios de comunicación colombianos con su información engañosa, al tratar de mostrar un levantamiento en una base aérea del centro de Caracas que era una ridícula farsa.

La oposición golpista, antipatriótica y antidemocrática ha quedado una vez más desenmascarada. El presidente Nicolás Maduro, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pueblo todo celebran con júbilo en las calles esta sólida reafirmación revolucionaria.

El Partido y la Juventud comunistas colombianos llamamos a fortalecer el repudio a las acciones golpistas y al vergonzoso papel del gobierno de Duque y el canciller Holmes Trujillo, quienes buscan seguir ocultando los crímenes sistemáticos de lideresas y líderes de la oposición democrática en Colombia.

Invitamos a acompañar este 1 de mayo con las movilizaciones en todo el país el triunfo del pueblo de Venezuela junto con la protesta social contra el Plan Nacional de desarrollo y la violencia clasista que desangra al pueblo colombiano.

Salvemos La Paz de América Latina y el Caribe

Salvemos la vida de centenares de líderes sociales en Colombia

Viva el 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Obrera

Partido Comunista Colombiano y Juventud Comunista Colombiana

Bogotá, 30 de abril de 2019

* * * * * * *

SOLIDARIDAD CON VENEZUELA

Desde el Partido Comunista de la Argentina (PCA) rechazamos el nuevo intento golpista en Venezuela, recurso desesperado de la derecha apátrida entregada al imperialismo de los Estados Unidos.

La de hoy es una nueva intentona de las decenas y decenas que se vienen sucediendo desde que Hugo Chávez inició la Revolución Bolivariana, y que ha fracasado una vez más.

Reiteramos nuestra solidaridad con el Presidente Maduro y el pueblo venezolano, y repudiamos las declaraciones de Mauricio Macri en apoyo a la violencia golpista en Venezuela, justamente cuando en la Argentina se lleva adelante un paro nacional con movilizaciones en todo el país, en repudio a sus políticas neoliberales.

Oficina de prensa del PCA

* * * * * * *

Heridos, golpeados y detenidos en la represión frente a la Embajada de Venezuela

El Partido Comunista de la Argentina (PCA) repudia la brutal represión a los manifestantes que se encontraban frente a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, en solidaridad con ese país, que en el día de hoy sufrió una vez más los embates de la derecha golpista, que pretendía sacar al Presidente Maduro de Miraflores.

Asimismo, exige la inmediata libertad de los compañeros detenidos en la Comisaría 14B de la Avenida Cabildo 232, y denuncia que hay compañeros del Partido, la Fede y el MTL heridos y golpeados por la policía de la Ministra Patricia Bullrich, a quien hacemos responsable de los hechos, así como al gobierno Nacional de Mauricio Macri.

* * * * * * *

El Partido Comunista Paraguayo repudia enérgicamente el intento de golpe de Estado en Venezuela

Vivimos tiempos en donde, aparentemente, lo racional dejó de tener sentido. Tiempos en los que el Presidente de una Asamblea Nacional declarada en desacato desde 2016 por el máximo Tribunal venezolano y cuyos actos y documentos son nulos, se autoproclama Presidente de la República en una plaza pública, recibe la atención de los medios comerciales y la financiación de la derecha imperialista, confundiendo y buscando instalar como algo válido, como “la única alternativa para Venezuela”, este burdo intento de golpe de Estado.

Es importante recordar quiénes son Juan Guaidó y Leopoldo López, los rostros más visibles del golpismo venezolano.

Son representantes de los grupos económicos que impulsan desde hace años una guerra económica en contra del pueblo venezolano y de su gobierno electo democráticamente, lucrando con la crisis del capitalismo rentista en Venezuela a expensas del padecimiento del pueblo trabajador, allí también se encuentran los fugadores de divisas, los grandes supermercadistas, entre otros; que aprovechan las concesiones a los reclamos para hacer negocios a espaldas del pueblo. Si en Venezuela hubiera dictadura ¿tendrían estos grupos la libertad de prensa y reunión que poseen actualmente, pese a atentar contra la paz y la seguridad de la población en defensa de sus intereses económicos?

Siempre que los pueblos de nuestra América han intentado ensayar construcciones alternativas e independientes del imperialismo norteamericano, con sus diversos matices ideológicos, la más rancia derecha con el apoyo del imperialismo han desarrollado e implementado programas de desestabilización en contra de dichos procesos.

La única alternativa de Venezuela es su pueblo, ese pueblo que viene resistiendo los duros embates de la crisis del capitalismo y la guerra desatada por la derecha venezolana y regional con el apoyo del imperialismo yanqui y europeo.

Consideramos que sólo el pueblo venezolano puede salvar a su propio pueblo. Son ellos quienes ensayarán las mejores alternativas para superar la crisis y los problemas estructurales de su economía para garantizarse un futuro soberano.

¡Sólo el pueblo salva al pueblo!

¡No al golpe de Estado en Venezuela!

Partido Comunista Paraguayo

30 de abril de 2019

* * * * * * *

PCB repudia a tentativa de golpe na Venezuela

O povo venezuelano enfrentou, nesse dia 30 de abril, uma tentativa de golpe de Estado contra o governo constitucional e legitimamente eleito de Nicolás Maduro. A ação, que incluiu a movimentação de grupos armados, bloqueios de estradas e a convocação à população para ir às ruas contra Maduro, foi liderada principalmente por Juán Guaidó – deputado autoproclamado presidente do país – e Leopoldo López – um militante de ultradireita que estava em prisão domiciliar por conta de outras ações golpistas realizadas recentemente, e recebeu o apoio declarado e descarado do governo dos Estados Unidos. Guaidó e López representam grupos econômicos que lucram com a crise econômica, que fazem contrabando e outros negócios escusos à custa do sofrimento dos trabalhadores. Atuam de forma servil ao imperialismo e querem submeter o povo venezuelano aos interesses dos Estados Unidos, não escondendo seu propósito de controlar as reservas de petróleo do país e de fazer retroceder o processo bolivariano, cujas características mais marcantes são a defesa da soberania nacional, o compromisso em buscar atender as necessidades básicas das camadas mais pobres da população e o incentivo à organização popular, com significativos avanços nas condições de vida e nas conquistas de direitos civis e sociais obtidos nos últimos 20 anos.

Os EUA e a grande mídia mentem descaradamente ao dizer que na Venezuela se vive uma ditadura, sem qualquer menção às dezenas de eleições livres promovidas nas duas últimas décadas e à ampla liberdade de imprensa vigente, que permite inclusive a manifestação da oposição. Tampouco fazem qualquer referência ao criminoso bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos ao país, com sanções e confisco de recursos e mercadorias essenciais à saúde e às necessidades da população.

Guaidó, López e outros opositores tiveram liberdade de divulgar suas ideias na imprensa e de reunir-se, mesmo atacando a paz e a segurança da população. Mas o vergonhoso apoio político e econômico estadunidense à oposição a Maduro não é capaz de fazer com que a direita obtenha respaldo do povo venezuelano, que se mantém firme na defesa da soberania nacional. Daí que crescem as ameaças de Donald Trump em recorrer à intervenção militar. Ao longo do dia, os golpistas foram sendo desmascarados, com muitos militares declararando que haviam sido enganados. A população foi massivamente para as ruas apoiar com decisão o governo e denunciar os golpistas, muitos dos quais se esconderam em embaixadas estrangeiras. A pronta resposta do governo Maduro e do povo mobilizado nas ruas frustrou os planos da direita golpista, do imperialismo e dos governos da região subservientes aos EUA, como os de Bolsonaro e Macri.

Em pronunciamento à nação, Maduro declarou que a ação já está sendo investigada e que os golpistas serão processados legalmente, como manda a Constituição. Os venezuelanos reafirmaram firmemente, mais uma vez, sua opção pelo poder popular, pelo desenvolvimento social, pela democracia. É hora de consolidar o regime, de superar as dificuldades presentes e avançar no rumo da justiça e da igualdade social.

Nesse primeiro de maio, milhares de venezuelanos participaram de grandes manifestações em defesa dos direitos dos trabalhadores, contra as tentativas de golpe da oposição e os ataques do imperialismo e pelo aprofundamento das conquistas da Revolução Bolivariana. O povo venezuelano é senhor de seu destino e saberá buscar as melhores alternativas para superar a crise e os problemas de sua economia para garantir um futuro próspero e soberano, avançando no caminho do Socialismo.

Não ao golpe de Estado na Venezuela! Todo o apoio ao povo e ao governo da Venezuela! Todo repúdio à tentativa de golpe e à ingerência do imperialismo norteamericano na Venezuela!

Partido Comunista Brasileiro

Comissão Política Nacional

* * * * * * *

DECLARACIÓN del PCU ANTE el INTENTO de GOLPE de ESTADO en VENEZUELA

El Partido Comunista del Uruguay declara:

1. Su repudio a los golpistas.

2. Su solidaridad con el gobierno Bolivariano y su presidente Nicolás Maduro, con el pueblo venezolano.

3. Su denuncia de la acción del imperialismo yanqui, de los gobiernos cipayos del grupo de Lima, de la OEA y de varios países europeos.

4. Su aspiración a que el Mecanismo de Montevideo, que integran los gobiernos de Uruguay, Bolivia, México y el CARICOM, actúe de forma inmediata para que se concrete la paz, la no injerencia y el respeto irrestricto a la soberanía de Venezuela.

5. Su reiterada adhesión a la resolución del PIT-CNT de Paro General y movilización ante un golpe de Estado en el país hermano.

6. A lo largo de los años, y en varios países, se han hecho ensayos de golpe y, luego de constatar el alineamiento de las fuerzas, días después estos golpes se han concretado.

Por ello llamamos a todas las fuerzas democráticas y que apoyen la paz en nuestro país a mantenerse alertas y firmes en la solidaridad y en la disposición de lucha contra los que planifican y actúan a favor de la guerra y de sembrar el desastre en pueblos hermanos.

Montevideo, 30 de abril del 2019.

Comité Ejecutivo Nacional

Partido Comunista de Uruguay

* * * * * * *

CPI Congratulates Venezuela

The National Secretariat of the Communist Party of India issued the following statement on May 1, 2019 congratulating Venezuela for defeating a new coup attempt:

The National Secretariat of the Communist Party of India congratulates the government of Venezuela, its President Nicholas Maduro and the Venezuelan people for successfully thwarting a new attempt by foreign powers to sow confusion and unrest in the national territory of Venezuela. Early in the morning of April 30, 2019 a group of representatives of the National Assembly and a reduced number of low-ranking military officers called for a military insurrection which was not followed by the Bolivarian Armed Force, including a number of soldiers who claimed to have been deceived as they were brought to the gathering point.

The National Secretariat understands from reports that the destabilisation operation has been aided and abetted from abroad by the presidents of Colombia, Argentina, Brazil, Chile, Panama, Paraguay, US Secretary of State Mike Pompeo, the White House Security Advisor John Bolton, US Republican Senator Marco Rubio, European Parliament President Tajani. They all, in an interventionist criminal manner, called the Venezuelan military forces to disobey their legitimate commanders so as to promote chaos in Venezuela.

The CPI congratulates the government headed by President Nicolás Maduro for swiftly acting and defeating the coup action.

S Sudhakar Reddy

General Secretary

New Delhi

* * * * * * *