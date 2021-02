[Declaración] Las calumnias y amenazas contra el PCV son inaceptables.

Solidaridad con el pueblo, el movimiento obrero-popular y el PCV

Los partidos que firmamos este Comunicado Conjunto siempre hemos apoyado al pueblo de Venezuela, hemos denunciado y condenado en repetidas ocasiones la agresión imperialista de Estados Unidos, la UE y sus aliados en América Latina contra Venezuela, y el esfuerzo de golpe de Estado para derrocar al presidente electo Nicolás Maduro. Para nosotros es un principio innegociable condenar y oponerse a los ataques imperialistas contra el pueblo de Venezuela y todos los pueblos del mundo.

Basados en los principios del Internacionalismo Proletario, mantenemos fraternas relaciones de camaradería con el Partido Comunista de Venezuela (PCV), que defiende los intereses de la clase obrera y del pueblo trabajador de Venezuela tanto contra la agresión de los imperialistas como contra los capitalistas locales que explotan al pueblo y violan sus derechos. Por eso el PCV reclama una salida revolucionaria a la crisis del capitalismo en su país.

Defendemos el derecho del PCV, basado en su autonomía ideológica, política y organizativa, a separarse del partido gobernante PSUV, a presentarse por cuenta propia en las elecciones, a criticar al gobierno y a oponerse a sus políticas que imponen medidas que violan los derechos y conquistas del pueblo.

Previo a las elecciones de diciembre de 2020, el PSUV lanzó un intento de difamación y exclusión del PCV. Inicialmente, se intentó silenciar y ocultar la candidatura del PCV excluyendo su voz de los medios públicos y privados. Ahora se intenta chantajear al PCV para que se integre a uno de los dos grupos parlamentarios mayoritarios (del gobierno o de la oposición de derecha) como condición para tener voz en la Asamblea Nacional. Recientemente, el ataque al PCV se intensificó cuando el presidente Maduro insinuó repetidamente que el PCV es parte del “largo brazo del imperialismo estadounidense”. Sobre la base de esta calumnia se lanzan amenazas de persecución anticomunista, criminalización y represión de las luchas y de organizaciones obreras-populares.

Esta acusación es inaceptable y calumniosa, como lo demuestra la larga trayectoria y las heroicas luchas del PCV contra el imperialismo y por los derechos del pueblo venezolano. Condenamos cualquier intento de persecución contra el PCV y otras organizaciones del movimiento popular revolucionario de Venezuela.

Rechazamos todo intento de socavar los derechos políticos del PCV y la clase trabajadora. En este sentido, exigimos al Gobierno del Presidente Nicolás Maduro que cesen los ataques y calumnias dirigidas a criminalizar las legítimas luchas del PCV y de las y los trabajadores venezolanos.

Nuestros partidos expresan una vez más su solidaridad con el pueblo de Venezuela, que es víctima de los ataques imperialistas y de la gestión antipopular de la crisis capitalista. Expresamos en particular nuestro apoyo a la justa lucha del PCV y de la JCV, que defienden los intereses de la clase obrera y del pueblo en todas las condiciones.

¡Solidaridad con el PCV!

¡Proletarios de todos los países, uníos!

Partidos Firmantes:

Communist Party of Albania

Party of Labour of Austria

Progressive Tribune-Bahrain

Communist Party of Bangladesh

Communist Party of Belgium

Brazilian Communist Party

Communist Party of Bohemia and Moravia

Communist Party of Bulgaria

Communist Party in Denmark

Communist Party of El Salvador

German Communist Party

Communist Party of Greece

Hungarian Workers’ Party

Communist Party of Kurdistan-Iraq

Socialist Movement of Kazakhstan

Socialist Party of Latvia

Communist Party of Luxembourg

Communist Party of Malta

Communist Party of Mexico

New Communist Party of the Netherlands

Communist Party of Pakistan

Palestinian Peoples Party

Paraguayan Communist Party

Philippine Communist Party [PKP 1930]

Romanian Socialist Party

Russian Communist Workers Party

Union of Communist Parties-CPSU

Party Communists of Serbia

Communist Party of the Workers of Spain

Communist Party of the Peoples of Spain

Sudanese Communist Party

Syrian Communist Party

Communist Party of Swaziland

Communist Party of Turkey

Communist Party of Ukraine

Union of Communists of Ukraine

Communist Party of Venezuela

Otros Partidos

Union of Communists in Bulgaria

Fronte Comunista (Italy)