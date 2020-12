Partido Comunista Brasileño repudia maniobras para invisibilizar campaña electoral del PCV

Toda a solidariedade ao Partido Comunista da Venezuela!

O Partido Comunista Brasileiro repudia as manobras realizadas pelo governo Maduro para dificultar ou mesmo impedir que o Partido Comunista da Venezuela e a frente política de que faz parte, a Alternativa Popular Revolucionária, possam participar do processo eleitoral em curso na Venezuela em igualdade de condições com os demais partidos e frentes eleitorais que disputam o pleito. É muito grave que o Partido Socialista Unificado da Venezuela – o PSUV – e seus aliados, assim como os Partidos da oposição de direita venham recebendo todo o espaço na mídia enquanto, simultaneamente, os candidatos do PCV e da APR não vêm sendo convidados para os debates e entrevistas nas redes pública e privada de televisão, tempouco tendo suas peças de propaganda sendo divulgadas na mídia pública e privada da Venezuela. É extremamente preocupante que esse seja o rumo trilhado pelo governo Maduro, que parece distanciar-se dos ideais bolivarianos originalmente defendidos e implementados por Hugo Chávez, entre os quais a construção do Poder Popular tinha papel de destaque.

O Partido Comunista Brasileiro segue apoiando firmemente a soberania da Venezuela contra os ataques do imperialismo estadunidense. Mas não aceitamos que o Partido Comunista da Venezuela e os partidos e organizações que formam a Alternativa Popular Revolucionária, que sempre se bateram na defesa dos trabalhadores venezuelanos contra a exploração do trabalho, que sempre estiveram na linha de frente contra os ataques do imperialismo, que sempre atuaram com firmeza na construção da organização da população no rumo da transformação socialista, sejam impedidos de expressar suas ideias livremente para o conjunto da população de seu país.

Ao repudiar essas ações antidemocráticas do governo venezuelano, o PCB expressa a sua solidariedade militante ao Partido Comunista da Venezuela e apoia, integralmente, as suas justas reivindicações.

Partido Comunista Brasileiro (PCB)

Comissão Política Nacional

29 de Novembro de 2020