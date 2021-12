Autoridad Electoral reitera denuncia de violencia e irregularidades durante 21N en Jesús María Sémprun

Caracas, 7/12/2021.- Transcurridas más de 2 semanas de las elecciones regionales y municipales del 21N, la presidenta de la Junta Municipal del Consejo Nacional Electoral (CNE)en el municipio Jesús María Semprún del estado Zulia, Eraima Varela, reiteró su denuncia pública sobre irregularidades, violaciones a la ley, atropellos, violencia, delitos electorales durante el proceso comicial celebrado en esa localidad donde se produjo un fraude al desconocer el triunfo del legítimo alcalde Wuyhsmans González.

«Los resultados del 21 de noviembre fueron manipulados”, aseguró Varela durante una entrevista este martes en Globovisión.

El CNE adjudicó a la candidata del partido de gobierno, PSUV, Keyrineth Fernández, como alcaldesa reelecta de Semprún con el 47,80% de los votos frente al candidato del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Wuyhsmans González, con 41,67% de los votos, con una diferencia de 757 votos.

Ante esta pequeña ventaja de menos de mil votos, la presidenta de la Junta Municipal Electoral advirtió que el proceso estuvo plagado de irregularidades y que el Plan República no le permitió ejercer sus competencias.

Autoridad Electoral Municipal agredida por Plan República

“El Plan República instaló las máquinas y no me dejaron entrar. Dieron la orden de que no me dejaran entrar. Mi tarea era velar por todo el proceso de votación, que se cumplieran todos los lineamientos a seguir como estipula el reglamento del CNE y ser imparcial. Me dirigí a todas las instituciones, son 19 centros de votación y solamente me dejaron entrar a cuatro“, afirmó Varela.

Varela aseguró que una de las irregularidades presentada fue que se permitió votar a personas sin cédula de identidad,único documento válido para sufragar según la ley.

Votantes sin cédula

“Querían votar con carnet de la patria, con copias de la cédula en blanco y negro. Votaron así y eso lo permitió el Plan República. En todas las instituciones se vio eso, más que todo en las escuelas foráneas”, alertó Varela.

La Autoridad Electoral Municipal agredida, además atestiguó que en la totalización no se permitió el acceso a la Junta Municipal y el proceso fue controlado por una persona vinculada al PSUV.

Disparos y amedrentamiento

“A partir de las 7:15 no me dejaron entrar a la Junta Municipal para hacer el escrutinio y decirle al pueblo quién había sido el ganador. Los datos los transmitió la coordinadora a Caracas. Nunca me quiso abrir”, relató.

Varela señaló que en el lugar se produjeron disparos la noche del 21 de noviembre.

Alcaldesa autoproclamada

“La alcaldesa, Keyrineth Fernández, es la que se ha proclamado, pero yo a ella no la he proclamado como alcaldesa“, indicó.

Todas estas denuncias de la autoridad municipal no han sido ni procesadas por ninguna institución que conforma el Poder Electoral, dejando en evidencia su complicidad con la manipulación y el fraude perpetrado contra el PCV y la Alternativa Popular Revolucionaria en el municipio Semprún del Zulia.