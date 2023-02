Saludo del semanario portugués Avante! al 75 aniversario de Tribuna Popular

À Tribuna Popular, Órgão do Comité Central do Partido Comunista da Venezuela

Lisboa, 16 de Fevereiro de 2023

Estimados camaradas,

No 75o aniversário da publicação do jornal Tribuna Popular, valorizando o seu percurso histórico e papel na luta dos trabalhadores e povo da Venezuela, queremos transmitir-vos as fraternas saudações do jornal «Avante!».

A ofensiva exploradora e agressiva promovida pelos EUA, com o apoio dos seus aliados, particularmente da NATO e da UE, para impor o seu domínio hegemónico mundial, é acompanhada por poderosos instrumentos de condicionamento ideológico, incluindo o controlo das principais agências e centros de informação, a veiculação de concepções reaccionárias e obscurantistas, do anticomunismo, a falsificação, selectividade e manipulação de informação por parte do imperialismo.

Neste contexto, torna-se ainda mais evidente o papel e importância dos meios de informação e comunicação das forças revolucionárias e anti-imperialistas na luta ideológica, na consciencialização e mobilização das massas populares para a luta em prol dos seus direitos, interesses e aspirações, na reposição da verdade histórica, na afirmação dos valores do progresso social, da paz, da amizade e da cooperação entre os povos, na superação revolucionária do capitalismo pelo socialismo, na afirmação do ideal e do projecto comunistas.

Desejando sucesso ao vosso trabalho, recebam as nossas fraternas saudações.

Manuel Rodrigues

Director do jornal «Avante!»