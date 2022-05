Caracas 23/05/2022 (Por Leonid Andreev*).- El Partido Comunista de Ucrania ha sido prohibido de nuevo. La propaganda nacionalista afirma que esta vez para bien. Pero los comunistas ucranianos discrepan categóricamente. Y la afición a las mentiras hipócritas, a la distorsión de los hechos y a la producción de falsificaciones sin disculpa se ha convertido en una marca registrada de los propagandistas oficiosos de Kiev en los últimos meses. Por lo tanto, pasemos a los hechos escuetos.

En abril de 2015, la Rada Suprema de Ucrania aprobó una «ley de descomunización» inconstitucional. Prohibió la propaganda de símbolos comunistas, y también declaró la prohibición de las actividades del Partido Comunista en Ucrania. Pero la cuestión de la prohibición del Partido Comunista sólo podía decidirse en los tribunales.

El Tribunal Administrativo de Distrito de Kiev, mediante su sentencia de 16 de diciembre de 2015 en el asunto nº 826/15408/15, puso fin a las actividades de la CPU. Pero esta decisión fue recurrida por los comunistas ucranianos y no entró en vigor hasta la primavera de 2022. Aunque el Partido Comunista de Ucrania fue suspendido del proceso electoral, siguió existiendo durante todo este tiempo, llevando a cabo con éxito sus actividades partidistas y públicas, celebrando actos de masas e incluso cobrando cuotas de afiliación. Varias composiciones del Tribunal de Apelación han aplazado una y otra vez, año tras año, el examen del recurso de la CPU contra la decisión de suspender al partido, porque entendían que no había motivos para tal decisión, pero no se oponían a las instrucciones del Ministerio de Justicia, la SSU y la oficina del Presidente de Ucrania.

Pero el 16 de mayo de este año, el Sexto Tribunal Administrativo de Apelación de Kiev, en el marco de una creciente ola de histeria antirrusa y anticomunista, ha terminado de examinar el recurso en este caso y lo ha desestimado. Esto significa que la decisión del tribunal de diciembre de 2015 de prohibir el Partido Comunista de Ucrania ha entrado en vigor.

*Publicado originalmente en Gazeta Pravda Nº 53 (31256) 20-23 de mayo de 2022 https://gazeta-pravda.ru/issue/53-31256-2023-maya-2022-goda/eshchye-odin-udar-po-kompartii/