PCV en Aragua: Al Partido Comunista no lo destruye nadie

Maracay, 08-02-2023 (Comunicado).- La Comisión Reorganizadora Regional del Partido Comunista de Venezuela (PCV) en el estado Aragua rechaza el falso positivo ejecutado por la alta dirigencia del PSUV el pasado 04 de febrero, al disfrazar a mercenarios políticos de supuestos militantes del PCV, para hacer creer a la opinión pública que existe una fractura en las filas del partido del Gallo Rojo.

Este falso positivo contra el PCV no es un hecho aislado; está vinculado a una línea de agresiones que van desde la reiterada judicialización y criminalización de lideresas y líderes obreros, campesinos y comuneros por reclamar sus derechos, hasta el silencio institucional reinante en los casos de asesinatos de militantes comunistas; entre ellos, nuestra camarada Juana Tovar, militante de la célula Argimiro Gabaldón del municipio Linares Alcántara, asesinada por denunciar corrupción en el Consejo Comunal de su comunidad.

El montaje del 4 de febrero, orquestado por Diosdado Cabello, también es parte de la estrategia de intervención por parte del Gobierno de organizaciones políticas para subordinarlas y/o crear una oposición a su medida para imponer políticas anticonstitucionales y antipopulares. Es por ello que en escenarios como la Asamblea Nacional la única voz crítica es precisamente la del Gallo Rojo que, sesión tras sesión, desenmascara el nuevo pacto de élites entre el Gobierno y la derecha.

Igualmente, estos falsos positivos no se pueden desvincular de un marco discursivo del Gobierno-PSUV que confunden a las masas con su fraseología “socialista”, cuando en esencia no han hecho más que administrar el modelo capitalista y subordinarse al imperialismo estadounidense y europeo, desechando políticas o planes propuestos por el PCV que significan una salida revolucionaria a la crisis capitalista venezolana a favor de la clase obrera. En este sentido, el discurso Gobierno-PSUV pretende hacer creer a las masas que el gobierno del presidente Nicolás Maduro es “socialista” (en Venezuela no existe el socialismo) y, en consecuencia, las y los lideres, dirigentes, movimientos sociales y partidos políticos que rechacen sus políticas neoliberales, son “traidores”, “imperialistas”, “tarifados por la CIA”.

Ahora bien, en virtud de la aplicación consecuente de nuestra línea de confrontar, deslindar, reagrupar y acumular fuerzas para derrotar la agresión imperialista y las políticas antiobrerasy antipopulares, el PCV y su militancia son objeto de una política de agresión constante, vulneración de derechos políticos, inhabilitación arbitraria de sus candidatos, censura mediática, presión y chantaje. Sin embargo, no han podido fracturar nuestra unidad orgánica, política e ideológica.

El PCV en el estado Aragua no solo condena el montaje fraudulento del Gobierno-PSUV con el que inútilmente pretenden vilipendiar a nuestra dirección nacional electa en el XVI Congreso Nacional bajo el principio del centralismo-democrático, sino que alerta de una nueva fase de la estrategia gubernamental encaminada a intervenir al Partido de la clase obrera, vanguardia de las luchas de las y los trabajadores venezolanos.

Ante estas pretensiones, decimos: ¡El PCV no va a retroceder! ¡Gobierne quien gobierne los derechos se defienden!

Comisión Reorganizadora Regional Aragua

PARTIDO COMUNISTA DE VENEZUELA (PCV)

06 de febrero 2023