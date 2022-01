Aldemaro Sanoja: «No hemos llamado a la abstención en Barinas»

Barinas, 09/01/2022 (Redacción TP) El candidato arbitrariamente inhabilitado del Partido Comunista de Venezuela (PCV) y la Alternativa Popular Revolucionaria (APR), Aldemaro Sanoja, dejó en claro que pese a la maniobra institucional que dejó por fuera de la elección del 9E en Barinas a la Tarjeta del Gallo Rojo, no han llamado a la abstención.

«Nosotros recibimos mensajes de mucha gente diciendo qué hacer y no les hemos dicho que no voten. La dirigencia de PCV y APR, y en mi caso que soy el agraviado, por supuesto que hemos decidido no concurrir hoy a las urnas pero a simpatizantes y militantes hemos señalado que voten por quien crean necesario hacerlo», enfatizó Sanoja.

Aldemaro Sanoja, militante de Voces Antiimperialistas.

El 07 de diciembre, cuando se realizó la polémica convocatoria a repetir las elecciones en la entidad llanera, el PCV decidió participar nuevamente en la contienda con su candidato del 21N, Aldemaro Sanoja.

La Contraloría General de la República (CGR) en complicidad con parte del directorio del Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió la inhabilitación arbitraria de Sanoja, sin cumplir el debido proceso. A su vez, el ente comicial impidió la sustitución de la candidatura, lo que dejó a la militancia y electores del PCV sin posibilidad de participar en los comicios regionales.

«Los candidatos que están en juego son los del diálogo en México, los mismos que negociaron impunidad para los corruptos y golpistas a cambio de quedar bien con el empresariado, ninguno representa los intereses del pueblo trabajador y campesino», prosiguió.

«Nosotros no apoyamos a Freddy Superlano, él es un corrupto y golpista que no debió ser candidato, pero el gobierno lo permitió y el pueblo lo respaldó cansado del desastre que hicieron los Chávez en Barinas. Por tanto, estas elecciones repetidas son ya un fraude político», refirió Sanoja.

«El gobierno descaradamente ha hecho una campaña de abuso de poder y peculado de uso para imponer su candidato este 9 de enero, es decir, pusieron a los barineses a decidir entre 2 cúpulas corruptas porque la única alternativa popular éramos nosotros y por eso nos inhabilitan», explica el dirigente de Voces Antiimperialistas.

«Lo que suceda en Barinas es el panorama de todo el país. El gobierno no tiene respaldo popular sino un gran rechazo y la oposición de derecha solo quiere llegar para saquear ellos. El pueblo tiene que elegir entre cuál de los dos está el mal necesario para terminar de crear condiciones que permitan la irrupción de la lucha democrática y popular organizada», indicó el ex candidato.

«Porque la gente se queja pero con su indeferencia y desmovilización también ha permitido lo que está sucediendo. Si queremos transformar la realidad hay que moverse en torno a nuestros intereses de clase, por salarios dignos, por derecho a la tierra, por libertad sindical, contra la represión y el hostigamiento» alertó al tiempo que dijo «sabemos que este gobierno viola los derechos de los trabajadores, persigue la lucha sindical, toma retaliaciones políticas contra quienes lo adversan desde la izquierda, si no hacemos nada somos cómplices».

«Desde PCV y APR, lo que suceda tras el 9 de enero, poco cambiará nuestra línea. Quien quede es el enemigo de clase. Seguiremos en gira por municipios y territorios en una cruzada por la repolitización, formación y despertar de la conciencia popular», aseguró.

«Estamos orgullosos de no haber cedido a las presiones del partido de gobierno Psuv. Sin los votos del Gallo Rojo en Barinas, el parapeto llamado Gran Polo Patriótico no ganó las elecciones, por eso nos quitaron la tarjeta. Y por eso le decimos a quienes nos preguntan por quién votar, que piensen bien. ¿Es mejor darle continuidad a este gobierno nefasto o romper la bombilla de una vez o no votar?¿En qué circunstancia podemos emprender mejor una verdadera ofensiva revolucionaria por el rescate de nuestra dignidad y nuestros derechos? La decisión es individual, de cada uno», concluyó Sanoja