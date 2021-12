Rector del CNE Enrique Márquez sobre nueva inhabilitación al PCV:»Inhabilitaciones arbitrarias perjudican al Estado venezolano»

Caracas, 7/12/2021 (Redacción TP). El rector principal del Consejo Nacional Electoral(CNE), Enrique Márquez, manifestó su asombro al conocer en medio de una entrevista en vivo, la inhabilitación arbitraria del candidato a la gobernación de Barinas por el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y la Alternativa Popular Revolucionaria (APR), Aldemaro Sanoja, para los comicios regionales del 9 de enero.



«Me estoy enterando. No tenía conocimiento. Esto es algo que no le hace bien al Estado venezolano, ni a la Contraloría General de la República ni al CNE, pues si bien nosotros no inhabilitamos las candidaturas somos el ente ejecutor de dichas medidas», explicó Márquez durante entrevista en Unión Radio con el periodista Vladimir Villegas quien le participó la noticia.

«En el CNE hay una mayoría que da curso a esas acciones, mayoría en la que no me encuentro porque siempre he manifestado que es una práctica que debemos erradicar en Venezuela para permitir la libre participación política de todo aquel que quiera hacerlo y si se van a producir inhabilitaciones por la vía administrativa se garantice el debido proceso para que la gente por lo menos sepa a qué atenerse», indicó Márquez.

«Esto es un abuso de poder que debe acabarse en algún momento en nuestro país. No soy de los que se rinden.Son golpes duros para la institucionalidad y hay que perseverar en resolverlos», concluyó