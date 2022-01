Balance de la APR en Barinas sobre el proceso electoral del 9E

La elección del 9E como consecuencia de una estafa electoral arrojó: 1) El fracaso de la táctica y la estrategia del Psuv-Gobierno encabezado por Nicolás Maduro Moros. 2) El fracaso de la ultraderecha abstencionista pro yanki liderizada por Guaidó.

Sobre el primer elemento resaltamos la injusta inhabilitación de la candidatura de la APR, como continuación de una política de liquidación del partido comunista de Venezuela; el descomunal despliegue logístico que incluyó saturación de personal militar y policial foráneo, material bélico antiaéreo, división del voto planificado desde el cogobierno parlamentario psuv-alianza democrática, control de medios de propaganda, habitual abuso de poder y peculado de los recursos y prerrogativas del estado para garantizar lo que en su momento nos afirmó una alta dirigente del Psuv: «Ganar Barinas sea como sea».

A este infructuoso esfuerzo se suma el indirecto llamado a la abstención de la ultraderecha agrupada en el G4 cuyo cabecilla es el intocable criminal Juan Guaidó, lo cual no caló en la mayoría de un pueblo hastiado de una sucesión de gobiernos “legitimados por la cúpula nacional Psuv-Gobierno” que instauraron una suerte de feudo regional donde privó por años el culto a la personalidad, el dogmatismo, el abuso de poder, la corrupción en diversas formas, el sectarismo, el control territorial autoritario en las comunidades y en las instituciones del estado incluyendo las del poder judicial, la censura mediática, la criminalización de dirigentes obreros y campesinos, la exclusión y la persecución a sus propios dirigentes.

Todo esto no hace más que corroborar que la ascensión de la derecha al poder político en Barinas no es un fenómeno aislado cuyos únicos responsables son el ex gobernador y su camarilla, que de hecho tienen un alto grado de responsabilidad, pero constituye principalmente una alesionadora derrota a la política económica pro neoliberal del gobierno nacional, a la arrogancia, a la soberbia y al autoritarismo como forma de hacer política del binomio Psuv-Gobierno que dirige Nicolás Maduro Moros.

No es un triunfo de la derecha, es un triunfo del pueblo, porque con gran parte de esos mismos votos fueron electos y re-legitimados los Chávez en su momento. Que ningún sector se atribuya victorias Políticas. La victoria electoral sepan administrarla pues la realidad de ayer nunca será la misma mañana. Es prematuro valorar la gestión, pero ya conocemos a quienes asumen cargos porque ya han sido gobierno. Lo que si podemos valorar y repudiar es que: continúan los apagones, las fallas de agua potable y la anarquía en el transporte público, se incrementa la especulación de bienes y servicios, el aparato productivo agroindustrial totalmente destruido, se incrementa la indignación del pueblo por la falta de gas domestico y la nueva estafa con miles de cilindros de gas; mientras los irresponsables se culpan unos con otros.

En este complejo cuadro iniciamos este incipiente año con la moral intacta y llamando a los diversos sectores del pueblo a incorporarse a nuestro plan de lucha 2022 por derechos colectivos e individuales. Reiniciamos la recolección de firmas en apoyo a las leyes especiales de escala móvil de salarios y pensiones indexados a la canasta básica y rescate de las prestaciones sociales, exigimos justicia por nuestros dirigentes asesinados.

¡A seguir luchando y seguir venciendo

Comisión Política Regional

APR Barinas