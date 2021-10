[Barinas] Familias del sector Caja de Agua en Torunos se restean con Aldemaro y Edecio

Barinas, 24-10-2021. (Redacción TP). El candidato a la gobernación del estado Barinas por el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y la Alternativa Popular Revolucionaria (APR), Aldemaro Sanoja y su llave a la alcaldía del municipio capital,

Edecio García Sosa, realizaron una visita al sector Caja de Agua en

Torunos, donde recibieron el respaldo de numerosas familias.



“Invitamos a todos los trabajadores, a los campesinos, a los jubilados

y pensionados que están pasando roncha, porque la gran mayoría lo

estamos, a apoyar sin miedo nuestra propuesta que es la única

alternativa real al programa económico del gobierno que es el mismo de

la oposición”, recalcó Aldemaro Sanoja.



“Ni al gobierno ni a la oposición les interesa que las cosas mejoren

para el de a pie, ellos se están lucrando con la explotación a la que

nos someten. ¿Ustedes cómo los ven a ellos? Bien comidos, bien

vestidos, en sendas camionetas, mientras el pueblo humilde pasa

necesidades que no son atendidas por nadie”, enfatizó Edecio García

Sosa, candidato del Gallo Rojo a la alcaldía de Barinas.



“Si usted no quiere salir retratado con nosotros porque sabemos que

hay coacción y amenazas de que te quitamos la bolsa de alimentos, no

importa. Sabemos que están al tanto del pacto gobierno-oposición que

solo beneficia a los grandes empresarios, porque lo están sufriendo.

No se tomen la foto con Aldemaro Sanoja pero apoyen su propuesta por

el rescate de la dignidad y del ingreso del pueblo, el voto es

secreto”, finalizó el abanderado del PCV en Barinas.



Sin embargo, mucha gente dio la cara para demostrar su apoyo a los

candidatos del Gallo Rojo, como el popular dirigente revolucionario y

miliciano Teniente Francis, quien dijo apoyar esta fórmula por el

rescate de la dignidad de los barineses.



Por su parte el Comunicador Comunal, activista social, y candidato a

la Alcaldía de Barinas por el PCV-APR, Edecio García Sosa, recordó que

desde hoy lunes 25 de octubre estarán en la Plaza del Estudiante

recolectando firmas para la Ley de Indexación salarial que propone el

Partido Comunista de Venezuela desde su diputación en la Asamblea

Nacional.



“Esto va más allá de lo electoral; apoyemos todos las firmas para

elevar el anteproyecto de Ley Especial para la Indexación Salarial y

Revalorización de las Prestaciones Sociales impulsados por el Frente

Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (FNLCT), el PCV y APR.

Rescatemos los salarios”, concluyó García Sosa.