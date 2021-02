EN PRIMERA LÍNEA, LUCHANDO POR LA SALUD, EL TRABAJO Y LOS OTROS DERECHOS DE LA CLASE TRABAJADORA Y LOS PUEBLOS

COMUNICADO CONJUNTO DE PARTIDOS COMUNISTAS Y OBREROS

Ha pasado un año desde el estallido de la pandemia Covid-19, que también actuó como catalizador para la profundización de la crisis capitalista, trayendo mucho sufrimiento a la clase obrera y las otras capas populares en todo el mundo. Más de 100 millones de personas enfermaron, más de 2 millones de personas perdieron la vida, millones más se enfrentaron al dramático deterioro de sus condiciones de vida y los impases sociales del capitalismo, como el desempleo, la agudización de la explotación y la represión.

Los Partidos Comunistas y Obreros que firman esta Declaración Conjunta quisiéramos en primer lugar expresar nuestra solidaridad con los afectados por la pandemia Covid-19, los que han perdido a sus seres queridos, los que han caído enfermos; y enviar nuestro más sincero agradecimiento a los médicos, médicas, enfermeras y enfermeros, el personal de los hospitales y unidades de salud que, desde hace un año, libran esta batalla, enfrentando grandes dificultades.

Durante este año, los problemas agudizados en la atención primaria de salud y los hospitales, la escasez de personal médico y de enfermería, Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y medios de protección necesarios, debido a la falta de financiación, la comercialización y privatization de los servicios nacionales de salud y de la producción médica y farmacéutica, que como tendencia se expresa en todo el mundo capitalista, se manifiestan de manera dramática. Al mismo tiempo, los grupos monopolistas y las empresas farmacéuticas, que han aumentado su rentabilidad, cosechan miles de millones, mientras que los medicamentos, los suministros médicos, las vacunas y la investigación en manos del gran capital se convierten en objeto de lucro, agudización de desigualdades entre países y contradicciones geopolíticas. La agudización de la competencia para la producción y distribución de vacunas y medicamentos, los retrasos en las vacunas necesarias, las exclusiones y la no divulgación de los contratos con las industrias farmacéuticas, expresan los impasses del sistema explotador capitalista que opera sobre la base del beneficio de los grupos monopolistas. La importancia de la lucha por los derechos de los trabajadores y de los pueblos, de la necesidad por el socialismo, que puede poner el potencial científico y tecnológico contemporáneo al servicio de las necesidades populares, se destaca.

Los partidos Comunistas y Obreros saludan las luchas de los trabajadores y trabajadoras de la salud, así como de todos y todas, trabajadores y trabajadoras, agricultores y trabajadores autónomos, que exigen medidas para asegurar sus ingresos y proteger su salud.

Denunciamos a los gobiernos que en condiciones de pandemia legislan nuevas medidas anti-populares y anti-laborales, y vuelven a poner el peso de la crisis sobre los hombros de los trabajadores y pueblos y al mismo tiempo reprimen su lucha con autoritarismo y represión policial.

Nosotros, los Partidos Comunistas y Obreros, continuamos nuestra lucha. Exigimos en cada país servicios de salud públicos gratuitos y universales y medidas sustanciales para abordar la epidemia, para proteger la salud y la vida de los pueblos:

Fortalecimiento inmediato de los servicios de salud pública con financiamiento estatal, contratación de personal médico y de enfermería permanente con plenos derechos. Satisfacción de todas las necesidades en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) e infraestructura necesaria para el pleno funcionamiento de los servicios de investigación y atención de salud pública.

Vacunación más rápida del pueblo en cada país, con vacunas efectivas, seguras y gratuitas, sin exclusiones en el suministro de vacunas, como sucede a expensas de los pueblos de los países capitalistas menos desarrollados. Abolición de patentes de vacunas y todos los demás productos farmacéuticos necesarios que puedan ayudar a hacer frente a la pandemia.

Provisión inmediata, gratuita y universal, de todos los medios necesarios de precaución y protección (mascarillas, guantes, geles desinfectantes, etc.), así como pruebas diagnósticas a las personas, por parte del estado.

Apoyar los ingresos y los derechos de los estratos trabajadores y populares. Protección a los desocupados, intensificando la lucha contra el capital y sus voceros políticos, que intentan pisotear aún más los derechos laborales y democráticos, los salarios y las pensiones, los seguros. Medidas para proteger a los trabajadores en sus lugares de trabajo, en el transporte público, escuelas y universidades.

Ninguna restricción de los derechos democráticos de los pueblos bajo el pretexto del coronavirus.

Intensificar la lucha contra las intervenciones imperialistas, y poner fin inmediatamente a todas las sanciones y medidas de bloqueo económico, que en condiciones de pandemia son aún más injustas y criminales, como el bloqueo criminal contra Cuba y Venezuela por parte del imperialismo estadounidense, y retirar la inaceptable acción de Estados Unidos que vuelve a colocar a Cuba en la lista estadounidense de los llamados “estados patrocinadores del terrorismo”.

Decimos no a las intervenciones imperialistas y ejercicios militares, como los de la OTAN, y exigimos que se proporcionen los recursos necesarios y que se financien adecuadamente los sistemas nacionales de salud pública y seguridad social

CP of Albania

CP of Armenia

CP of Australia

Party of Labour of Austria

Democratic Progressive Tribune – Bahrain

CP of Bangladesh

CP of Belgium

Brazilian CP

CP of Brazil

CP of Britain

New CP of Britain

CP in Denmark

CP of Finland

German CP

CP of Greece

Hungarian Workers’ Party

Workers’ Party of Ireland

CP of India (Marxist)

Tudeh Party of Iran

CP (Italy)

Jordanian CP

Socialist Movement of Kazakhstan

Socialist Party of Latvia

Socialist Party (Lithuania)

CP of Mexico

New CP of the Netherlands

CP of Pakistan

Palestinian CP

Palestinian People’s Party

Paraguayan CP

PKP-1930, the Philippine CP

CP of Poland

Portuguese CP

Romanian Socialist Party

CP of Russian Federation

Russian Communist Worker’s Party

CPSU

CP of Swaziland

Syrian CP

Communists of Serbia

New CP of Yugoslavia

CP of the Workers of Spain

Communists of Catalonia

CP of Sri Lanka

CP of Turkey

CP of Ukraine

Union of Communists of Ukraine

CP of Venezuela



Other Parties

Union of Communists in Bulgaria

Communist Front (Italy)