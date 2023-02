PCV Zulia: no existen disfraces de comunistas

Maracaibo, 09-02-2023 (Comunicado).- El Comité Regional del Partido Comunista de Venezuela en el estado Zulia se pronunció sobre el nuevo montaje del gobierno de Nicolás Maduro contra la militancia comunista.

A continuación, reproducimos el texto:

FOLLETÍN DE NOTICIAS DE UN 4F DEL 2023

No existen disfraces de comunistas





Son un par de individuos. Les visten de rojo y parten a un desfile del partido de gobierno. Alzan banderines con un Gallito Rojo y llevan unas franelas con los iconos del Partido Comunista de Venezuela (PCV). En ese momento no sabían que se dirigían hacia el ridículo; un lugar al que se debe tener cuidado de ir, porque al igual que con la muerte, una vez llegado allí no hay opción de retorno.



Un montaje callejero de mala ley, pagado por un PSUV que no tolera ver la unidad de los comunistas venezolanos en el propósito de acompañar a los trabajadores y las trabajadoras en las movilizaciones y luchas por el derecho a vivir dignamente.



Dos palabras son fobias para el Gobierno de Nicolás Maduro: Trabajo y Salario. Si un bromista le coloca a un espantapájaros un cartel con la consigna “trabajo y salario suficiente para vivir dignamente”, ordenarán a un par de individuos prenderle fuego al triste guardián de paja y hojarasca. Le acusarán de dividir la unidad de los fieles seguidores de Maduro o de ser pagado por éste o aquél (que antes hacían Gobierno con Nicolás, pero ahora viven y gozan con lo robado en otro país).



Fue un montaje fallido, una maniobra que los llevó a la deriva. El PCV conserva la unidad interna y se moviliza junto a las y los educadores y otros trabajadores de la Administración Pública para identificar y señalar a los enemigos de clase; deslindarse de quienes han arrojado sobre los hombros de los trabajadores el peso de la crisis económica y de la cúpula del Gobierno que ejecuta una política monetaria, laboral y salarial de tipo neoliberal.



El PCV está en alerta contra oportunistas que se pretenden comunistas y en alerta también está el Movimiento Comunista Internacional en torno a las falsas acusaciones contra el partido y los reiterados señalamientos que se hacen desde la cúpula del Gobierno contra los dirigentes nacionales. El llamado es a mantenernos movilizados y a no descansar hasta restituir plenamente la vigencia del derecho al trabajo y a percibir un salario suficiente para vivir dignamente.



¡GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LOS DERECHOS DEL PUEBLO SE DEFIENDEN!



COMITÉ REGIONAL OLGA LUZARDO DEL PCV EN EL ESTADO ZULIA

Maracaibo, 07/02/2023