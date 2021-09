Movimiento de Mujeres Clara Zetkin se une a la Ruta Verde por la despenalización del aborto

Caracas. 25-09-2021. El movimiento de Mujeres Clara Zetkin y la Secretaría de Mujeres del Partido Comunista de Venezuela (PCV) se suman a la Campaña #LaRutaVerde por la despenalización del aborto y el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

Pancartazo por la despenalización del aborto

Los abortos clandestinos en condiciones de insalubridad son en gran medida parte de las causas de la alta mortalidad materna en nuestro país. En medio de la situación de crisis actual, donde los altos costos de métodos anticonceptivos y su escasez han traído como consecuencia un aumento vertiginoso de embarazos no deseados, las precarias condiciones del sistema de salud pública y los altos precios del sistema privado para la práctica de abortos clandestinos, las mujeres en Venezuela se ven en la necesidad de recurrir a métodos insalubres y poco seguros para la interrupción de un embarazo; siendo estás en su mayoría, mujeres pobres de sectores populares pertenecientes a la clase trabajadora.

A esta alarmante situación se suma el recrudecimiento de la persecusión y criminalización de quienes deciden o asisten una interrupción voluntaria. Razones nos sobran para plegarnos al llamado de las organizaciones feministas a la #RutaVerde por la despenalización del aborto. Razones tenemos para ir en unidad por la vida de las mujeres proletarias.

COMUNICADO | CRIMINALIZACIÓN DEL ABORTO: PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA Y DERECHOS HUMANOS

¡Exigimos la derogación inmediata de los artículos 430, 431,433 y 434 del Código Penal!

Nosotras, las organizaciones, colectivas, movimientos e individualidades feministas defensoras de los derechos humanos de las mujeres, las adolescentes y niñas, desde nuestros diversos posicionamientos sociopolíticos, coincidimos y unimos nuestras voces para develar que:

No existen argumentos científicos ni jurídicos válidos que sustenten la criminalización del aborto, prácticamente sin excepción, aún vigente en Venezuela. Lo previsto en el Código Penal, sin modificaciones desde hace más de cien años, no supera una interpretación coherente del marco constitucional e internacional de los derechos humanos y mantiene la norma jurídica nacional sobre estos derechos, dentro de las más atrasadas en Sudamérica. La criminalización del aborto vulnera los derechos humanos de mujeres, niñas y adolescentes a la integridad personal, a la salud, al libre desenvolvimiento de la personalidad; el derecho a no ser sometida a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a vivir una vida libre de violencia, en suma, a la dignidad humana.

Esta violación de los derechos humanos es doblemente discriminatoria. Por una parte, solo afecta a las mujeres, las niñas y las adolescentes dada su condición reproductiva específica, y por otra, golpea particularmente a aquellas que se encuentran en situación de pobreza, que quedan expuestas a ser privadas de su libertad, disminuidas en su integridad física o a morir en el intento de aspirar a un proyecto de vida viable.

La criminalización del aborto es un problema de salud pública, que ocasiona la muerte prevenible de mujeres, niñas y adolescentes. Por una parte, oficialmente es reconocido que el aborto inseguro es la tercera causa de la alta mortalidad materna en nuestro país; por otra parte, origina la morbilidad que incapacita a cientos de mujeres, adolescentes y niñas, que además deben vivir con el estigma de la ilegalidad. Ello sin contar el importante subregistro de abortos clandestinos.

Por lo expuesto, exigimos:

Derogar los delitos sobre el aborto previstos en los artículos 430 (aborto procurado), 431 (aborto consentido), 433 (aborto agravado) y 434 (aborto por honor) del Código Penal.

Redactar, con la participación de las organizaciones defensoras de los derechos de mujeres, niñas y adolescentes, la legislación para garantizar el derecho de las mujeres al aborto seguro, de modo que sea discutida en la agenda legislativa 2021-2022.

Promover el debate en torno al aborto, basado en los derechos humanos, en la ética y la evidencia científica, libre de consideraciones morales y religiosas como corresponde en un Estado laico.

Los delitos de aborto son solo causa de muerte y lesiones incapacitantes que sufren desproporcionadamente las más vulnerables.

Organizaciones firmantes

