Frente al despropósito del CNE: Llamamiento a la sensatez y la sindéresis.

¡Habiliten a Eduardo Samán!

Decenas de intelectuales, investigadores, cultores, políticos y trabajadores de distintos campos han suscrito el llamamiento público exigiendo la restitución de los derechos políticos de Eduardo Samán

El pasado cinco de septiembre (05 sept. 2021) a menos de una hora para el cierre del proceso de postulaciones a las elecciones regionales y municipales del próximo 21 de noviembre 2021, el Consejo Nacional Electoral (CNE) manifestó vía telefónica a la responsable electoral del Partido Comunista de Venezuela que: El candidato de la Alternativa Popular Revolucionaria (APR) en la tarjeta del PCV a la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador de Distrito Capital, Eduardo Samán, estaba objetado. El argumento esgrimido era una supuesta inhabilitación política y la única orientación emanada del Ente rector electoral fue que el candidato debía dirigirse a la Contraloría General de la República o al Tribunal Supremo de Justicia.



Desde ese momento, el CNE ha dejado al profesor Samán en un estado de indefensión legal, al ser víctima de un supuesto proceso administrativo que no se ha explicado, cuyo origen es desconocido y del cual no ha sido notificado formalmente por la Contraloría General de la República o el Tribunal Supremo de Justicia, pues su candidatura, que fue postulada el 14 de agosto, contaba con el estatus de admitida para la fecha.



Esta acción, que no dudamos fue premeditada y con el objetivo de sacar de la contienda electoral a sectores de la izquierda venezolana, incluyó el uso coordinado de cuentas en redes sociales, incluso de altos funcionarios del Estado, para negar que hubiera existido tal inhabilitación y así promover como matriz de opinión que la denuncia se trataba de una táctica de la Alternativa Popular Revolucionaria para llamar la atención y victimizarse.



Tal estrategia mediática se vio fortalecida por el hecho de que el CNE, convenientemente para esta matriz difamatoria, borró de su página web la información de la inhabilitación unas horas después, pero de la cual hay registro gráfico que evidencia que sí fue publicada. De tal modo que el actual estatus de la candidatura de Eduardo Samán en el Sistema Automatizado de Postulaciones es “Eliminada”.



Hoy, a once días de haberse ejecutado esta maniobra, aún no existen pruebas que siquiera permitan poner sobre la mesa la posibilidad de que Eduardo Samán deba estar fuera de la contienda electoral por algún acto administrativo o políticamente reprochable.



No es la primera vez que se ejecuta una maniobra institucional para neutralizar la opción electoral del PCV en Caracas. Ya en 2017, el CNE impidió que el nombre de Eduardo Samán apareciera en el tarjetón electoral. Es necesario recordar que en la campaña electoral pasada, para las elecciones del 6D, el PCV-APR fue sometido a censura y a una ilegal campaña de difamación en los medios públicos y que aún se mantiene contra la diputación en la Asamblea Nacional, así como voceros y militancia de esta tolda política. Tal situación ha sido denunciada ante el ente electoral y no ha recibido respuesta ni por el anterior ni el actual directorio del órgano comicial.



Así pues, estamos ante una práctica sistemática de acoso político que hoy contrasta con los diálogos que el Gobierno Nacional está desarrollando con sectores de extrema derecha que durante la última década han protagonizado oscuros episodios de violencia fascista e incluso un intento de magnicidio en grado de frustración.



La opinión pública venezolana se ha preguntado -y no sin razón- cómo es posible que los artífices del robo de CITGO y Monómeros, los promotores del bloqueo contra nuestro pueblo y los adalides de la intervención militar extranjera en Venezuela, están a las puertas de presentarse a las elecciones sin ningún inconveniente y con plena impunidad de sus delitos, mientras que las opciones electorales de la izquierda revolucionaria, que ha sostenido una posición firme contra las agresiones imperialistas y en defensa de nuestra soberanía y democracia son bloqueadas.



Lo que ha ocurrido con el profesor Eduardo Samán y el Partido Comunista de Venezuela no es un ataque personal o a la dirección de una organización política, sino un golpe a la institucionalidad democrática por parte de actores cuya razón de ser es preservarla.



El silencio institucional en torno al caso es agravado por la ausencia de una cobertura plural del acontecer político nacional, socavando el respeto a la diversidad y amenazando con reducir nuestra democracia al soliloquio de los que detentan el poder mientras aparatos de desinformación desvirtúan y niegan, los reclamos de las mayorías.



Se ha instaurado un estado de desconfianza y las Instituciones implicadas en este bochornoso hecho deben actuar en consecuencia para restaurar la credibilidad de este proceso electoral.



Este es un llamado para exigir el fin del despropósito expresado en la inhabilitación de Eduardo Samán, restablecer tanto sus derechos políticos como los del Partido Comunista de Venezuela a postular y los del pueblo de Caracas a decidir libremente a quien elige a la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador.



Este es un llamado a preservar la democracia participativa y protagónica como uno de los bienes comunes más preciados, conquistado por el bravo pueblo venezolano.



En Caracas, a los 16 días del mes de septiembre de 2021, decidimos suscribir este llamamiento a las autoridades competentes en general y muy particularmente, a la Contraloría General de la República, el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral.

NOTA: Aquellas personas que deseen suscribir este llamamiento público pueden hacerlo a través del siguiente enlace