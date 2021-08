Economista Carlos Mendoza Potellá:

Con las Zonas Económicas Especiales Venezuela será una maquila petrolera

Caracas,17/8/2021 (Redacción TP-APR) Para el experto en materia petrolera Carlos Mendoza Potellá, en estos momentos el país experimenta un retroceso jurídico ya que con la Ley de Zonas Económicas Especiales que inminentemente aprobará la Asamblea Nacional de mayoría oficialista, “Venezuela se convertirá en una inmensa maquila petrolera”.

Estas reflexiones las hizo el economista, considerado uno de los más destacados catedráticos venezolanos en el tema hidrocarburos, durante su participación en el Foro Virtual Debate Popular Revolucionario organizado por la diputación de la dignidad de la Alternativa Popular Revolucionaria (APR) y el Partido Comunista de Venezuela (PCV).

Mendoza Potellá explicó que es necesario rescatar la producción petrolera venezolana y la industria petrolera que en estos momentos atraviesa una situación trágica debido a las sanciones ilegales impuestas por Estados Unidos y la mala gerencia y corrupción pero que “no puede pensarse que el petróleo volverá a ser la primera fuente de ingresos de la economía venezolana”.

“Se pueden recuperar pozos, aún tenemos mucho petróleo, pero no será una producción grandiosa como en el pasado, pero sí una que de beneficios para toda la nación; se puede y se debe rescatar nuestra industria petrolera, sabiendo que no dependeremos de esa renta como en el pasado, pero no por eso vamos a entregar nuestros recursos”, destacó el especialista.

Mendoza Potellá, que también se ha desempeñado como asesor petrolero al más alto nivel del estado venezolano, recordó que en el mundo está previsto que entre 2060 y 2070, el petróleo no sea la principal fuente de energía por tanto “no puede seguir siendo la principal fuente de ingreso de la economía venezolana sino una ayuda adicional”.

“Ni volviendo a la capacidad productiva que tuvimos, podemos pensar que con la renta petrolera financiaremos nuevamente el 96% de las importaciones, eso ya lo predijo Juan Carlos Pérez Alfonso en la década del 70, y otros destacados estudiosos del tema como Francisco Mieres. Debemos construir la Venezuela pospetrolera”, advirtió.

“Por ello no estoy de acuerdo con la Ley Antibloqueo, según esa ley denunciar la entrega de los recursos del país es traición a la Patria. Mientras tanto, un grupo discute en la sombra nuevas condiciones para atraer al capital extranjero a nuestra industria petrolera sin considerar los intereses de la mayoría de los venezolanos”, prosiguió.

“En el contexto de las sanciones, las compañías quieren lenidad impositiva y un conjunto de peticiones que lesionan el interés público nacional. Ese es un plan que está ya hecho por las trasnacionales, entre 2021 y 2026, exprimirle a Venezuela todo el petróleo que se pueda, volver a producir 2 millones de barriles diarios con una inversión de 110 mil millones de dólares, pero de eso no le va a quedar nada al pueblo porque exigen disminuir el impuesto sobre la renta y eliminar la regalía”, destacó Mendoza Potellá.

“En este momento estamos tan mal que nuestro parque refinador no puede ni siquiera cubrir la demanda interna que se supliría con el 10% de la capacidad mínima instalada en nuestras refinerías que han sido dilapidad y desmanteladas”, especificó.

Para el experto, todas las negociaciones para reactivar la industria petrolera y la refinación deben ser transparentes, las debe conocer la opinión pública, no como establece la Ley Antibloqueo que son secreto de estado, pues se pueden estar generando alianzas y contratos contrarios a los intereses de la Patria.

“Solo con un consenso nacional donde todos participemos, todos los sectores, podemos definir el país no petrolero hacia el que tenemos que transitar pero sin entregar lo que aún tenemos pues hay inversiones que no vamos a recuperar”, insistió.

“Abandonamos los campos convencionales por la ilusión de la Faja del Orinoco con grandes recursos que probablemente se queden en el subsuelo para siempre. La producción petrolera no podrá seguir ocupando la posición primordial en nuestra economía pero aún puede ser rentable durante 15 o 20 años”, explicó al tiempo que señaló que esos recursos deben utilizarse para construir esa nueva nación pospetrolera.

“La industria petrolera venezolana ha perdido gran parte de su capacidad generadora de excedentes, lo cual se expresa en la declinación irreversible de los yacimientos de crudos convencionales, con un consecuente crecimiento acelerado de los costos productivos y un desplazamiento de las actividades hacia crudos más pesados y de menor rentabilidad”, expuso el experto en su intervención mediante un documento.

“Sin embargo, las menguantes posibilidades del petróleo todavía son considerablemente superiores a las del resto de nuestro aparato económico y pueden ser utilizadas para la reconstrucción de la sociedad venezolana sobre bases nuevas: de autosuficiencia, autonomía y diversificación de nuestras relaciones económicas internacionales”, recalca el texto.

Mendoza Potellá como otros destacados intelectuales venezolanos, rechaza la actual tesis económica del gobierno venezolano de entregar por casi nada nuestros recursos, incluyendo la fuerza de trabajo, la mano de obra, a cambio de dinero fresco y rápido para sostener a una élite política en detrimento de la calidad de vida de millones de asalariados.

El experto petrolero culminó su ponencia agradeciendo al Partido Comunista de Venezuela (PCV) la apertura de este espacio para debatir un tema tan sensible a la opinión pública venezolana como la situación actual de la industria y el sector hidrocarburos.

Estas discusiones se ofrecen en el canal en Telegram “Debate Popular Revolucionario”, un espacio virtual para el encuentro del movimiento popular a fin de consolidar la construcción colectiva de propuestas para una salida revolucionaria a la crisis del capitalismo dependiente y rentista venezolano, con más de 2mil suscriptores.

#PidoLaPalabra es la etiqueta utilizada para presentar ideas y aportes tras las intervenciones de los ponentes, todos los lunes a las 4:00pm. Para participar pueden unirse a través de este enlace: https://t.me/pidolapalabra.