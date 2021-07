Enrique Márquez: Censura contra PCV atenta contra libertad política y de expresión

Caracas, 1/7/2021. Redacción TP.- El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) y presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento (Copafi), rector Enrique Márquez aseguró en entrevista exclusiva al portal Crónica Uno que la censura impuesta desde el canal del Estado contra el Partido Comunista de Venezuela (PCV), atenta contra la Constitución y va más allá de un tema de libertad de expresión, tiene que ver con la libertad política.

Así lo afirmó al ser consultado sobre la posición del ente comicial ante la grosera censura de VTV canal 8, que saca del aire deliberadamente al diputado comunista Oscar Figuera, en las transmisiones de los debates de la Asamblea Nacional (AN) de mayoría oficialista y aseguró que el CNE debe intervenir en esa materia.

“El CNE tiene que revisarlo, sin duda alguna. Esto atenta contra las condiciones igualitarias de la participación política. Aquí los medios deben tener acceso igualitario a todas las corrientes de pensamiento. No lo digo yo, lo dice la Constitución y la ley. Como ya dije, no nos podemos acostumbrar, porque la situación del país es corregible. En este caso la condición igualitaria de participación tiene que respetarse. Es bueno que lo toques porque tiene que ver no solo con la libertad de expresión, sino también la libertad política. Las leyes obligan a los medios a no censurar, y yo entiendo que pueda haber líneas editoriales, entiendo que VTV tenga la línea de promocionar al gobierno, pero una cosa es esa y otra que esté parcializado políticamente. Aquí hay una pugna por el poder y debe reflejarse en los medios, no puede haber medios entregados a una corriente. El CNE tiene que intervenir y lo haremos oportunamente”, resaltó el integrante del Poder Electoral.

Además, Marquéz aseguró que la investigación contra el programa Con El Mazo Dando, tras cuyo anuncio fue cuestionado por miembros del alto gobierno incluyendo el Ministro de Comunicación e Información Freddy Ñáñez y el mismo diputado Diosdado Cabello, sigue en curso y que va más allá de los mediático, tiene que ver con el peculado de uso y manejo de recursos del Estado para favorecer una opción política.

https://cronica.uno/enrique-marquez-defiende-investigacion-a-con-el-mazo-dando-y-dice-que-es-parte-de-un-problema-mayor/