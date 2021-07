Oscar Figuera: Somos la única oposición popular y revolucionaria a este gobierno

Caracas,8/7/2021/ Redacción TP.- “Nosotros, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y la Alternativa Popular Revolucionaria (APR), somos la única oposición real que existe en este momento porque los partidos de derecha comparten y coinciden con el gobierno en el proyecto económico que se ha puesto en marcha para entregar el país al capital trasnacional”, expresó el diputado comunista Oscar Figuera, en una reciente entrevista con el periodista Vladimir Villegas por la televisora privada Globovisión.

El Secretario General del PCV dejó en claro que en las actuales circunstancias existen diferencias entre su organización política con la administración de Nicolás Maduro que “son irreconciliables” y por eso se erigen, junto a la APR, en una oposición de izquierda, popular y revolucionaria.

Figuera dejó en claro que “en el PCV no andamos con nadie si no coincidimos con el proyecto político; coincidimos con Hugo Rafael Chávez Frías, liderando él un proyecto nacional liberador para construir una patria soberana, avanzar en el desarrollo del país con participación de los trabajadores, con control obrero, campesino, comunero y popular y hoy eso ya no existe. Lo que hay es un plan que se viene amasando desde hace varios años de total retroceso de las conquistas populares y obreras, incluso de ceder soberanía”.

Nuevo Pacto de Élites

“Hay un nuevo pacto de élites que se expresa en la configuración de la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional Electoral, donde las cúpulas de los partidos tradicionales de oposición de derecha, han hecho alianzas con las nuevas mafias políticas enriquecidas” denunció el parlamentario.

El dirigente comunista explicó que ese proyecto político es fruto del nuevo pacto de élites y tiene como punta de lanza profundizar el extractivismo; impedir el desarrollo de las capacidades productivas o la reindustrialización del país.

“Nosotros, PCV y APR, en realidad somos la única oposición que hay en Venezuela porque el gobierno y la derecha tienen la misma visión y el mismo proyecto económico de para el país”, reiteró.

Al ser consultado sobre la presencia del PCV en el Gran Polo Patriótico, Figuera dijo: “Quisieron obligarnos a permanecer en una alianza que está contaminada y no tiene que ver con el proyecto de liberación nacional que inicialmente respaldamos”.

El diputado admitió que “nos faltó actuar con más fuerza” pero recordó que el PCV ha sido “bastante crítico con la realidad que estuvimos transitando estos años” y precisó: “incluso cuando aún estaba el Comandante Chávez, señalamos los errores que se estaban cometiendo”.

“Algunos por ahí dicen que somos solo cuatro, tres, dos gatos y sí, puede ser cierto, pero donde hay gatos no hay ratas; a nuestros aliados en el mundo les hemos señalado que este gobierno tiene un falso discurso socialista y que no es la continuidad del proyecto político de liberación nacional que apoyamos al principio”, explicó Figuera.

“No vamos a romper con las corrientes populares del chavismo que cuestionan lo que está pasando. Hay una base popular chavista que la misma política del gobierno ha desmovilizado, creando frustración y decepción, a ellos los llamamos a incorporarse a la Alternativa Popular Revolucionaria que se está preparando para su Congreso Fundacional”, añadió.

Autoritarismo en el parlamento y más allá

De igual manera, Figuera dio a conocer que para la diputación del PCV-APR la actividad en el parlamento ha sido muy complicada pues “se ha querido desconocer nuestra presencia y obligarnos a formar parte de la bancada de la oposición de derecha, hasta el punto de que tuviéramos que negociar con ellos el derecho de palabra”.

Denunció una vez más el autoritarismo que ejerce el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien quiere manejar esa instancia “como si estuviese en un ministerio y todos los diputados y diputadas fuesen sus subordinados”.

“El diputado Rodríguez no garantiza el libre debate en la AN , parece que no sabe lo que es el parlamento. Nosotros aún así estamos bien, porque decimos lo que consideramos que es correcto”.

El dirigente recordó que hoy en día la bancada revolucionaria debería tener al menos seis diputados, pero el CNE aplicó en las últimas elecciones “un régimen de sistema electoral dual que permite la sobrerrepresentación de las mayorías y violenta la voluntad del pueblo venezolano”.

“Con el 2,73% nos asigna el 0,33% de curules; mientras con 67% obtienes el 91% de los cargos de elección popular”, indicó Figuera al recordar que la revisión de ese método forma parte de los reclamos, aún sin respuesta, que han hecho al ente rector electoral.

También refirió que entablan conversaciones con otros partidos y líderes como Juan Barreto.

“A Barreto le criticaron la alianza con Fermín y a nosotros la alianza con Caldera y no lo negamos, lo apoyamos con un objetivo claro que fue golpear al enemigo principal interno que era el bipartidismo. Logramos derrotarlo y que se liberara al Comandante Chávez”.

“Para nosotros hoy, el enemigo principal sigue siendo el imperialismo y en el plano interno todo proyecto neoliberal que vaya en contra de los trabajadores, propicie la entrega de la soberanía y la violación de los derechos del pueblo”, puntualizó.

En ese contexto, Figuera aseguró que la APR va con candidatos propios en todo el territorio nacional, hasta ahora con la tarjeta del PCV. “Exigimos que así como le dieron la tarjeta a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de la derecha, le habiliten sus tarjetas al Partido Revolucionario del Trabajo (PRT) y a Izquierda Unida (IU), que forman parte de nuestra coalición y también a otras organizaciones de izquierda como Redes”.

Seguiremos luchando por la libertad de los trabajadores presos

Figuera además aseveró que el PCV y APR seguirán apoyando las acciones del Comité de Familiares y Amigos por la Liberación de los Trabajador@s Pres@s, y puso como ejemplo los casos de Aryenis Torrealba, Alfredo Chirinos, Rodney Álvarez, Eudis Girot, Guillermo González, a quienes se les ha violado su derecho a la justicia.

“Podemos afirmar que se ha venido produciendo en Venezuela un proceso de judicialización de las luchas obreras, campesinas y de los sectores populares en general; si alguien demanda un derecho, el Estado y sus instituciones en lugar de crear las condiciones para que la denuncia se procese, lo que hace es judicializar la lucha. Cuestión que pasa, por ejemplo, con los reclamos ante la Inspectoría del trabajo”, destacó.

El diputado recordó el caso de Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos, “dos jóvenes trabajadores de PDVSA que denunciaron corrupción y la empresa en lugar de investigar la denuncia, los acusó de terroristas, agentes del imperialismo y concierto para delinquir, de espías al servicio de intereses extranjeros”.

“El Fiscal General de la República los condenó en una transmisión de televisión, sin hacer un juicio o una investigación transparente”, denunció.

“Es grave. Se ha comprobado que las acusaciones son falsas. Le dieron régimen especial de casa por cárcel pero exigimos su libertad plena porque son inocentes y así en todos los casos que defendemos. En todos hay violación al debido proceso. Por ahora son presos de conciencia que al emitir una opinión o hacer una denuncia fueron encarcelados. Pero si sus casos siguen con tantas irregularidades van en dirección a terminar siendo presos políticos”, indicó.

Al respecto, señaló que este no es un gobierno obrero sino obrerista y que la Federación Sindical Mundial (FSM), máxima organización del sindicalismo de clase, ha sentado la postura de rechazar la injerencia imperialista en Venezuela pero también la violación de los derechos laborales de los trabajadores.

“Nosotros decimos lo mismo; enfrentamos cualquier agresión imperialista contra el país pero también las políticas inconsecuentes de violación de derechos de los trabajadores”, enfatizó.

Cediendo soberanía

El líder comunista indicó que ya desde el oficialismo casi no se menciona la palabra soberanía y es que se está cediendo en ello desde lo jurídico con la Ley Antibloqueo y la Ley de Zonas Económicas Especiales.

“A la ley antibloqueo la llamamos de entrega y saqueo. No podemos coincidir en ceder soberanía a las trasnacionales. Fíjense, el presidente firmó un decreto que autoriza a los militares a hacer alianza con el gran capital internacional y local para negocios”, argumentó.

“Imaginemos el cuerpo militar de la nación haciendo alianzas con capitales transnacionales ¿Qué intereses pueden prevalecer allí? Pues los que establezca el gran capital que está aportando el dinero y estos, generalmente, no son los intereses de la Patria”, afirmó.

“El gobierno se hace llamar socialista y no es inocente. Quieren borrar todo lo que significó el proceso liderado por Chávez y su impacto en el imaginario colectivo. Este es un gobierno antichavista, aunque diga lo contrario. Sabe que aquí no hay Socialismo pero dice intencionalmente que es un gobierno socialista mientras está haciendo todo lo contrario”, insistió.

“¿Por qué hacen eso? Aplican psicología invertida. Si la gente ve que todo lo malo es por el Socialismo, va a querer lo opuesto, y qué es lo opuesto: el capitalismo”, analizó.

“Este gobierno no es chavista, no es de izquierda y aunque no podemos decir que es de extrema derecha es un gobierno concebido con un alto nivel de autoritarismo y de personalismo”, concluyó.