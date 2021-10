Debate Popular Revolucionario realizó una nueva edición sobre la “Ley Maquila”

Caracas, 22/10/2021. Redacción APR-TP. Ricardo Adrián, candidato a la gobernación de Carabobo por el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y la Alternativa Popular Revolucionaria (APR), indicó que debido a las potencialidades productivas de esa entidad en lo industrial, agrícola y al ser la principal aduana del país, cuenta con condiciones que son especiales para el establecimiento de una ZEE al servicio de las clases dominantes.

“Las ZEE están en el epicentro del debate político en Carabobo, los candidatos del capitalismo liberal Rafael Lacava y Enzo Escarano, representan el mismo proyecto económico que es el de mantener salarios bajos para beneficiar al empresariado y al gran capital a costa de explotar al pueblo. Miren como ya no se habla de salario sino de ingreso y se paga vía carnet de la Patria, lo que quieren es desaparecerlo”, resaltó.

Las afirmaciones las realizó el candidato en un conversatorio sobre el proyecto de Ley de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), canal Telegram “Debate Popular Revolucionario”, junto al economista Ingerson Freites y el abogado y analista político, Yul Jabour, miembro del Buró Político.

“Nosotros desde PCV- APR nos oponemos a que Carabobo se convierta en zona de maquilas y fuga de capitales. Venezuela no cuenta además con la infraestructura en servicios para garantizar el funcionamiento de estas zonas. La verdadera salida a esta grave crisis económica es con la clase trabajadora al frente de los procesos productivos, una clase trabajadora dignificada, con salarios justos y prestaciones”, recalcó el abanderado al ejecutivo carabobeño en la tarjeta del Gallo Rojo.

Por su parte, el economista Ingerson Freites advirtió que la viabilidad de ese proyecto es cuestionable ya que no hay estudios que puedan respaldar los sectores que van a beneficiarse de esas ZEE.

“Deberían incorporar una visión técnica y multifactorial de la sociedad venezolana para que no se cometan errores de los últimos tiempos, los planes de desarrollo en esas zonas, los proyectos de inversión, deben ser públicos y transparentes y señalar las repercusiones en la diversificación económica”, alertó el especialista.

“Nadie garantiza que la inversión extranjera directa va a venir si no hay mayor transparencia y esto no se debe politizar, la implementación de esta ley no puede ser solo de un sector político. Todas las voces deben ser escuchadas por el impacto que estas ZEE tendrán sobre toda la nación”, reiteró.

Mientras, Yul Jabour, abogado y miembro del Buro Político del PCV, explicó que las ZEE forman parte del conjunto de soluciones en el marco del capitalismo acordado por el gobierno y sectores de la derecha económica y política en diversos escenarios entre ellos el diálogo en México.

“Están elaborando un marco jurídico-político en favor del gran capital teniendo como justificación la agresión imperialista contra Venezuela. Nosotros desde el PCV condenamos y rechazamos de manera contundente y no negamos el daño que han hecho a la Patria las ilegales medidas coercitivas impuestas por EEUU y sus aliados europeos, pero diferimos de la administración actual en la forma como contrarrestar la arremetida económica”, destacó.

“Un proyecto como las ZEE se implementó en los países más pobres de África para apalancar la minería; en esas zonas el estado perdió soberanía, las trasnacionales fijan sus propias normas por sobre los derechos ciudadanos y los trabajadores son mano de obra esclava y la pobreza sigue igual”, prosiguió.

“Nosotros exhortamos nuevamente a los trabajadores a unirse en un gran frente contra las ZEE y por la recuperación de salarios y prestaciones, por leyes que pechen a los ricos y no a los pobres.Tenemos que denunciar estas políticas que son una amenaza real para la soberanía y el bienestar de la Patria”, concluyó Jabour.