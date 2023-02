PCV Anzoátegui: Pierden el tiempo quienes intentan dividir al PCV

Barcelona 17-02-2023 (Comunicado).- Las y los militantes del glorioso Partido Comunista de Venezuela en el estado Anzoátegui, rechazamos el bochornoso intento promovido y ejecutado por la élite dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), al intentar confundir a la opinión pública nacional e internacional, disfrazando en la marcha oficial del pasado 4 de febrero realizada en la ciudad de Caracas a seguidores de su Partido con franelas, gorras y pancartas identificados con las siglas y los símbolos del PCV – Gallo Rojo.

Esta acción muestra el anticomunismo enquistado en las altas esferas del PSUV y tiene el objetivo de crear las condiciones que le permita accionar los mecanismos para intervenir administrativa y/o judicialmente al Partido Comunista de Venezuela (PCV), como lo han hecho con otros partidos políticos y de esta forma inhabilitarnos cómo opción electoral en los próximos comicios presidenciales, lo cual tendría repercusiones muy negativas en la sociedad venezolana y comprometería aún más el ya malogrado régimen de «libertades democráticas» en nuestro país, así como la credibilidad en sus instituciones y poderes públicos, en la actualidad altamente desprestigiados por la práctica abusiva de quienes detentan el poder político.

Recordamos que en noviembre del 2022 nuestro XVI Congreso, máximo organismo de dirección del PCV, ratificó la línea política de confrontación, deslinde y ruptura con las políticas neoliberales, anti obreras, antipopulares y antinacionales del gobierno que encabeza el presidente Nicolás Maduro Moros; para acumular fuerzas y avanzar en la resolución de la crisis del capitalismo dependiente y el colapsado modelo de acumulación de carácter rentístico.

Igualmente renovamos durante el desarrollo del proceso de nuestro 16° Congreso, los organismos de base (Células) y dirección a través de Conferencias de Células, Locales y Regionales, con base a las normas establecidas en nuestros Estatutos, donde cada decisión es producto de uno discusión y un debate democrático y colectivo y en ningún caso por la práctica despótica de algún “jefe” que lo ordene, como si vemos que ocurre en otras organizaciones y partidos políticos.

Pierden tiempo y recursos quienes intentan crear una división entre nuestros organismos de base y nuestros organismos de dirección, ya que estos últimos son expresión de los primeros toda vez que todas y todos en el PCV somos militantes en un organismo de base o celular, espacio orgánico en el que aplicamos consecuentemente la línea política construida por todos y todas con base al ejercicio del centralismo democrático y una práctica auténticamente democratica y revolucionaria, donde la minoría se funde e integra a la mayoría en ejercicio consciente de la disciplina y la unidad orgánica a la que todas y todos nos debemos.

A lo largo de 91 años de historia nos hemos mantenido firmes en nuestra posición, anticapitalista y por tanto antiimperialista, entonces no aceptamos que, quienes hoy aplican políticas que benefician a los grandes capitales nacionales y multinacionales en detrimento del pueblo trabajador, nos señalen de colaboracionistas del imperialismo y busquen infructuosamente lograr convencer al pueblo venezolano de esa artera mentira.

Rechazamos las sanciones coercitivas unilaterales porque es el pueblo trabajador a quien le ha tocado llevar el peso de éstas, no a los altos personeros gubernamentales y del capital, quienes deslucen en su arrogante forma de gobernar y de vivir.En estos momentos que nuestro país está inmerso en una terrible crisis económica, la militancia del PCV se mantiene como siempre al lado de las y los trabajadores.

El Partido Comunista no es una franquicia, no vendemos nuestros principios, ni nuestra tarjeta electoral, ni el compromiso con la clase obrera, no somos reformistas, no somos revisionistas, no somos socialdemócratas, no somos progresistas, somos el partido de la clase obrera, somos el Partido Comunista de Venezuela, y nadie podrá detener nuestro avance junto al pueblo trabajador hacia la sociedad socialista-comunista.

¡Gobierne quien gobierne, los derechos del pueblo trabajador se defienden!

Comité Regional «Pedro Ortega Díaz» del PCV en Anzoátegui

Barcelona, 10 de febrero de 2023