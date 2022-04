PCV rechaza decisión del Reino de España de reconocer plan de autonomía marroquí sobre el Sáhara Occidental

Caracas, 31/3/2022.-El Partido Comunista de Venezuela (PCV) rechaza el cambio en la política exterior del gobierno del Reino de España al abandonar su histórica neutralidad en el tema y reconocer el plan de autonomía sobre el territorio del Sáhara Occidental, propuesto por el reino alauita en 2007, desconociendo las resoluciones de las Naciones Unidas .

Desde aquí nuestra solidaridad plena con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), que recientemente cumplió 40 años de su fundación, con el Frente Polisario y todas las fuerzas patrióticas y democráticas que luchan por la libre determinación y autonomía del pueblo saharaui.

El conflicto del Sáhara Occidental lleva más de 46 años y su víctima es un pueblo condenado a vivir como «refugiado» en su propio territorio.

Las resoluciones de la ONU sobre el Sáhara Occidental son claras, constituye un territorio No Autónomo cuyo estatus sólo podrá cambiar cuando “el pueblo de la colonia o el territorio no autónomo haya ejercido su derecho de libre determinación de conformidad con la Carta y, en particular, con sus propósitos y principios”, es decir a través de un referendum.

La solución del conflicto del Sáhara Occidental debe garantizar el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, es la única salida posible y aceptable.

La crisis en Ucrania está obligando a los países europeos de la OTAN a reconfigurar sus posturas para alinearse por completo a EEUU y sus aliados.

La pérdida de la neutralidad española obedece a estos reajustes dejando en evidencia la total subordinación a los intereses del gran capital al adoptar esta decisión que compromete el futuro del pueblo saharaui. La comunidad internacional debe rechazar y condenar que se pretenda sacrificar el legítimo derecho a existir y a su autonomía del pueblo saharaui en pro de los intereses energéticos de Europa tras la operación militar rusa en Ucrania.



¡Viva laRepública Árabe Saharaui Democrática (RASD)! ¡Viva el pueblo saharaui!