[+ VIDEO] PCV: El Gobierno le da buenas noticias a los capitalistas mientras golpea al pueblo trabajador

Caracas, 12-12-2022 (Redacción TP).- “El Gobierno le da buenas noticias a los capitalistas mientras que golpea con saña al pueblo trabajador”, así se refirió Pedro Eusse, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV), a las recientes informaciones en materia financiera que ha dado el Ejecutivo venezolano mientras avanza “una terrible devaluación de la moneda nacional”.

Hace unos días, la vicepresidenta Delcy Rodríguez informó al país que “a pesar del criminal bloqueo” el sector financiero había incrementado sus depósitos en 210%. Rodríguez también aseguró en su cuenta en Twitter que el Gobierno tomará “acciones en defensa del mercado cambiario y la tasa oficial, perturbados por el dólar criminal especulativo”, pero no dio detalles de cómo lo realizarán.

Esta devaluación del Bolívar “es resultado de la crisis general capitalista y de políticas liberales burguesas que están creando condiciones para que los capitalistas puedan tener máxima ganancia al menor costo posible, destruyendo derechos laborales y sobre todo el salario”, dijo Eusse durante una rueda de prensa.

El dirigente comunista informó que “está en curso un acuerdo tripartito elitesco, auspiciado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el que Fedecámaras, cúpulas sindicales patronales y este Gobierno neoliberal se están poniendo de acuerdo para legalizar el despojo de las prestaciones sociales con retroactividad”.

“Eso lo promueve el expresidente de Fedecámaras, Jorge Roig, con su pretendida Ley de emergencia laboral, con la que aspiran a que una parte importante de las remuneraciones no sean tomadas en cuenta para el cálculo de las prestaciones sociales y otros conceptos establecidos en la legislación”, agregó.

Eusse recordó que esto viene a la par de la imposición de disposiciones patronales “donde los trabajadores se ven obligados a condiciones de sobre-explotación con jornadas violatorias de la ley que pueden alcanzar entre 12 y14 horas diarias; jornadas donde no hay respecto a las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, no hay convenciones colectivas y no hay libertad sindical”.

“Se está imponiendo un modelo de relaciones laborales sin derechos en Venezuela. Esto lo imponen las cúpulas patronales del capital privado y el Gobierno con su política antiobrera y antipoular”, puntualizó.

II Pleno del Comité Central del PCV

El PCV realizó exitosamente el II Pleno del Comité Central electo hace poco más de un mes por el 16 Congreso Nacional.

Eusse informó que se designaron las secretarías y comisiones nacionales de trabajo del Partido “para hacer eficiente el ejercicio de la dirección colectiva” y “en función de avanzar en la defensa de los intereses de la clase obrera venezolana y confrontar, en mejores condiciones, las políticas del gran capital que están destruyendo los derechos de las y los trabajadores de nuestro país”.

“Hemos hecho una evaluación de cómo está avanzando y profundizándose la crisis del capitalismo y cómo en Venezuela, el Gobierno avanza en una política al servicios de los intereses del gran capital”, dijo.

“Este pleno del Comité Central ha reafirmado el compromiso de nuestro partido con el impulso de un proceso de la más amplia unidad de acción de la clase trabajadora venezolana y en ese sentido somos solidarios con las luchas que se están desarrollando contra los despidos, contra las suspensiones ilegales, la destrucción del salario, por la recuperación de las convenciones colectivas de trabajo, contra el instructivo Onapre y por el derecho a huelga”, agregó.

Sobre esto último, el Buró Político del PCV alertó de llamados anónimos a un supuesto paro nacional para ester 15 de diciembre.

“Queremos alertar de llamados anónimos a acciones no decididas por el movimiento sindical”, dijo Eusse tras advertir que podría tratarse “de una trampa, de una provocación contra los procesos de unidad y de lucha que venimos desarrollando diversas organizaciones”.

Trabajadora Johana González permanece ilegalmente presa

El PCV se une a la convocatoria del Comité de Familiares y Amigos de los Trabajadores Presos para este miércoles 14 de diciembre frente al Ministerio de Asuntos Penitenciarios.

“La trabajadora Johana González permanece secuestrada en el Inof a pesar de que cuenta con una boleta de excarcelación desde hace casi ocho meses”, explicó Eusse.

“Además exigimos al Ministerio la realización de exámenes psico-sociales que permitirán que algunos procesados e incluso sentenciados puedan gozar de medidas menos gravosas, como es el caso de Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos, injustamente condenados a prisión en su domicilio”, detalló.

Pequeños mineros protestan en Bolívar

El PCV ha recibido denuncias provenientes del estado Bolívar donde se señala que el Gobierno Nacional ha impuesto unos puntos de recepción y procesamiento de material proveniente de la minería artesanal y está obligando a los pequeños mineros a entregar hasta 60% de lo que producen.

“Todo eso sucede en medio de una situación de control de mafias de todo tipo, delincuenciales y gubernamentales. Los trabajadores de la minería terminan siendo víctimas de la tiranía de estas mafias y también del Gobierno con estos puntos en donde se están esquilmando a los pequeños mineros”, dijo Eusse.

Solidaridad con el pueblo peruano

“Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo peruano que ha sido víctima de salidas no democráticas decididas por élites oligárquicas”, declaró el PCV ante el golpe de Estado registrado contra el presidente Pedro Castilo.

No obstante, el Partido del Gallo Rojo aclaró que “esto tiene que ver con que el gobierno presidido por Pedro Castillo no fue consecuente con su programa que supuestamente estaba al servicio de los intereses del pueblo”.

“Estamos viendo en Perú lo mismo que en otros países de la región donde las inconsecuencias del reformismo progresista llevan a que los factores más reaccionarios pasen a la ofensiva y den golpes contra los intereses del pueblo”, señaló Eusse.

Saludo a las nuevas autoridades del Partido Comunista Colombiano

“Enviamos nuestro abrazo al Partido Comunista Colombiano que acaba de realizar su 23° Congreso Nacional de manera exitosa”, dijo Eusse.

“Nos satisface el hecho de que haya sido electo Presidente el camarada Jaime Caycedo y se haya designado a la camarada Claudia Florez como nueva Secretaria General del Comité Central del PCC”, finalizó.