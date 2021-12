PCV exhorta al CNE para que respete el derecho político y permita inscripción de candidato a la Gobernación en el Estado Barinas

Por medio de la presente nos dirigimos a ustedes, muy respetuosamente, en nombre del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV) y en la oportunidad de hacerles llegar nuestros planteamientos, ya reiterativos, sobre diversos aspectos que tienen que ver con el desempeño del CNE y el pleno ejercicio de los derechos políticos por la ciudadanía y las organizaciones con fines políticos.

Una vez publicado el “Calendario Electoral” para las elecciones a gobernación en el Estado Barinas 2022, en la fase de postulaciones de candidat@, y luego de haber cerrado el proceso de postulaciones, se incurre nuevamente en irregularidades no estipuladas en el Manual de Postulaciones del Sistema Automatizado de Postulación (SAP), al inhabilitar políticamente de forma arbitraria e ilegal al candidato Aldemaro Sanoja a la Gobernación del Estado Barinas. Esta candidatura aparece «Rechazada e Inhabilitada» (cuya categoría no aparece reflejada en el “Manual de Postulaciones”), en la fase de impugnaciones que concluye hoy el sistema no permite hacer ninguna modificación. Nos preguntamos entonces, ¿dónde está el derecho de “Sustitución y Modificación de Postulación” para el PCV.?

Es de conocimiento general el estatus actual del sistema SAP: está Rechazada e Inhabilitada la candidatura de Aldemaro Sanoja, quien viene de participar como candidato a la Gobernación por el estado Barinas el proceso electoral del 21 de Noviembre 2021.

El PCV continuará ejerciendo su derecho a la participación política y, en consecuencia, exhorta al CNE a corregir tal irregularidad y hacer cumplir la ley y normativas electorales vigentes.

Desde el PCV exhortamos al CNE a que cumpla con el “Calendario Electoral”, y cese la manipulación del SAP. Exigimos que se audite el SAP y que se establezcan las responsabilidades a las que haya lugar por las irregularidades cometidas contra los derechos políticos del PCV y de algunas candidaturas que hemos postulado.

Sin más a qué hacer referencia, nos suscribimos de usted. Atentamente,

Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV)