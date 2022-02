PCV: La AN evidencia doble moral en supuesta lucha anticorrupción

Diputación de la dignidad se abstuvo de autorizar uso de condecoración rusa a ex ministro Yvan Gil

Caracas, 02/2/2022 (Redacción TP).- La diputación del Partido Comunista de Venezuela (PCV) y la Alternativa Popular Revolucionaria (APR) se abstuvo en la votación mediante la cual se autorizó el uso de la condecoración rusa “Insignia por la Interacción”, al Viceministro Yván Gil Pinto, quien se desempeña como jefe de la Misión Diplomática de la República Bolivariana de Venezuela ante la Unión Europea.

“Mientras por una parte, el PSUV y sus aliados en la Asamblea Nacional (AN) se daba golpes de pecho contra la corrupción, despojando de la inmunidad a una parlamentaria de su bancada señalada por narcotráfico, con lo cual estuvimos y estamos de acuerdo, por la otra, condecoraban a un ex ministro cuestionado por irregularidades frente al Ministerio de Agricultura y Tierras y Agropatria”, indicó el diputado Oscar Figuera.

“Desde 2015, advertimos desde el PCV reservas y críticas severas a la designación de Yván Gil como ministro de Agricultura y Tierras por su vinculación a empresas importadoras de alimentos, en lo que denominamos el boom de los agronegocios en contra de la producción nacional”, afirmó el diputado comunista.

“Sin contar la infinidad de denuncias que vienen desde hace años atrás por el desmantelamiento de los recursos en esas instituciones; pero éste es uno de los cuadros que parecen imprescindibles para el alto gobierno, salen cuestionados de una instancia y después aparecen en posiciones de mayor poder”, explicó el parlamentario.

“Dejamos en claro que pese a la censura que nos impide expresar nuestra posición en cada plenaria de la AN donde se le niega al PCV y la APR el derecho de palabra de manera reiterada, informamos al pueblo y a quienes nos eligieron, que no avalamos ningún uso de condecoraciones extranjeras por personas a quienes hemos cuestionado por prácticas que consideramos corruptas y ausencia de transparencia en la dirección de instituciones del Estado; por quiebre de empresas productivas y su desmantelamiento. Más bien exigimos a la Contraloría General de la República (CGR) que actúe y abra las respectivas investigaciones», informó el parlamentario comunista.

«Todos el pueblo trabajador del campo y la ciudad quiere saber ¿qué pasó con Agropatria? ¿Qué pasó con los hatos y fundos expropiados y recuperados, cuál es su situación actual y en manos de quién están? ¿Qué pasó con los ingentes recursos asignados a los Núcleos Zamoranos, a los Saraos, los Saraítos y los Núcleos de Desarrollo Endógeno? ¿Qué pasó con las empresas agroindustriales cuyas instalaciones se importaron? ¿Qué pasó con los centrales azucareros? La lista es más extensa, se la podemos facilitar al Contralor”, indicó Figuera.

“Las denuncias están hechas desde 2014-2015. Después les explota la olla de presión, cuando ya no pueden tapar más las corruptelas y entonces salen a decir que no sabían nada, que era un infiltrado, que los engañaron. Asuman la responsabilidad y enfrenten de verdad la corrupción, no con potes de humo y shows mediáticos. Allí lo que evidencian es su doble moral”, concluyó.