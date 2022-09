Partido Comunista Brasileño: ¡Toda la solidaridad con el Partido Comunista de Venezuela!

Nota Política do Partido Comunista Brasileiro (PCB)

O Partido Comunista Brasileiro (PCB) vem expressar sua mais irrestrita solidariedade com os camaradas do Partido Comunista da Venezuela, que mais uma vez vêm sendo alvos de ataques do PSUV, partido que dá sustentação ao Governo de Nicolás Maduro.

Conforme alertado pelo Departamento de Política Internacional do PCV, na última quarta-feira, dia 31/08, o vice-presidente do Psuv, Diosdado Cabello, acusou de maneira irresponsável o PCV de envolvimento com supostos casos de corrupção cometidos por um ex-ministro de Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Trata-se de falsa denúncia, que busca justificar o projeto de tornar ilegal o Partido Comunista na Venezuela. Também faz parte desse plano a suspensão da imunidade parlamentar do deputado comunista e Secretário Geral, Oscar Figuera, que se destaca no Parlamento venezuelano por suas posições firmes em defesa dos interesses do povo trabalhador e da soberania nacional.

O PCV vem sofrendo ataques da parte do PSUV e do Governo Maduro desde o momento em que se posicionou de maneira coerente contra as medidas de retirada de direitos históricos da classe trabalhadora venezuelana, ações que se inserem na política geral do governo, de aproximação com a oposição de direita e de acordos econômicos com os Estados Unidos. Nestas ações estão incluídos os projetos de privatização da indústria do petróleo, como forma de superar os efeitos da crise capitalista prejudicando os trabalhadores e fazendo concessões ao capital.

O PCB se soma aos Partidos Comunistas e Operários do mundo na denúncia contra os planos antidemocráticos do governo Maduro e em defesa do Partido Comunista da Venezuela, legítimo representante da classe trabalhadora venezuelana, historicamente ligado às lutas pelo poder popular e contra os ataques do imperialismo.

Comissão Política Nacional do PCB