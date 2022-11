Saludo del Partido Comunista de Grecia al 16º Congreso del Partido Comunista de Venezuela

Queridos camaradas,



El Comité Central del Partido Comunista de Grecia (KKE) saluda cordialmente al

Partido Comunista de Venezuela (PCV) con motivo de su 16o Congreso. Saludamos

cordialmente a todos los camaradas del PCV y de la JCV que luchan con ahínco para

defender los intereses de la clase obrera y del pueblo en Venezuela.



Con motivo de nuestra presencia aquí, queremos subrayar nuestra solidaridad con el

pueblo venezolano contra la agresión y las sanciones impuestas por el imperialismo

norteamericano y europeo, que están afectando brutalmente las condiciones de vida de la clase obrera y de las capas populares de Venezuela. Nuestro Partido apoya la demanda por el inmediato levantamiento de las ilegales medidas coercitivas y el retorno de los activos propiedad de Venezuela, que han sido usurpados por las potencias imperialistas.



Expresamos nuestro optimismo de que la celebración de su Congreso marcará el

fortalecimiento del PCV. Toda la experiencia del Movimiento Comunista Internacional

demuestra que la existencia de un sólido partido revolucionario de la clase obrera, basado en el marxismo-leninismo y el internacionalismo proletario, con una estrategia

revolucionaria contra el capitalismo y los monopolios, con organizaciones fuertes donde trabaja y vive el proletariado y las capas populares, es la condición fundamental para el derrocamiento del podrido sistema capitalista y la construcción de la nueva sociedad, el socialismo-comunismo.



Desde este punto de vista, queremos expresar nuestra solidaridad internacionalista y

nuestro apoyo al PCV por la defensa combativa de su independencia ideológica, política y organizativa, frente a las fuerzas que quieren colocarlo a la cola de la socialdemocracia y obligarlo ser partidario de la gestión antipopular del capitalismo en Venezuela. Condenamos las campañas de calumnias y ataques que hoy se dirigen contra el PCV; como los infames señalamientos de recibir financiamiento del imperialismo estadounidense, la censura comunicacional de que son objeto, el ilegal bloqueo al ejercicio del derecho de palabra por el diputado del PCV, camarada Oscar Figuera, en el parlamento y los impedimentos para presentar candidaturas en pasados procesos electorales.



Del mismo modo, expresamos nuestra solidaridad con los sindicalistas de la CUTV, que lideran importantes luchas obreras por el derecho a un salario digno, el restablecimiento de las convenciones colectivas, el derecho a la organización sindical y a la huelga, ycontra los procesos de desregulación y flexibilización de las relaciones laborales.

Condenamos todo intento de judicializar y criminalizar estás legítimas luchas del

movimiento obrero y sindical venezolano. En este sentido, reiteramos nuestra exigencia por la liberación inmediata de las y los trabajadores que permanecen injustamente detenidos, a causa de luchar por sus derechos.



Queridos camaradas,



El KKE estima que la experiencia del curso del llamado «progresismo», el «socialismo

del siglo XXI», en Venezuela en las últimas décadas, es instructiva. Demuestra que no hay una tercera vía entre el capitalismo y el socialismo, que si no se cuestiona el camino de desarrollo capitalista; la dominación de los monopolios en la economía, el poder burgués y su Estado, cualquier conquista obtenida a través de la lucha obrera es temporal, tarde o temprano los gobiernos recurren a medidas antipopulares y a la represión. Se demuestra el carácter antipopular de la socialdemocracia como poder burgués que, al igual que otras fuerzas políticas de la derecha liberal, no duda en recurrir al anticomunismo abierto cuando es necesario para defender los intereses del capital. Confirma, en nuestra opinión, la actualidad y la necesidad del socialismo y sus leyes científicas, la socialización de los medios de producción concentrados, la planificación central científica, el control obrero, el poder de los trabajadores.



Camaradas,



El sistema explotador en el que vivimos atraviesa su etapa imperialista. La

concentración del capital condujo a la creación de monopolios, de grandes grupos

económicos que se agigantan, enfrentándose entre sí por el control de los mercados, los territorios y los recursos naturales, en un curso reaccionario irreversible que recalca que el capitalismo ha sobrepasado sus límites históricos y está podrido.



Los antagonismos imperialistas llevaron a la primera y segunda guerra imperialista

mundial, a las guerras lanzadas por EEUU, la OTAN y la UE en Yugoslavia, Afganistán,

Irak, Siria y Libia, con decenas de miles de muertos y millones de refugiados.



Las rivalidades provocaron la guerra también en Ucrania que está siendo librada y

dirigida por las clases burguesas, mientras que los pueblos que vivieron durante décadas en hermandad construyendo el socialismo, son las víctimas de esta guerra.



El KKE considera que la guerra es imperialista de ambos lados y no elegimos entre

uno u otro campo de ladrones, estamos al lado de los pueblos, de su lucha independientepor sus propios intereses, por el derrocamiento de la barbarie capitalista, por la nueva

sociedad socialista, para que los pueblos vivan en hermandad.



En este contexto, consideramos que era muy importante emitir la declaración conjunta de condena de la nueva guerra imperialista, por iniciativa del KKE, PCTE, PCM y TKP, firmada por 42 PP.CC y 30 JJ.CC, entre ellos el PCV y la JCV. La declaración alzó la bandera del internacionalismo proletario, iluminó el camino común de la lucha de los comunistas contra la guerra imperialista y los peligros para los pueblos.



Nuestro país, por responsabilidad del gobierno del partido liberal de la Nueva

Democracia, pero también de la oposición del partido socialdemócrata de SYRIZA y de los demás partidos burgueses, está implicado en la guerra, se ha convertido en una base bélica de EEUU y la OTAN. Sin embargo, la política del «abanderado» de los planes de EEUU y la OTAN en todos los frentes, incluido el de las sanciones contra Rusia, está exponiendo al país y al pueblo griego a grandes peligros.



El KKE organiza diariamente movilizaciones y manifestaciones, contra la guerra

imperialista y la implicación del país y al mismo tiempo encabeza las luchas obreras y

populares contra la carestía, por el aumento de los salarios y las pensiones, por la salud y la educación, por el cumplimiento de las necesidades del pueblo.



Importantes luchas se están llevando a cabo, como ella en el Puerto del Pireo,

donde los trabajadores luchan contra el monopolio de COSCO y los estibadores contra los armadores; como la lucha en LARCO, la fábrica estratégica de níquel donde los

trabajadores luchan por el derecho al trabajo. Miles de trabajadores están participando en huelgas, librando duras luchas contra la patronal.



Los resultados de las recientes luchas obreras, la firma de convenios colectivos en

varios sectores, la victoria de la Juventud Comunista de Grecia que surgió como primera fuerza en las universidades durante las elecciones estudiantiles hace unos meses, con porcentajes superiores al 30%, muestran el único camino realista. Y este es el camino hacia el cambio de la correlación de fuerzas en todos los lugares donde trabaja n, viven y estudian las capas populares y obreras. Para reunir las fuerzas sociales de la clase obrera y las capas populares de la ciudad y el campo, en una fuerte Alianza Social, que luchará por todos los problemas populares y en condiciones revolucionarias se transformará en un Frente Revolucionario Obrero-Popular, que demolerá el sistema capitalista.



La guerra, el desempleo, la pobreza, la carestía insoportable de los alimentos y la

electricidad, así como los salarios miserables, marcan el capitalismo y destacan la

necesidad de la intensificación de la lucha de clase para derrocar esta barbarie. Por esoluchamos para que la clase obrera tome el poder, para abrir el camino a la socialización de los medios de producción y a la planificación central, para la nueva sociedad socialista-comunista.



Camaradas,



Con estos pensamientos deseamos todo el éxito en los trabajos de su 16o Congreso, y prometemos que seguiremos trabajando para fortalecer aún más las relaciones bilaterales y la acción conjunta de nuestros partidos en muchos frentes, y especialmente en la RCI, sobre la base de los principios del marxismo-leninismo y el internacionalismo proletario.



¡Viva el 16o Congreso del PCV!

Sección de Relaciones Internacionales del CC del KKE