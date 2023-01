Conozca el reajuste de la política anti-covid 19 del gobierno chino

Caracas, 12-01-2023 (Redacción TP).- La evolución de la pandemia en el mundo y particularmente en China, ha llevado al Partido Comunista de China y al gobierno chino a hacer un reajuste en su política de prevención y control del Covid 19.

A continuación, compartimos un extracto del documento titulado Sobre la optimización y el perfeccionamiento de las políticas contra el COVID-19 para dar a conocer los puntos clave de estos cambios:

Los últimos tres años han sido testigo del gran impacto y desafío que supone la pandemia del COVID-19 para los países de todo el mundo, incluida China. Ante la emergencia de salud pública del COVID-19 en 2020, el Partido Comunista de China (CPC) y el gobierno chino tomaron decisiones resueltamente y, de acuerdo con la Ley de la República Popular China sobre Prevención y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, la neumonía del nuevo coronavirus fue clasificada como una enfermedad infecciosa de Clase B, pero estaba sujeta a medidas de respuesta para una enfermedad infecciosa de Clase A. Esta gestión rigurosa ha ayudado a China a superar los peores tiempos en que se ensañaba el coronavirus, resistir ante varias olas de contagio surgidas en todo el mundo y conseguir tiempo precioso para la investigación, el desarrollo y la aplicación de vacunas y medicamentos y la preparación de recursos médicos. Gracias a ello, se han minimizado los casos graves y de muerte y se protegen con eficacia la vida y la salud del pueblo.

En la actualidad, se detectan evidentes cambios de la evolución de la pandemia en el mundo. La patogenicidad y la virulencia de la variante Ómicron se han debilitado de manera significativa y las capacidades de tratamiento médico, detección de patógeno y vacunación de China han aumentado constantemente.

En este contexto, la parte china, en función de las circunstancias, ha optimizado por iniciativa propia sus medidas de respuesta al COVID-19, ha adoptado de manera ordenada las 20 medidas optimizadas y las 10 nuevas medidas, y ha formulado un plan para gestionar el COVID-19 con medidas contra las enfermedades infecciosas de Clase B en lugar de las enfermedades infecciosas de Clase A, cambiando gradualmente el enfoque del trabajo de prevenir y controlar la infección a prevenir casos graves y garantizar la salud. Tenemos como objetivo proteger al máximo la vida y la salud de las personas y minimizar el impacto de la pandemia en el desarrollo económico y social. Esto es científico, oportuno y necesario.

I. Medidas concretas del reajuste de la política china de prevención y control del COVID-19

En el ámbito nacional, hay tres cambios importantes. En primer lugar, la identificación de las fuentes de infección. Al gestionar el COVID-19 con medidas contra las enfermedades infecciosas de Clase A, se identificaban las fuentes de infección a través de pruebas obligatorias de ácido nucleico entre los grupos de alto riesgo y pruebas masivas en zonas de riesgo. Tras el reajuste de la política, los casos de infección se detectarán principalmente en el curso del tratamiento en instituciones médicas, a través del autotest de antígeno y mediante la realización de pruebas entre grupos vulnerables de salud. En segundo lugar, la gestión de las fuentes de infección. Bajo las normas anteriores, los casos confirmados y los casos sospechosos eran puestos en cuarentena y tratados en aislamiento, mientras que los contactos cercanos debían recibir investigaciones epidemiológicas y observación en aislamiento. Después de la optimización, los casos asintomáticos y leves pueden vigilar su salud en casa. En tercer lugar, la optimización de las medidas de respuesta a nivel comunitario. Ahora, las medidas de prevención y el control a nivel comunitario se centran principalmente en lugares, instituciones y grupos de personas vulnerables de salud. Se reducirán o incluso eliminarán las restricciones en otros lugares y al movimiento de otras personas para minimizar el impacto en la vida y el trabajo de la gente.

No se requiere el resultado de la prueba de PCR negativa ni se comprueba el código sanitario para entrar en lugares públicos, salvo en determinadas instalaciones como casas de ancianos y de asistencia social, instituciones médicas y de guarderías, así como escuelas primarias y secundarias.

Se pondrán fin a las pruebas a la llegada y a los controles del código sanitario en los viajes nacionales. Se suprimirá la coordinación interregional para la localización y gestión del personal con riesgo potencial de contagio. No se clasificará zonas por riesgo alto y bajo.

Para los viajeros con destino a China, según las Medidas Provisionales Para El Intercambio De Visitas De Los Chinos y Los Extranjeros que entrarán en vigor el 8 de enero de 2023:

En primer lugar, se reajustarán las políticas sobre sanidad fronteriza y cuarentena. Los viajeros tendrán que mostrar una prueba de PCR negativa realizada en las 48 horas previa a la salida, sin necesidad de solicitar un código sanitario a embajadas o consulados chinos. Es necesario llenar el formulario de declaración sanitaria exigido por las aduanas. Las personas que no tengan ningún problema que comunicar en su declaración sanitaria y hayan pasado la inspección aduanera y el control de cuarentena habituales pueden entrar en China sin someterse a cuarentena. El traslado en circuito cerrado y la cuarentena en instalaciones designadas ya no se aplica a los viajeros entrantes. Los objetos importados no se someterán a desinfección profiláctica ni los alimentos de la cadena de frío a controles aleatorios.

En segundo lugar, se facilitará el flujo de personal. China seguirá perfeccionando los acuerdos para la entrada de ciudadanos extranjeros en China con motivo de la reanudación del trabajo, los negocios, la educación, la visita a parientes y la reunión familiar, y facilitará los visados correspondientes. Se recupera de forma ordenada el turismo de los ciudadanos chinos al exterior. Se eliminan las restricciones y el control a la frecuencia de vuelos internacionales, auméntandola de forma escalonada, optimizando la distribución refinada de las rutas de vuelo.

En tercer lugar, se tomará medidas para garantizar el transporte de mercancías en los puertos. China recuperará gradualmente la entrada y salida de pasajeros por la vía terrestre y marítima sobre la base de una evaluación exhaustiva. Para los cruceros internacionales, se llevará a cabo un programa piloto antes de la apertura gradual. Se proporcionarán mayores facilidades para hacer turno por parte de las tripulaciones chinas y extranjeras en nuestro país.

China seguirá mejorando el nivel científico y preciso de prevención y control a la luz de la nueva evolución y situación de la pandemia, y creará mejores condiciones para el intercambio de visitas seguro y ordenado de chinos y extranjeros.