APR lanza candidatura de Carlos Uzcátegui para el municipio Bolívar de Barinas

Barinitas,26/8/2021. Redacción APR-TP. Dirigentes sociales de la Alternativa Popular Revolucionaria (APR) y el Partido Comunista de Venezuela (PCV), así como parte de la comunidad del sector La Barinesa y de la parroquia Barinitas en general, acudieron al lanzamiento de la candidatura del camarada Carlos Uzcátegui para la alcaldía del municipio Simón Bolívar del estado Barinas.

“El electorado venezolano necesita una nueva opción, ya basta de falsos discursos, promesas, de jugar con la necesidad de las personas; es trabajando con las organizaciones populares que podemos salir del atolladero en el que nos encontramos como país porque es la misma gente la que tiene la solución a los problemas”, señaló el candidato a la alcaldía por la APR y militante del PCV, Carlos Uzcátegui.

“Este es un acto pequeño, modesto, pero muy significativo. Desde ya empezaremos a construir nuestro núcleo para la campaña, hay entusiasmo, mucha gente decepcionada se identifica con nosotros porque venimos de las comunidades, estamos construyendo redes de economía solidaria y apoyando a los emprendedores”, destacó el aspirante a burgomaestre.

Por su parte, Cristina Monsalve, activista de la APR municipal indicó que “nosotros y nosotras no vamos a engañar al pueblo prometiendo cosas como andan los demás, porque aquí todos nos conocemos. La comunidad sabe que solo es posible lograr nuestros objetivos siempre y cuando sea el pueblo el que pueda actuar en la toma de decisiones. No somos más de lo mismo, somos la Alternativa, vamos a construir un proyecto sociopolítico para apoyar al campesino, al productor, al obrero y al trabajador porque los otros sectores no representan sus intereses”.

Mientras, Nelson Bastidas agregó “soy productor y dirigente popular del sector Agua Blanca, vengo del Partido Socialista Unido de Venezuela como luchador social en todo el estado Brinas; al principio, con el maestro Hugo de los Reyes logramos varias conquistas, pero con la actual dirigencia del gobierno no se puede ni hablar, no dejan ni que uno se acerque. Hay que llegar al pequeño y mediano productor, necesitamos un buen gobernador y un buen alcalde que representen una verdadera revolución, aquí no se ha hecho un cambio revolucionario, y ahora nos pisotean con los alimentos, con el combustible. Con mucho dolor digo que a los pequeños productores nos han convertido hasta en delincuentes, nos llevan a tener que vender la gasolina, la gente se ve obligada a llenar su tanque y a vender la gasolina a 1$ el litro, eso no está bien, es ilegal pero es la única manera de poder comer”.

El candidato a la gobernación de Barinas por la APR, Aldemaro Sanoja, acompañó la actividad resaltando que pese al boicoteo, las difíciles circunstancias y el cerco mediático contra la candidatura del PCV-APR, ha recibido mucho apoyo de distintos sectores.

“La gente sabe que hay suficientes elementos y recursos para el desarrollo autosustentable en los municipios lo que no hay es voluntad política para ayudar al pequeño y mediano productor, al emprendedor de los sectores populares. Este gobierno se ha convertido en una administración rentista y parasitaria, que le ha dado la espalda al pueblo y eso debemos cambiarlo”, enfatizó.

También se hicieron presentes en la actividad, el trabuco de la maqueta de aspirantes al consejo legislativo integrado por Leonardo Rodríguez , Alejandro Linares, José Especier del PCV, Joel Valero del sector Salud, Wiston Ramos, de Voces Antiimperialistas