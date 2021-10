3 Octubre 2021: Día Internacional de Acción de la Federación Sindical Mundial con el lema:

VIDA DIGNIFICADA

¡para los trabajadores y los pueblos de todo el mundo!

Con motivo del 76o aniversario de la fundación de la FSM, el 3 de octubre de 1945, un año más honramos su historia y su recorrido planteando las siguientes reivindicaciones.

VIDA DIGNIFICADA hoy significa: – Salud pública y gratuita para todos Como ha demostrado la pandemia, cuando los estados y gobiernos consideran que la salud y la atención médica son costos, son los trabajadores quienes pagan las trágicas consecuencias del deterioro de la salud pública. Desde el primer momento de la Pandemia, los sindicatos-miembros de la FSM, reclamaron con combatividad salud pública y gratuita, vacunas seguras y gratuitas para todos. En el reciente Simposio de la FSM sobre Vacunas y Medicamentos, todos los sindicalistas que participaron argumentaron que la salud, los medicamentos y las vacunas no pueden ser mercancías, deben ser bienes sociales y que consecuentemente las patentes de medicamentos deben ser abolidas por completo, mientras que la resolución con la decisión del Simposio fue enviada a todas las Organizaciones Internacionales.– Mejorar el nivel de vida de empleados y jubilados

Hoy, la enorme riqueza producida es suficiente para satisfacer todas las necesidades modernas de todos los trabajadores y pueblos de la tierra. Sin embargo, las contradicciones entre los trabajadores y los pocos poderosos aumentan con la manifestación de la nueva crisis económica capitalista. Los gobiernos, con el pretexto de la pandemia, aprobaron nuevas medidas antilaborales contra los salarios, las pensiones y las condiciones laborales de los trabajadores. Han aumentado la pobreza, la pobreza extrema y el desempleo. El aumento en los precios de combustibles, la calefacción y en los bienes de consumo empeorará la situación de todos los trabajadores y sus familias. Exigimos una mejora inmediata en el nivel de vida de los trabajadores y jubilados mediante el aumento de salarios y pensiones, con Convenios Colectivos que aseguren condiciones de trabajo dignas, con seguridad social para todos.

– Libertades sindicales y democráticas

Últimamente, las libertades sindicales y los derechos democráticos se han restringido en todo el mundo, para que la gente pueda aceptar el fracaso de los estados capitalistas en la gestión de la pandemia, no reaccionar a las nuevas medidas antipopulares, no organizar su lucha contra sus agudos problemas. La represión que afectó a las movilizaciones obreras y populares en América Latina, Europa, Asia, etc., el terrorismo, la violencia de las fuerzas represivas con el pretexto de medidas para reducir la pandemia, las nuevas medidas para limitar el derecho de huelga, para vigilar y controlar los sindicatos, la persecución de los sindicalistas, no debe rebajar la moral de los trabajadores. Como la historia ha demostrado en repetidas ocasiones, los trabajadores y los pueblos tienen el poder de derrocar a sus opresores, son ellos los que tienen la última palabra cuando luchan y reclaman de manera organizada y decidida.

– Eliminación del racismo y la discriminación

La FSM hace un llamamiento a todos los trabajadores que luchen juntos por sus intereses comunes, independientemente de su raza, nacionalidad, idioma o religión. Fortalecer la lucha común contra el racismo y la xenofobia, contra las intervenciones imperialistas que están creando oleadas de refugiados e inmigrantes, por condiciones de vida dignas para los refugiados e inmigrantes, por el fin de las guerras imperialistas y la explotación de obreros locales y extranjeros.

– Protección del medio ambiente

La posición del movimiento sindical clasista por las medidas adecuadas para proteger el medio ambiente y los trabajadores contra incendios, inundaciones, terremotos, huracanes, sequías, etc., es firme. La falta de estas medidas es atemporal y responsable de los grandes desastres en el medio ambiente y por el duelo de víctimas después de cada desastre natural o evento climático extremo que sufren los pueblos. El responsable de las consecuencias de las catástrofes es la negativa criminal a asignar recursos, personal y equipos para las medidas de protección y a proporcionar las infraestructuras adecuadas, no el cambio climático. Los trabajadores debemos intensificar nuestra lucha por la adopción de medidas inmediatas para proteger el medio ambiente sobre la base de las necesidades actuales, aprovechando el progreso y los logros de la ciencia y la tecnología.

–Solidaridad obrera

La expresión de la solidaridad obrera y el internacionalismo es una poderosa arma de los trabajadores y los pueblos que presiona a los enemigos de la clase obrera, fomenta la amistad y el apoyo entre los trabajadores y los hace más fuertes en sus luchas. La FSM, con su campaña de solidaridad y alivio al pueblo palestino, hace un llamamiento a todos los militantes para que muestren su apoyo a nuestros hermanos y hermanas palestinos que han sido recientemente golpeados por nuevas incursiones israelíes.

– El derecho de cada pueblo a decidir por sí mismo sobre su presente y su futuro

Un año más, se manifestaron nuevas intervenciones y planes imperialistas contra los pueblos de Palestina, Cuba, Afganistán, para los intereses de los monopolios de EEUU, la UE y sus aliados. Expresamos con firmeza y constancia nuestra solidaridad con los pueblos que se ven sometidos a la prueba de las guerras e intervenciones imperialistas en el marco de las rivalidades económicas y geoestratégicas de los Estados poderosos, reforzamos nuestra lucha por la paz, por el derecho de los pueblos a decidir por sí mismos su presente y su futuro sin injerencias externas. Las organizaciones internacionales deben desempeñar su papel para poner fin a las intervenciones y sanciones contra Siria, Yemen, Palestina, Cuba, Venezuela y Afganistán. Después de la exitosa realización de tres conferencias mundiales en solidaridad con los pueblos de Venezuela, Palestina y Cuba, con numerosos otros eventos y acciones, la rica labor internacionalista de la FSM, sus miembros y amigos continuará.

Compañeros y compañeras,

Honren el 3 de octubre de 2021 de la manera que más les convenga. Comuniquen a los trabajadores que la ESPERANZA está en nuestras LUCHAS.

Así que con internacionalismo y espíritu de lucha nos preparamos todos unidos para el 18º Congreso Sindical Mundial.

El Secretariado