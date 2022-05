Foro Diálogo Social excluyó a sindicatos opuestos a política salarial del gobierno

Caracas 30/4/2022 (Redacción TP).- El Secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV), Pedro Eusse, denunció ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que el gobierno de Venezuela viola la Constitución y los Convenios internacionales en materia laboral al excluir a los sindicatos clasistas que se oponen ala política salarial vigente del Foro Diálogo Social que se desarrolló en Caracas con carácter tripartito.

“Hemos expresado abiertamente nuestras opiniones cuestionadoras de la política laboral y salarial oficialista y por eso fuimos excluídos”, denunció Eusse.

En una carta dirigida a Guy Ryder ,Director General de la OIT, el dirigente de la CUTV, adscrita a la Federación Sindical Mundial, explicó que deliberadamente y en un acto de discriminación política el Ministerio del Trabajo venezolano deja por fuera “sin explicación o justificación alguna, a esta organización de las mesas de trabajo tripartitas y bipartitas que se realizarían en torno a la aplicación en Venezuela de los Convenios N° 26, 87 y 144 de la OIT, con base a lo establecido en los Informes de la Comisión de Encuesta y la Comisión de Expertos”.

Eusse señaló que la razón de esta exclusión obedece a que la CUTV, aunque es parte de las organizaciones consultadas por la Comisión de Encuesta establecida para examinar la observancia en el cumplimiento de los convenios por parte del país, ha mantenido un actitud y posición independiente frente al Gobierno y a la central sindicalpro-gubernamental.Y es que en el transcurso de las deliberaciones del foro, ya los sindicatos controlados por sectores pro-gubernamentales han dicho “que no se puede aumentar el salario”, por tanto en ese supuesto diálogo ningún actor representa los intereses reales de la clase trabajadora venezolana. La CUTV solicitó ante la OIT que interceda ante el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a los fines de que desista de su práctica discriminatoria por razones políticas en su contra y permita su inclusión con plenos derechos y en igualdad de condiciones en el Proceso de Diálogo Social Tripartito que se retoma en Venezuela con la asistencia técnica de ese organismo mundial.

A continuación la misiva enviada a la OIT:

Caracas, 27 de abril del 2022

Sr Guy Ryder

Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Con Atención: Sra María Helena André Directora de la Oficina de Actividades para los Trabajadores (ACTRAV)

Reciba un cordial y respetuoso saludo a nombre del Comité Ejecutivo dela Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV).

Como es de su conocimiento, por estos días se desarrolla en Caracas el Foro de Diálogo Social de carácter tripartito, con asistencia técnica de la OIT. Importante actividad que aborda temas de sensible interés para la clase trabajadora venezolana y en la que participan representantes del Gobierno, de los empleadores y de los trabajadores.Estos últimos a través de las centrales sindicales de Venezuela, excepto la CUTV, que nuevamente ha sido excluida sin explicación o justificación alguna, a pesar de las diversas gestiones que hicimos para que nos incluyeran en las mesas de trabajo tripartitas y bipartitas que se realizarían en torno a la aplicación en Venezuela delos Convenios N° 26, 87 y 144 de la OIT, con base a lo establecido en los Informes de la Comisión de Encuesta y la Comisión de Expertos.

Es de resaltar, que la CUTV no fue convocada a la apertura formal del Foro de Diálogo Social en la República Bolivariana de Venezuela, celebrada de manera virtual el 7 de marzo y por tanto no aparece en la lista de las organizaciones sindicales venezolanas que están participando en el mencionado proceso tripartito, siendo este hecho parte de una ya sistemática actitud de discriminación dirigida contra la CUTV y que tiene por objeto aislar y evitar nuestra participación en cualquier escenario de diálogo social, no obstante que la CUTV aparece mencionada entre las organizaciones de trabajadores consultadas por la Comisión de Encuesta establecida para examinar la observancia por parte del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de los ya mencionados convenios 26, 87 y 144.

La exclusión de la CUTV del Foro de Diálogo Social en desarrollo, se materializó a pesar de los ingentes esfuerzos que desplegamos para lograr nuestra participación plena, así se evidencia en comunicación de fecha 18/04/2022 que dirigimos vía correo electrónico a la Sra María Helena André, Directora de la Oficina de Actividades para los Trabajadores (ACTRAV) y en comunicación de fecha 21/04/2021 dirigida,también vía correo electrónico, al Ministro del Trabajo, sin obtener respuesta alguna. Es importante destacar, que las funcionarias de la ACTRAV de la OIT destacadas en Venezuela para el Foro de Diálogo Social en desarrollo, nos atendieron cordialmente y en conjunto con los demás integrantes de alto nivel de la Delegación de la OIT intercedieron hasta último momento ante el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (MPPPST) para que permitieran nuestra participación, siendo infructuosas tales gestiones debido a la sesgada y prejuiciosa actitud discriminatoria contra nuestra Organización Sindical que, de manera evidente y sin sutilezas despliega el Gobierno a través de su ministro del trabajo.

Esa intención de aislar y segregar a nuestra central sindical tiene como antecedentes inmediatos: la no invitación de la CUTV al Encuentro Nacional del Mundo del Trabajo realizado en julio del año 2021, que resultó en un Diálogo Tripartito, dónde el Gobierno convocó a las diferentes Centrales Sindicales de Venezuela, menos a la CUTV; la falta de consulta a nuestra central sindical con respecto a la fijación del salario mínimo correspondiente a los años 2020, 2021 y loque va del 2022, mientras que las demás centrales sindicales sí fueron consultadas; la absoluta exclusión, desde hace varios años, de toda consulta, invitación a reuniones y mesas de trabajo que realiza el MPPPST con otras centrales sindicales, a pesar que en reiteradas oportunidades hemos hecho solicitudes formales de reunión con el ministro del Trabajo (dirigiendo comunicaciones en físico y vía correo electrónico), las que han sido ignoradas sin recibir respuesta alguna,entendiéndolo como un silencio administrativo negativo, es decir, como la negación de la solicitud. Todo ello sin mencionar la negativa a registrar proyectos de sindicatos presentados ante el Registro de Organizaciones Sindicales, por trabajadores directamente identificados con nuestra central sindical o integrados a la organización social aliada a la CUTV, el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora(FNLCT).

Tan graves y vergonzosos hechos, representan una clara violación del Convenio N.º 87 y del Convenio N° 111 de la OIT, en vista del evidente tratamiento discriminatorio por razones de opinión política que el Gobierno realiza contra la CUTV y es lamentable que en el contexto del reinicio del Diálogo Social Tripartito en Venezuela, el Gobierno incurra en una deplorable discriminación y exclusión de nuestra Central por el solo hecho de negarnos a subordinar nuestras posiciones y lucha sindical, es decir, por hacer respetar nuestra autonomía e independencia frente al Gobierno y a la central sindical pro-gubernamental, así como por expresar abiertamente nuestras opiniones cuestionadoras de la política laboral oficial.

Por las razones expuestas, solicitamos de sus buenos oficios para que interceda ante el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a los fines de que desista de su práctica discriminatoria por razones políticas en contra de la CUTV y se nos incluya con plenos derechos yen igualdad de condiciones en el Proceso de Diálogo Social Tripartito que se retoma en Venezuela con la asistencia técnica de la OIT, de manera de poder participar en las próximas actividades que se fijen enel marco del proceso de diálogo tripartito y bipartito.

En espera de una satisfactoria respuesta, le reiteramos nuestro cordial saludo.

Por el Comité Ejecutivo de la CUTV:

Pedro Eusse Secretario General