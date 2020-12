AN debe legislar para que la crisis no la siga pagando el pueblo

Caracas, 04/12/2020. Tras los respectivos cierres de campaña en víspera de las elecciones parlamentarias en Venezuela, las organizaciones políticas afinan sus maquinarias de movilización para el domingo 6 de diciembre.

El jueves, el presidente Nicolás Maduro ofreció a varios periodistas de televisoras privadas, polémicas y contradictorias declaraciones en las que reiteró que si su partido y aliados no obtenían la mayoría en la Asamblea Legislativa (AN) renunciaría, y además aseguró que está dispuesto a hacer gobierno con la oposición venezolana.

Al respecto, el Secretario General del Partido Comunista de Venezuela (PCV) Oscar Figuera, que encabeza la única coalición de izquierda que participa en estos comicios, la Alternativa Popular Revolucionaria (APR), comentó a Tribuna Popular.

“El presidente Maduro en su encuentro con los medios, oficializó lo que nosotros advertimos durante toda nuestra campaña: hay un nuevo pacto de conciliación de élites entre las cúpulas del Gobierno y la oposición”, enfatizó.

“Consideramos, como lo denunciamos en repetidas oportunidades, que ese pacto, en el contexto de las actuales sanciones ilegales que EEUU y sus aliados han impuesto al país, se hizo para garantizar las ganancias de la burguesía importadora y del gran capital a expensas de colocar sobre los hombros del pueblo trabajador toda la carga de la crisis económica”, explicó.

“Es decir, por ejemplo, se están generando condiciones para que el capital nacional e internacional venga al país a invertir y a explotar nuestros recursos naturales y fuerza de trabajo, pero pagando salarios viles menores a 2$, confiscando las prestaciones sociales y recibiendo todo tipo de prebendas desde el gobierno. ¿Cuál es el resultado? Los empresarios generan grandes riquezas y los trabajadores del campo y la ciudad se hacen cada vez más pobres. Esa política económica debe cambiar y tenemos que promover la movilización popular y legislar para ello”, recalcó.

“Saludamos, que el presidente dijo que la nueva AN debe revisar la Ley Antibloqueo. Eso fue justamente lo que planteamos desde el principio en el PCV, antes de su aprobación, que se sometiera a discusión nacional el contenido de esa ley, que hasta el momento sólo ha contribuido a un velado proceso de reprivatización de empresas estatales que no está siendo debidamente informado a la opinión pública”, prosiguió el también candidato voto lista nacional por la APR en la tarjeta del PCV.

“Desde el PCV y la APR, proponemos una salida revolucionaria a la crisis del capitalismo dependiente y rentista venezolano. Debemos legislar a favor de que el pueblo tenga lo que dice la Constitución, salario suficiente para vivir dignamente; tierras y financiamiento para el campesinado; capacidad de control social real sobre los procesos productivos y de distribución por parte de los sectores obreros, campesinos, comuneros y demás expresiones organizadas del pueblo. ¿Qué no hay recursos para eso por las sanciones? Sí, los hay. Vamos a ponerle impuesto a las grandes fortunas; a confiscar los bienes de los corruptos, especuladores y mafiosos; a no permitir tratados de doble tributación que nos perjudican y realizar una auditoría de la deuda externa. Sí hay manera de buscar recursos para aliviar la tragedia que viven los sectores populares pero falta cambiar el beneficiario actual de la política gubernamental: la burguesía llamada revolucionaria y colocar de nuevo, como en los tiempos de Chávez, al pueblo como beneficiario de las políticas públicas y no al capital”, destacó.

Sobre si el 6D es una suerte de plebiscito para el Jefe de Estado, Figuera aclaró.

“Eso es una decisión personalísima de Presidente, él sabrá porque hizo esa declaración en este momento. Las corrientes populares revolucionarias y de izquierda que nos agrupamos en la APR, no nos hemos planteado esa situación este 6D. Nosotros vamos a votar para sacar a la derecha proimperialista que solicitó bloqueo y sanciones y perjudicó al país, a la ve

z que enfrentaremos a los sectores que, desde el gobierno, Impulsan una política entreguista de las conquistas del proceso bolivariano y del país al gran capital local y transnacional. Lo que pase después, es un escenario que hay que evaluar, porque si hipotéticamente los partidos de la derecha obtuvieran mayoría en la AN y el presidente renunciara, imagino que él mismo tendría que sopesar si eso no profundizaría aún más la crisis política. Además, él ya anunció que está dispuesto a gobernar con la oposición, suena un poco contradictorio entonces”, señaló.

“Nosotros, desde las corrientes populares revolucionarias y de izquierda agrupadas en la APR y representadas en la tarjeta del PCV, no estamos planteando ese contexto ahora sino el de recuperar el Poder Legislativo. ¡Que la crisis la pague la burguesía y no el pueblo venezolano! ¡Ni pacto ni conciliación, la salida es la revolución! Por eso el llamado es todas y todos a Votar este 6 de Diciembre para legislar con y para la clase obrera y el pueblo trabajador de la ciudad y en campo”, concluyó.